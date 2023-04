[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー27日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 538

調査方法:実地調査228、インターネット調査312

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:熱交換器は何ですか?熱交換器市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



熱交換器は、熱源と作動流体の間で熱を伝達するためのシステムです。熱交換器は、冷却プロセスと加熱プロセスの両方で使用されます。熱交換器市場は2022年に約180億米ドルの市場価値から、2035年までに約320億米ドルに達すると予測されています。熱交換器市場は2023 -2035年間に 約6% の CAGR で成長しています。



問題:熱交換器市場の成長を牽引する要因は何ですか?



化学業界における需要の増加、技術の進歩、効率性の向上への関心の高まりは、予測期間中の市場成長を促進するものと期待されます。石油化学プラントのほとんどのプロセスは高圧と高温を伴うため、最適化された熱伝達と改善されたエネルギー節約が必要です。これにより、エネルギー効率の高い熱交換器の需要が高まる可能性があります。熱交換器の利用は、食品・飲料、石油とガス、発電、化学と石油化学など様々な産業で見られ、これが予測期間中の市場成長を促進すると期待されています。食品と飲料の低温殺菌や、石油とガス、エネルギー産業での熱回収に使用されています。

以下は、熱交換器市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー

発展途上国における工業化の進展



原子力と石炭火力発電所の増加



最終用途産業でのアプリケーションの拡大







問題:熱交換器市場の主な分類は何ですか?



熱交換器市場はタイプ別、アプリケーション別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。

1. アプリケーション別

化学



石油化学



石油とガス



HVACR



食料と飲料



発電



パルプと紙





アプリケーションに基づいて、発電セグメントが2035年末までに最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、熱エネルギーや化石燃料として広く利用されていることに起因しています。発電所では、熱交換器を使って高温の排気ガスから熱を集めて発電しています。エネルギー部門での需要の高まりは、予測期間中に熱交換器市場を後押しする可能性があります。2020 年の総発電量は 26823.2 テラワット時 (TWh) でした。電力需要は、今後数年間で増加し続けると予想されます。



2. タイプ別

シェルとチューブ



プレートとフレーム



空冷式







問題:熱交換器市場の成長を阻害する課題は何ですか?



市場の主な制限の 1 つは、デバイスがスケールしたり腐食したりする傾向があることと、チューブを洗浄するという困難な作業です。熱交換器の内部部品は、さまざまな化学薬品や水の種類を扱うことで腐食しやすく、部品のメンテナンスや交換が困難になり、損失がさらに増加します。これらの要因は、市場の拡大能力を制限する可能性があります。

その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

激烈な競争



サプライチェーンの混乱





問題:熱交換器市場をリードしている企業は何ですか? 熱交換器市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、熱交換器市場を築いた企業です -

Alfa Laval



Kelvion Holding



GmbH Danfoss



API Heat Transfer



Xylem Inc.



HRS Heat Exchangers



Hisaka Works, Ltd.



Koch Heat Transfer Company





熱交換器市場の最新の開発は以下の通りです。

Dover Corporation の一部である SWEP は、BX4T ブレージング プレート熱交換器 (BPHE) の発売を発表しました。これは、冷凍市場向けの B4 シリーズの最新作です。BX4T は、既存のエコノマイザよりもコンパクトな設計が特徴で、可変冷媒流量 (VRF)、ヒート ポンプ、および凝縮ユニットに最適です。



Alfa Lavalは、プレート式熱交換器ポートフォリオのサービスとメンテナンスを促進するデジタル ツールを開発するために、Microsoft とグローバル コラボレーション契約を締結しました。新しいデバイスは人工知能 (AI) を使用して、エンド ユーザーが顧客のニーズを判断できるようにします。







問題:ヨーロッパ地域が熱交換器市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?



ヨーロッパの市場は、予測期間で最大の市場シェアを保持すると予想されます。これは、製造、自動車、産業部門が十分に発達していることが原因であると考えられます。2020 年に、ヨーロッパ連合は商業用と住宅用の建物に対するゼロエミッション規制を設定しました。商業と住宅地域におけるこれらのエネルギー効率規制は、炭素集約度の低いプロセスと持続可能なエネルギー消費の需要に焦点を当てており、予測期間中の熱交換器の需要が増加します。公共と民間のインフラ投資の増加により、HVACと冷凍機業界における本製品の需要拡大が期待されます。さらに、複数の最終用途産業から、より長い耐久性、効率の向上、汚染の軽減を実現する熱交換器に対する需要の高まりが、予測期間中の成長を促進すると予想されています。



問題:2035 年までに熱交換器市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域の市場は、予測期間に注目に値する市場シェアを目撃すると予想されます。米国とカナダでの石油とガスの探査活動の増加により、北米でのこれらの製品の需要が高まると予想されます。米国は 2018 年に世界最大の産油国となり、2019 年と 2020 年もトップの座を維持しました。2020 年の世界の原油生産量の 15% を占めています。また、様々な産業と商業分野におけるエネルギー需要の増加は、電力とエネルギー分野を後押しし、今後数年間、熱交換器市場全体に好影響を与えると予想されます。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想されます。これは、この地域で建設中のさまざまな電力プロジェクトに起因するものです。2021 年 8 月現在、中国の省政府は、2021 年前半に 24 の新しい石炭火力発電所プロジェクトの建設を承認しました。これには、3 つの大規模な石炭火力発電所を含む合計 5.2 ギガワット (GW) が含まれます。この要因は、家庭用熱交換器の需要を後押しすると予想されます。アジア太平洋地域の新興国における急速な工業化と、製造、商業、工業プロジェクトへの投資の増加が、この地域の市場全体の成長に寄与しています。

日本は熱交換器の先進国であり、確固たる産業基盤と高い技術ノウハウを持っています。自動化とエネルギー効率の高いソリューションの必要性は、この国の人口の高齢化と労働力の減少によって促進されています。これにより、自動車、エレクトロニクス、化学などのさまざまな業界で熱交換器の需要が増加すると予想されます。



