調査期間: 2023年3月12日ー2月20日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 533人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 533



調査方法:実地調査213、インターネット調査320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:サトウキビワックスとはなんですか?サトウキビワックス市場の規模と、2035 年までの予測成長率はどのくらいですか?



サトウキビワックスは、100%純粋な天然のサトウキビから作られ、医薬品、果物、野菜の加工、化粧品、および材料の研磨に使用されます。サトウキビワックス市場は、2022 年に約 490 億米ドルを獲得し、予測期間中に約 4% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のサトウキビワックス市場は、2035 年までに約 780 億米ドルに達すると予想されています。



質問:サトウキビワックス市場の成長を牽引する要因は何ですか?



菓子ガムとチョコレート製品の消費の増加は、サトウキビ ワックス市場の成長につながる主な要因です。化粧品の製造における有機材料と天然物の使用の増加は、市場の成長を後押しすると推定されています。貯蔵寿命を延ばすための果物と野菜の加工の使用の増加も、予測期間中に市場を牽引しています。報告によると、2021 年に世界中で自然化粧品とパーソナルケア製品の売上が 34 百万米ドル以上増加しました。



以下は、サトウキビ ワックス市場の領域における成長を促進する他の顕著な要因の一部です。



素材の外観と輝きを高めるために、研磨にサトウキビ ワックスの使用を増やす

人々の可処分所得と購買力の増大

アンチエイジング、ビューティー、パーソナルケア製品の需要の高まり







質問:サトウキビワックス市場の主要な分類は何ですか?



サトウキビ ワックス市場は、アプリケーション、成分、加工技術、および副産物によって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。



1. アプリケーション別





医薬品

食べ物

繊維・皮革

化粧品

その他





アプリケーションに基づいて、医薬品セグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。医薬品セグメントの需要は、黄疸、排尿障害、および無尿症の発生率の増加により増加すると予想されます。世界中での出血症例の増加は、市場セグメントの成長を促進すると推定されています。高コレステロール値に苦しむ人々の増加は、市場セグメントの成長を後押しすると予測されています。疾病管理予防センターのデータによると、米国の 20 歳以上の成人約 9,400 万人が 200mg/dL を超えるコレステロール値に苦しんでいました。



2. 成分別





長鎖炭化水素

脂肪アルコール

芳香族カルボン酸

ジオール

エステル化されていないジオール





成分の中で、長鎖炭化水素セグメントは、予測期間の終わりまでに市場収益の大きなシェアを保持すると予想されます。サトウキビのワックスは、主にC18~C32の長鎖炭化水素アルコールでできています。このタイプの成分から生成されるサトウキビ ワックスは、血小板凝集、低密度リポタンパク質レベルの低下、およびアテローム性動脈硬化の予防に役立つため、人間の健康にとって非常に価値があります。これらは、今後数年間で市場セグメントの成長を促進すると推定される要因です。人々の間でのアテローム性動脈硬化症の発生率の増加は、市場セグメントの成長を加速すると推定されています。



3. 加工技術別





破砕

ジュースの浄化

結晶

遠心

脱分極





4. 副産物別





バガス

糖蜜

マッドプレス





質問:サトウキビワックス市場の市場制約は何ですか?



環境や周辺に放出される廃水、大気汚染、固形廃棄物の生成の増加は、市場の成長を妨げると推定されています。砂糖の加工には、人間、動物、海洋の健康に害を及ぼす副産物を放出する化学物質やその他の有機および無機成分を含むさまざまなステップが含まれます。



市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。



生産に対する政府の厳しい規制と政策

無機・有機廃棄物の大量放出





質問:サトウキビワックス市場をリードしている企業は? サトウキビワックス市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、サトウキビワックス市場をリードする企業です –



Braskem

Huzhou Shengtao Biotech LLC

Cerax

Urikas

Technochem projects

Godavari Biorefineries LTD.

Sinova Development CO., LTD

Deurex AG

Origen Chemicals

Pharma Base S.A.

Azelis





以下は、サトウキビワックス市場における最近の動向の一部です: -



2022年7月:Godavari Biorefineries LTD. インド政府が設定した再生可能資源からのバイオガスの生産を増やすという目標を達成するために、サトウキビからのエタノールの生産を 1 日あたり 600,000 リットルに増やすことを計画しました。

2021 年 6 月: Braskem は、サトウキビ エタノールからのポリエチレン ワックスの世界初の供給源を立ち上げました。 このイノベーションは、CO2 フットプリントを削減するためのソリューションであり、複数の市場用途でリサイクルできます。





質問:アジア太平洋地域がサトウキビワックス市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるサトウキビワックス市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、サトウキビワックスで最も有利な機会を提供すると予想されます。2030 年まで、アジア太平洋の地域市場は 約23% の CAGR で成長すると予想されます。 心血管疾患の発生率の増加と地域全体での高齢者人口の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。観察によると、インドでの心血管疾患の発生は、1990 年から 2020 年までに 200 万件以上から 500 万件以上に達すると予測されていました。日本におけるサトウキビワックスの需要は、化粧品の使用の増加と美しさと外観への嗜好の高まりにより、増加するはずです. 医薬品の成長と高齢者人口の増加も、市場の成長を後押しすると推定されています。2020年の日本における化粧品の販売量は410 百万キログラムと推定され、2021年の化粧品の出荷額は日本で160億以上の価値があります。



質問:2035年までにサトウキビワックス市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。この地域は、2020 年に市場の約 31% の収益シェアを保持しました。カナダと米国の存在と、この地域でのインターネットや e コマース販売などのテクノロジーに対する前向きな見通しは、市場の成長に有益であると予想されます。さらに、市場分析の推定によると、持続可能で環境に優しい製品に対する嗜好の高まりが市場の成長を後押ししています。調査によると、2023 年の時点で、米国の消費者の 75% 以上が持続可能なライフスタイルを好んでいます。



ヨーロッパ地域は、サトウキビワックスの市場で著しい成長が見込まれるもう 1 つの地域です。ヨーロッパ地域のサトウキビワックス市場は、予測期間中に約 15% の成長を示すと予想されます。地域市場の成長は、ドイツ、英国 (U.K.)、およびフランスが主導するはずです。グルーミング習慣を実践する人々の増加に伴うパーソナルケア製剤の製造の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。2021年のヨーロッパにおける化粧品およびパーソナルケア製品の小売売上高は、870億米ドルであることが注目されました。健康な肌を改善および維持するためのスキンケアに対する意識の高まりは、市場の成長を促進すると推定されています。



