[SDKI Inc.]



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 542人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法:実地調査220、インターネット調査312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:モジュラー建設は何ですか?モジュラー建設市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



構造物の規格化された部品を敷地外の工場で生産し、現地で組み立てることをモジュール建設と呼びます。建物は「モジュール」として生産され、現場で組み立てることで、最も洗練されたサイトビルドの施設と同じ設計意図と仕様を反映することができます。



モジュラー建設市場は2022年に1,200億米ドルの市場価値から、2035年までに1,750億米ドルに達すると予測されています。モジュラー建設市場は2023 -2035年間に 6% の CAGR で成長しています。



問題:モジュラー建設市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、モジュラー建設市場の領域で成長を促進するの顕著な要因の一部ですー



世界的に急速な都市化―統計によると、2022 年時点での世界の都市化の程度は 57% です。世界銀行の報告によると、44 億人の住民が都市に住んでいます。都市人口は 2050 年までに 2 倍以上になると推定されており、その時点で 10 人中 約7 人が都市に住むことになります。都市化が進むと、住宅やその他のインフラストラクチャの開発が進みます。

商業ビルの需要―モジュール建設は、設計や施工に柔軟性があり、住宅や商業施設、医療と教育施設など幅広い用途に対応できる理想的なソリューションです。世界の建設および建設部門は、2022 年に 約56.8億米ドルに達し、2032 年までに 約120 億米ドルに達すると予測されており、この 10 年間で 約7.4% の CAGR で成長しています。

手頃な価格の住宅におけるモジュール建設の需要

建設速度

モジュラー建設を促進するための政府のイニシアチブ

持続可能性







問題:モジュラー建設市場の成長を阻害する課題は何ですか?



市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。



熟練労働者の不足

地震多発地域での信頼性の欠如―今世紀に発生した地震は1,100回を超え、153万人以上が亡くなっています。これは主に建物の崩壊に関連しています。





問題:モジュラー建設市場の主な分類は何ですか?



モジュラー建設市場は次のようにさらに分岐します。



タイプ別(パーマネント、再配置可能)タイプに基づいて、2021年には、パーマネントセグメントが最も高い売上を記録し、2022年には約920億米ドルの市場規模になると予測されています。2035 年までに最大 約1,680 億ドルに達すると予想され、約7%のCAGR で成長しています。パーマネントモジュラーハウスは安価で建設が簡単です。さらに、これらの家は幅広いデザインとパターンで利用できます。形状で人気のある住宅には、二世帯住宅や多層階マンションなどがあります。





材料別(鋼、木材、コンクリート、その他



材料に基づいて、鋼セグメントレジスターは、最大の収益を獲得すると予想されます。このセグメントは、2022 年に約 320 億米ドルと評価され、2035 年までに約 630億米ドルに達し、約8% の CAGR で成長すると予想されています。鋼モジュラー建設は、その強度と耐久性から、都市部での住宅開発、商業施設、複合店舗、駐車場などに適しています。これは、1日約8台のスピーディーな現場施工で高層ビルの安定性を高めます。さらに、インドや中国などの発展途上国では、鋼製のモジュラー建設を好む傾向が強まっています。鋼ベースのモジュラー建設の建物の成長を促進すると予想されます。



エンドユーザー別(住宅、商業、産業)



問題:モジュラー建設市場をリードしている企業は何ですか? モジュラー建設市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、モジュラー建設市場を築いた企業です –



ATCO, Anderco Pte. Ltd,

Giant Containers Inc,

Bechtel Corporation,

Lendlease Corporation,

SG Blocks Inc,

Skanska AB,

Speed House Group of Companies,

Supertech Industries LLC,

Fluor Corporation

Modulaire Group





モジュラー建設市場の最新の開発は以下の通りです。



ATCO Ltd. は本日、構造部門が Triple M Modular Housing を買収したことを発表しました。Triple M Modular Housing は、アルバータ州レスブリッジに本拠を置く、工場で組み立てられるモジュラー ハウジングの北米大手メーカーです。Triple M は、カナダ国内の ATCO Structures の住宅専門部門として運営されます。

Lendlease は、新しいモジュラー バスルーム システムのイノベーションである H³ Wellness Hub を発売し、現在購入可能です。 H3 は、さまざまな構築環境に適合し、垂直に持ち上げたり持ち上げたりできるように特別に設計されています。機動性、設置、メンテナンス性に優れ、作業者の利便性と生産性を高めるように設計されています。





問題:モジュラー建設市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、モジュラー建設市場の世界的な収益の 42% のシェアを獲得している主要な地域です。北米のモジュラー建設市場は、約8%のCAGR で成長し、2035 年までに約 26 兆米ドルに達すると推定されています。また、北米の建設業界の収益は、2022年には約2.3兆米ドルとなり、2035年には約5%のCAGR以上を記録して約6兆米ドルに達すると予測されています。米国は人口が最も多い国のリストで 3 位にランクされ、継続的な人口増加を目の当たりにしています。このようなシナリオにより、市場では小型で低コストのインフラに対する需要が急増すると予想されます。また、家計の一人当たり所得が向上したことにより、消費支出が増加し、失業率が低下しました。全体的な経済状況の進展により、2022 年に約 9,650 億米ドルと評価された北米の住宅建設セグメントが推進されており、予測期間中に 4.5% の CAGR で成長すると予想されます。都市化の進展に伴い、商業部門も急速に拡大しています。米国では、2018 年に 約590 万の商業ビルが存在し、2050 年までに約 35% 増加すると予想されています。新しい建物と不動産インフラストラクチャの成長に伴い、モジュラー構造の需要も増加します。



アジア太平洋地域のモジュラー建設市場は、2022 -2035 年間に 7% の CAGR で成長し、2035 年までに 約37 兆米ドルに達すると予想されています。人口の増加、都市化の進行、急速な成長、およびスペース関連の問題は、市場の成長を促進する主な要因です。また、中国やインドなどの発展途上国では、開発と建設需要があり、市場拡大を後押しすると予想されます。APAC地域は、世界の建設と不動産業界の生産額の約40%を占めています。また、建設関連活動の増加や、戸建住宅と集合住宅の住宅数の増加もあります。アジア太平洋地域の住宅建設部門の 2022 年の総収益は 2 兆 3,340 億米ドルで、CAGR は 4% です。中国は引き続き世界をリードする建設および不動産市場であり、予測期間中のこの地域の成長を牽引しています。中国のインフラ開発、急速に拡大する都市人口、および国内製造施設への集中的な海外直接投資 (FDI) への数十年にわたる多額の投資が、中国の建設産業の成長に重要な役割を果たしてきました。私はそうでした。



モジュール式住宅の新規生産数は、日本が最も多くなっています。日本のモジュール建設市場は、予測期間中に約 6% の CAGR で成長すると予想されます。日本のモジュラー建設市場は、世界の他の地域と比べて比較的成熟しており、発展しています。モジュール建設産業が生み出す収益は、2016年の約179億米ドルから、2022年には約250億米ドルに増加しました。日本では、新設住宅建設の約 15% がモジュラー構造に関連しています。ヨーロッパ地域のモジュラー建設市場は、2022年に約120億ドルと評価され、2035年までに約260億米ドルに達し、予測期間中に約5%のCAGRで成長すると推定されています。スウェーデンは、近代的な工法で建設された住宅の割合が最も高い(約45%)です。都市化が急速に進み、居住用宿泊施設の需要が高まる中、モジュラー建設市場は着実に成長すると予想されます。欧州連合およびユーロスタットによると、ドイツの住宅建設は、2019-2020年まで5.9%から6%に増加した。さらに、英国、フランス、ドイツなどの先進国全体でグリーンビルディングの傾向が強まっています。これは、恒久的なモジュール建設産業の拡大に有利な機会を提供すると予想されます。



