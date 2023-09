[株式会社サイバード]

株式会社サイバード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバード」)は、全世界でのシリーズ累計会員数4,000万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベル「+ONE by イケメンシリーズ」の第1弾タイトルとして株式会社アニメイト(本社:東京都板橋区、代表取締役:藤樹 潤)とお届けする恋愛ゲーム『恋花幕明録』にて、「勝海舟(CV:阿座上 洋平)」の本編ストーリーを、本日9月28日(木)より配信開始しました。

これを記念し、様々なキャンペーンを実施します。







■「勝海舟(CV:阿座上 洋平)」の本編ストーリーを配信開始!





阿座上 洋平さんがCVを務める、「勝海舟」の本編ストーリーの配信が開始しました。

「勝海舟」本編ストーリーのあらすじをお楽しみいただける、本編ダイジェストPVは絶賛公開中です。



「勝海舟」本編ダイジェストPV:https://youtu.be/0y1g-8Jv4Mg



<あらすじ>

新都・東京で出会ったのは“自分しか信じない”自由で孤高の男、勝海舟。

気ままで女慣れしている彼はこちらの気も知らずに悪戯に私を振り回す。

初めはそんな彼を疎ましく思っていたけれど、

彼の思いがけない一面に触れて、何かが私の中で変わっていく。



「……お前は本当に真っ直ぐだな。思い返せば、いつもそうだった」



動乱の時代の中で、私と彼が望んだ切なく美しい“夢物語”が幕明ける――。



■「勝海舟」本編配信記念でボイス★4カードをプレゼント中!





「勝海舟(CV:阿座上 洋平)」の本編ストーリーの配信を記念して、アプリ内ではホームにカードを設定すると「勝海舟(CV:阿座上 洋平)」のボイスが聞ける「★4カード」をログインした方全員にプレゼントします。ログイン後に、アプリ内の受取箱からお受け取りください。



配布期間:~2023年10月31日(火)23:59



■「勝海舟」本編配信記念キャンペーン開催!







『恋花幕明録』公式Twitter(https://twitter.com/bakumeiroku)をフォローのうえ、対象の投稿をRPしていただくと、500RP達成で抽選で2名様に、「勝海舟」のCVを務める阿座上 洋平さんの直筆サイン入りスチルパネル、1000RP達成で抽選で5名様にAmazonギフト券をプレゼントします。



開催期間:2023年9月28日(木)19:00~10月28日(土)23:59



■アニメイトゲームスにて10万アニメイトポイント山分けキャンペーン開催!







キャンペーン期間中に、アニメイトゲームスで『恋花幕明録』を遊んでミッションをクリアすると、抽選でアニメイトポイントが当たるキャンペーンを実施します。



開催期間:2023年9月28日(木)00:00~10月31日(火)23:59



エントリーページ:

https://gd.gesoten.com/m/animategames/campaign/detail/202310_bakumeiroku



※キャンペーン期間中に、エントリーページのエントリーボタンより、エントリーした方が対象です。

※エントリーにはクラブアニメイトとの連携が必要です。



■「+ONE by イケメンシリーズ」とは







全世界でのシリーズ累計会員数4,000万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベルとして誕生し、サイバードが様々なパートナー企業と一緒に、お互いの強みを活かした女性向け恋愛ゲームをお届けします。



■『恋花幕明録』とは







「+ONE by イケメンシリーズ」の第1弾タイトルとして、株式会社アニメイトとサイバードがお届けする作品です。本作では、戊辰戦争後の明治時代を舞台に「斎藤一」「木戸孝允」「土方歳三」など歴史上の武士達との命をかけた激動の恋物語をお届けします。アニメイトゲームス、App Store、Google Playにて配信中です。



◆登場キャラクター&声優陣

「斎藤一」CV:仲村 宗悟、「土方歳三」CV:古川 慎、「木戸孝允」CV:鈴木 崚汰、

「井伊直弼」CV:松風 雅也、「西郷隆盛」CV:木村 良平、「勝海舟」CV:阿座上 洋平、

「榎本武揚」CV:興津 和幸、「桐野利秋」CV:坂田 将吾



『恋花幕明録』公式サイト:https://p-one.site/bakumeiroku/

『恋花幕明録』公式Twitter:https://twitter.com/bakumeiroku





■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,000万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。



会 社 名:株式会社サイバード(https://www.cybird.co.jp/)

本 社:東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設 立:1998年9月29日



*サイバード及び「CYBIRD」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-22:40)