資生堂は、オールインワン売上金額10年連続No.1※2 のスキンケアブランド「アクアレーベル」より、肌悩みに合わせた3種のオールインワンジェルクリーム【全6品/ノープリントプライス】を2023年8月21日(月)より発売します。

※1 (うるおい保持成分)D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン

※2 インテージSRI,SRI+ セルフオールインワンスキンケア市場 (洗顔・メーク落とし除く)2013年1月~2022年12月 推計販売規模(金額) ブランドランキング



◆「浸透美容アミノ酸※1」を全品に新配合。硬くごわごわした角層を内側からうるおわせることで、柔らかく弾力のある状態にし、肌がほぐれて赤ちゃんのようなぷるんとうるおい密度の高い肌へと導きます。

◆肌悩み対応がパワーアップ、1品でなりたい肌へ。配合成分や使い心地を追求。

◆香りと心のつながりに着目。爽やかさと穏やかさをあわせ持つハーバルローズを配合し、気持ちに寄り添い優しく香り、快適度を高めます。

◆資生堂サロン&スパ監修。チーフエステティシャン考案のご褒美エステ気分を高める使用法を提案。

◆印象的で高品質な色と質感で、手に取るたび、ご褒美エステ気分を味わえるパッケージデザインです。

◆継続しやすいつめかえ用を新配置。サステナビリティ対応としても、本体容器につめかえて使う事で廃棄プラスチックを約81%※3 削減可能。環境負荷の軽減を進めます。

※3 本体重量比



《発売背景》

資生堂が行った調査※4 によると、30~40代の子育て世代の62%は、毎日忙しい生活の中でスキンケアにかける時間が「15分未満」であることが分かりました。

この現状において、スキンケアの「時間を増やしたい」人が44%であるのに対し、「質を上げたい」と回答した人が68%であったことから、「今の時間でより質を上げたい」と考えている人が多いことが分かりました。



また、スキンケアに対する願望として「時間をかけずにスキンケアが出来たら良い」(82%)、「スキンケアをもっと楽にできたらよいのにと思う」(82%)という、”スキンケア時間”に関する願望に加え、「リラックス・癒されたらよい」(75%)や「リフレッシュ・気分転換ができたらよいのにと思う」(75%)といった気持ちの面への効果を望む声もあがりました。



こうした背景の中、アクアレーベルは、”自分のことは後回しにしがちな毎日を送っているけれど、スキンケアは自分のための大切な時間として活力をチャージしたい”という意識を持つ方々に、1品でご褒美エステな気分まで叶えるオールインワンを発売し、スキンケア時間をより充実したものに変えることを目指していきます。

※4 インターネット調査、全国30-40代女性、N=1,000、2023/4



《商品特長》

アクアレーベルのオールインワンは、美肌に導く「浸透美容アミノ酸※1」を新配合。1品5機能※5のスペシャルケアで、使うたびに心地よく、まるでご褒美エステ気分を味わうことができます。肌悩みに合わせて「高保湿ケア」「美白※6 ケア」「エイジングケア※7」の3種を発売します。



【アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (モイスト)】

配合量UP!「コラーゲンGL※8」配合の弾力ジェルが、キメの奥までじゅわ~っと浸透※9、ふんわり密封。ぷるんっ!とうるおい弾ける肌へ導く、高保湿ケアのためのオールインワンです。



【アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (ブライトニング) (医薬部外品)】

販売名:アクアレーベル ブライトニング ジェルクリーム EX 美白有効成分4MSK※10 配合の濃密ジェルクリームがキメの奥までじゅわ~っと浸透※9、ふんわり密封。濃密な ジェルクリームがみずみずしい感触に変化し、浸透感 UP。うるおって明るく透明感のある肌へ導く、美白※6 ケア のためのオールインワン。



【アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (オイルイン)】

美容成分パルミチン酸レチノール(保湿・肌なめらか)を新配合!濃厚オイルがキメの奥までじゅわ~っと浸透※9、ふんわり密封。もちっ!とハリつや溢れる肌へ導く、エイジングケア※7のためのオールインワン。



※5 化粧水、乳液、クリーム、美容液、マスク

※6 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと

※7 年齢に応じたうるおいケア

※8 (保湿)水溶性コラーゲン、グリセリン

※9 角層まで

※10 4-メトキシサリチル酸カリウム塩



《世界で初めて、肌に「D-アミノ酸」があることを発見。その美肌効果に着目》

私たちの体の約15%は「タンパク質」でできていますが、このタンパク質を構成しているのがアミノ酸です。タンパク質を構成するアミノ酸には20種類あり、角層中の天然保湿因子(NMF)のにおいても約40%をアミノ酸が構成しており、皮膚の乾燥を防ぎ、柔軟性に関与する重要な要素になっています。角層中のアミノ酸量が少ないほど皮ふの乾燥度は大きく、ひび割れや落屑(らくせつ)を起こします。

また、アミノ酸のはたらきを分析する上でその構造が重要になりますが、最も単純な構造のグリシンを除き、L体とD体と呼ばれる互いに鏡で映したように対になった2つの立体構造をとっています。長い間、生物の中にあるアミノ酸はL体のL-アミノ酸のみと考えられていましたが、資生堂と九州大学が共同開発した、1兆分の1を見極められる世界唯一の分析装置によって研究を進めた結果、世界で初めて、肌にD体であるD-アミノ酸が存在していることを見出しました。また、このD-アミノ酸(D-グルタミン酸)は、赤ちゃんの肌に多く存在することが資生堂の研究で分かり、20代の時点で子供のころのおよそ1/2まで量が減り、その後加齢とともに減少し続けることも分かりました。この発見をきっかけにD-アミノ酸の機能の研究が進み、資生堂はD-グルタミン酸(バリア機能の改善)をはじめ、D-メチオニン(紫外線ダメージ抑制)や、D-アラニン(基底膜を修復)など美肌機能を持つD-アミノ酸を特定しました。



《販売チャネル》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店及び資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」他、ECサイトで販売します。





【商品概要】

■商品名・容量・価格



アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (モイスト)

<クリーム>

本体90g/つめかえ81g

ノープリントプライス



■商品特長

弾力ジェルがキメの奥までじゅわ~っと浸透*。

ぷるん!とうるおい弾ける肌へ

高保湿ケアのためのオールインワン



○美肌に導く 浸透美容アミノ酸(D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン/うるおい保持成分)配合

○アクアレーベルオールインワン内で最高濃度コラーゲンGL

(水溶性コラーゲン、グリセリン/保湿)

○気持ちに寄り添い、優しく香るハーバルローズ

○1品5機能(化粧水・乳液・クリーム・美容液・マスク)のオールインワン

○使うたびに心地よく、まるでご褒美エステ気分を味わえるトリプルエフェクト処方

○Wヒアルロン酸(アセチル化ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na/保湿)配合

○モイストキープベール(ポリクオタニウム-51/保湿)配合

○長時間うるおい持続

○アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

*角層まで



■使用法

●朝晩の洗顔の後、指先に適量をとり、顔全体になじませます。

たっぷりうるおい補給を したいときには、マスクとしてお使いください。

さらに少量を顔全体に広げ、約3分間放置し、軽くなじませます。







■商品名・容量・価格



アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (ブライトニング)

(医薬部外品)

販売名:アクアレーベル ブライトニング ジェルクリーム EX

<クリーム>

本体90g/つめかえ81g

ノープリントプライス



■商品特長

濃密ジェルクリームがキメの奥までじゅわ~っと浸透*。

うるおって、明るい透明感のある肌へ。

美白ケア**のためのオールインワン



○美肌に導く 浸透美容アミノ酸(D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン/うるおい保持成分)配合

○濃密なジェルクリームがみずみずしい感触に変化し、浸透感アップ

○気持ちに寄り添い、優しく香るハーバルローズ

○美白有効成分 4MSK(4-メトキシサリチル酸カリウム塩)配合

○1品5機能(化粧水・乳液・クリーム・美容液・マスク)のオールインワン

○使うたびに心地よく、まるでご褒美エステ気分を味わえるトリプルエフェクト処方

○Wヒアルロン酸(アセチル化ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na/保湿)配合

○コラーゲンGL(水溶性コラーゲン、グリセリン/保湿)配合

○肌柔軟成分 紅茶エキス配合

○長時間うるおい持続

○アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

*角層まで

**メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。



■使用法

● 朝晩の洗顔の後、指先に適量をとり、 顔全体になじませます。

●シミの気になる部分には、さらに少量をとり、重ね塗りマスクをしてください。約3分間放置し、軽くなじませます。







■商品名・容量・価格



アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX (オイルイン)

<クリーム>

本体90g/つめかえ81g

ノープリントプライス



■商品特長

濃密オイルがキメの奥までじゅわ~っと浸透*。

ぷるん!とうるおい弾ける肌へ

エイジングケア**のためのオールインワン



○美肌に導く 浸透美容アミノ酸(D-グルタミン酸、DL-アラニン、 DL-メチオニン/うるおい保持成分)配合

○パルミチン酸レチノールと3種のオイルを凝縮

ゴールデンオイルカプセル入り(パルミチン酸レチノール/保湿・肌なめらか)、(オーガニックホホバオイル、オーガニックセサミオイル、スクワラン/つや)

○気持ちに寄り添い、優しく香るハーバルローズ

○1品5機能(化粧水・乳液・クリーム・美容液・マスク)のオールインワン

○使うたびに心地よく、まるでご褒美エステ気分を味わえるトリプルエフェクト処方

○コラーゲンGL(水溶性コラーゲン、グリセリン/保湿)配合

○Wヒアルロン酸(アセチル化ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na/保湿)配合

○長時間うるおい持続

○アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

*角層まで

**年齢に応じたうるおいケア



■使用法

● 朝晩の洗顔の後、指先に適量をとり、顔全体にマッサージするようになじませます。最後にあご先からこめかみに向かって手をすべらせます。

●たっぷりうるおい補給を したいときには、マスクとしてお使いください。さらに同量を顔全体に広げ、約3分間放置し、軽くなじませます。







