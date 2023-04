[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月10日ー17日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 542人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 548

調査方法:実地調査228、インターネット調査320

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:医薬品グレードの乳糖は何ですか?医薬品グレードの乳糖市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



医薬品グレードの乳糖は、医薬品の製造において賦形剤として一般的に使用されるラクトースの高度に精製された形態です。これは、白色、無臭、無味の粉末で、濾過、晶析、乾燥などの一連の処理工程を経て製造されます。チーズ製造の副産物である乳清から、限外濾過と透析濾過の工程を経て、タンパク質や微量元素などの不純物を取り除いた医薬品グレードの乳糖です。



医薬品グレードの乳糖市場は2022年に約225百万米ドルの市場価値から、2035年までに約500百万米ドルに達すると予測されています。医薬品グレードの乳糖市場は2023 -2035年間に 約7% の CAGR で成長しています。



問題:医薬品グレードの乳糖市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、医薬品グレードの乳糖市場の領域で成長を促進するの顕著な要因の一部ですー



製薬分野におけるラクトースの幅広い有用性―医薬品の剤形の 60% -70% 以上には、乳糖が賦形剤として含まれています。これは結合剤として作用し、投与量内の化学物質をまとめて保持し、薬物の遅延放出を可能にします。3D プリンティング技術を適用することにより、新しいラクトース ブレンドを特定のフロー、湿潤、および結合特性で設計して、パーソナライズされた方法での新しい薬物送達を可能にすることができます。また、乳糖は、医薬品の吸入方法であるドライインハレーションに使用される希釈用粉末の形成にも使用されています。さらに、乳糖は小児用医薬品の製造に絶大な効果を発揮しています。



医療費の増加―世界各国において、政府および民間企業は、ヘルスケア分野の研究開発プログラムに集中的に投資しています。さらに、ヘルスケア分野では、物流、アクセシビリティ、アフォーダビリティの側面が重要視されています。世界銀行によると、世界の医療費は 約4.1% のCAGRで成長し、約10 兆米ドルを超えると予想されています。



ジェネリック医薬品の使用の増加



慢性疾患と栄養失調の蔓延



保健機関の政策支援イニシアチブ







問題:医薬品グレードの乳糖市場の成長を阻害する課題は何ですか?



市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

乳糖不耐症の方の増加に伴い、大人の食生活は乳製品やその抽出物からシフトしています。乳糖を適切に消化できないと、下痢、胃痛、その他の胃腸の問題など、さらなる健康上の問題につながる可能性があります。さらに、アミンベースの薬剤と医薬品グレードの乳糖との不適合性は、市場の成長を抑制する主な要因と見なされています。



医薬品に使用できる乳糖の量に対する政府の厳しい規制



多額の資本の取り扱い、輸送、および運用コストにより、新規プレーヤーが市場に参入することが制限されています。





問題:医薬品グレードの乳糖市場の主な分類は何ですか?

医薬品グレードの乳糖市場は、次のようにさらに分岐します。

純度別(精製食用乳糖、粗乳糖および食用乳糖)



製品タイプ別(α-乳糖一水和物、ß-乳糖、非晶性乳糖、および噴霧乾燥乳糖)





製品タイプに基づいて、非晶性乳糖、および噴霧乾燥乳糖のセグメンテーションは、予測期間に一貫した速度で成長すると推定されています。噴霧乾燥乳糖セグメントの成長は、製薬業界における乾燥粉末吸入器の需要の高まりに根ざしています。乾燥粉末吸入器セクターは、呼吸用吸入器業界全体の約 48% を占めています。噴霧乾燥ラクトースは、流動性と圧縮性を改善します。これにより、他の賦形剤よりも、薬物投与におけるラクトースベースの賦形剤として最大の効率が得られます。さらに、非晶質ラクトースは、製薬部門で同様の有用性を提供しており、ラクトースを含まない製品の需要が高まっているため、成長マトリックスを中心にピボットすると推定されています。



アプリケーションタイプ別(錠剤製造、カプセル製造、食品、飼料、粉ミルク)







アプリケーションタイプに基づいて、錠剤製造セグメントは一貫した進歩を目撃すると推定されており、医薬品グレードのラクトース市場で比較的支配的なシェアを占めています。錠剤製造における乳糖は、味が淡い、吸湿性が低い、有効成分や他の賦形剤との相性が良い、物理的・化学的に安定している、水溶性であるなどの点で有利に働きます。結晶性乳糖一水和物では、流動性、嵩高性、粒度分布など、さまざまな特性を備えています。精製された状態では、非常にコンパクトになり、新規ドラッグデリバリーや遅延薬物放出に適した固体コンパクトを形成します。このような多様な用途を手頃な価格で提供し、健全な利益率を実現することが、錠剤製造分野における医薬品グレードの乳糖市場を促進すると推定されます。



問題:医薬品グレードの乳糖市場をリードしている企業は何ですか? 医薬品グレードの乳糖市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



医薬品グレードの乳糖市場を築いた企業はMerck KgaA, Kerry plc, Milei GmbH, BASF SE, MEGGLE Excipients & Technology, Ba'emek Advanced Technologies Limited, DFE PharmaLtd (Tnuva Group), Alpavit Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Hoogwegt Groep B.V., Hilmar Ingredients, Armor Pharma, and Avantor, Inc.です。



医薬品グレードの乳糖市場の最新の開発は以下の通りです。

医薬品と栄養補助食品の賦形剤ソリューションの世界的リーダーであるDFE Pharmaは、2022 年 7 月に乾燥粉末吸入(DPI)ポートフォリオの新製品であるLactohale 400を発売することを発表しました。DFE Pharmaの吸入グレードの乳糖ポートフォリオを拡大するこの製品は、関連する研究開発を行っている製薬会社の特定のニーズに基づいてカスタマイズされ、分子とデバイスの増加の組み合わせごとに適切な製剤を考え出すように設定されています。



世界的な特殊化学品の販売業者である Safic-Alcan は2021 年 7 月 に、医薬品グレードのラクトースのフランスのメーカーである Armor Pharma と新たなパートナーシップを結びました。この契約により、Safic-Alcan UK の能力が向上し、製薬業界の顧客に幅広いソリューションを提供できるようになると期待されています。



Armor Pharma は、Saf-Alcan UK を、Armor Pharma Lactose Monohydrate および Excipress、顆粒状および噴霧乾燥乳糖の販売代理店として任命しました。







問題:2035 年までに医薬品グレードの乳糖市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



医薬品グレードの乳糖の世界市場では、北米の収益が最大のシェアを占めています。米国では医療費の総額が13,000米ドルを超えており、医療費の増加により、医薬品グレード乳糖はこの地域で着実に成長すると予測されています。第二に、新規薬剤の製造と新規ドラッグデリバリーシステムの発明は、政府や非政府の企業による巨額の投資によって支えられています。さらに、慢性疾患や栄養失調の有病率の増加に伴い、カスタマイズされた生物薬剤や栄養補助食品の研究開発に注力する必要性が高まっており、医薬用乳糖の需要にプラスの影響を与えると推測されます。しかし一方で、製薬業界がFDAの承認に依存していることが、医薬品グレードの乳糖市場の成長を抑制する要因になると予想されます。また、乳糖不耐症の人口が増加していることも、この地域の乳糖市場の成長を阻害する顕著な要因となっています。



ヨーロッパの医薬品グレードのラクトース市場は、予測期間中に指数関数的に成長すると予想されます。口腔内崩壊錠、チュアブル錠、ジェネリック医薬品の需要の増加に伴い、錠剤製造における充填剤および結合剤としての乳糖の需要は、今後10年間に年約5%のCAGRで地域の医薬品グレード乳糖市場を拡大すると推定されます。また、ヨーロッパ食品安全機関(EFSA)から乳糖が安全な食品添加物として承認されたことで、この地域の食品と飲料業界における乳糖の消費量が増加しています。このような食品業界における乳糖ベースの原料の需要の増加は、ヨーロッパにおける医薬品グレードの乳糖市場に新たな機会をもたらすと期待されます。



アジア太平洋地域の医薬品グレードの乳糖市場は、医薬品業界における賦形剤としての乳糖の需要増加などの要因により、今後数年間で大きな成長が見込まれています。国際貿易局の報告書によると、アジア太平洋地域の医薬品産業は、医療費の増加、老人人口の増加、慢性疾患の蔓延などの要因によって、2020-2025年間に約6.4%のCAGRで成長すると予想されています。



日本の医薬品グレードの乳糖市場は、予測期間中にかなりの進歩を示すと予測されています。厚生労働省(MHLW)によると、日本は米国に次ぐ世界第 2 位の医薬品市場であり、世界の医薬品市場の約 10% を占めています。乳糖は、日本の医薬品業界において、賦形剤として幅広い用途に使用されています。国連によると、日本は 1000 トン以上の乳糖を輸入しており 202、これは CAGR 6% で増加しています。高齢化社会の進展、慢性疾患の蔓延、新規ドラッグデリバリーシステムの製造により、日本は予測期間中、医薬品グレードの乳糖に有利な数字をもたらすと予想されます。



当社について:

SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



