[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月10日ー18日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 536人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 536

調査方法:実地調査228、インターネット調査312

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:ライスシロップは何ですか?ライスシロップ市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



ライスシロップは、植物性、グルテンフリー、ヴィーガンに優しい液糖の代替品です。そのまま使用することも、料理やベーキングに使用して食品を甘くすることもできます。これは、玄米や白米を加工して作られます。

ライスシロップ市場は2022年に20億米ドルの市場価値から、2035年までに40億米ドルに達すると予測されています。ライスシロップ市場は2023 -2035年間に 3% の CAGR で成長しています。



問題:ライスシロップ市場の成長を牽引する要因は何ですか?



ライスシロップ市場の成長を促進する顕著な要因として、以下のものが挙げられます。

健康的な食事への意識の高まりー世界の消費者の健康志向はますます高まっています。2022 年に実施された食品と健康に関する調査によると、参加者の 52% が特定の食事または食事パターンに従っていると報告しています。この割合は、2021 年には 39% でした。結果によると、参加者の 16% がきれいな食事に従い、14% がマインドフルな食事に従い、13% がカロリー計算に従いました。ライスシロップは、ビタミン、ミネラル、植物化合物の優れた供給源であり、カロリーが低いです。そのため、健康志向の人々の間でその需要が高まっています。



グルテンフリー製品に対する需要の高まりーある調査によると、世界人口の0.5-6%がグルテン不耐性であると推定されています。グルテン過敏症の人の割合は、実際にはもっと多く、30%から50%になる可能性があります。セリアック病の世界的な有病率は、血液検査で1.4%、生検で0.7%とされています。ライスシロップは、グルテンフリーでヘルシーなため、大きな需要があります。



白砂糖の代用



コーンシロップ代用



包装された食品の人気の高まり







問題:ライスシロップ市場の成長を阻害する課題は何ですか?



市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

ライスシロップのグリセミック指数 (GI) は 98 と高く、テーブル シュガー (65) よりも高く、グルコース (100) とほぼ同じです。同じ量の白砂糖のほぼ2倍のカロリーがあります。糖分が多いことは、健康への悪影響に関連しています。



世界的に肥満のリスクが高まっているため、人々は天然または人工のあらゆる形態の砂糖を避けています。







問題:ライスシロップ市場の主な分類は何ですか?



ライスシロップ市場のセグメンテーションは次のとおりです。

§ ライスタイプ別(玄と白)





ライスタイプに基づいて、玄米セグメントは約 79.9% の市場シェアを占めます。玄米シロップ セグメントは、2022 -2035 年の予測期間に 3.70% の複合年率で成長すると予想されます。



自然別(オーガニックとコンベンショナル)



アプリケーション別(ベーカリーと製菓、飲料、デザートと乳製品、乳児用ミルク、肉と鶏肉、魚介類、その他)アプリケーションに基づいて、ベーカリーと製菓セグメントは主なセグメントです。ライスシロップは、食品にマイルドなカラメル風味を与え、クッキー、ケーキ、パイ、プリンなどの調理に使用されます。焼き菓子と一緒に使用すると、ライスシロップは一般的にカリカリまたは硬い食感の効果を生み出します。世界のベーカリー製品の収益は、2022 年に 約4,800 億米ドルに達しました。ベーカリー製品業界は、2023 -2028 年間に 約7% の CAGR でさらに成長すると予想されています。







問題:ライスシロップ市場をリードしている企業は何ですか? ライスシロップ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、ライスシロップ市場を築いた企業です -

Suzanne’s Specialties、



Nature’s One, Inc.



Wuhu Deli Foods Co. Ltd.



Axiom Foods,



California Natural Products (CNP)



ABF Ingredients



Cargill Incorporated,



Archer Daniels Midland,



Wuhu Haoyikuai Food Co. Ltd.



GulshanPolyols Ltd







ライスシロップ市場の最新の開発は以下の通りです。

Wind Point Partners Portfolio Company である Gehl Foods は、California Natural Products を買収しました。California Natural Products は、乳製品ベースおよび乳製品代替飲料、スープ、ブロス、紅茶、栄養ドリンク、ワイン、蒸留酒をすべてテトラパックのカートンに詰めた無菌包装業者です。また、CNPは、優良な消費者食品ブランド向けに、特殊な米や大豆ベースの原料を製造しています。GehlとCNPの合併により、低酸性無菌食品および飲料製品のリーディングプロバイダーが誕生し、幅広い包装形態と地域的なリーチを提供することになります。また、CNPは、Gehlファミリーに長期的な関係を持つ高品質の顧客グループを加え、いくつかの成長するエンドマーケットへのアクセスを提供します。



Cargillは、ヒマワリ カーネル パウダーとライス シロップを使用した新しいビーガン チョコレート ラインを発表しました。ExtraVaganZa ブランドのこれらの製品は、乳製品を含まない多数の強力な成分を使用して作られています。ヒマワリの実のパウダーとライスシロップを使用することで、クリーミーさはそのままに、植物由来のチョコレートとして世界最高峰の地位を確立しています。







問題:ライスシロップ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



v ヨーロッパは、収益と成長の面でライスシロップ市場をリードしています。ヨーロッパのライスシロップ市場は、2022年に約145百万米ドル 2035年には250百万米ドルに達すると予測され、約4%のCAGRで成長しています。オーガニック、ナチュラル、ヘルシーな食材の人気が高まっていることが、この地域におけるライスシロップ市場の成長を促進する主要因になると予想されています。さらに、ライスシロップの流通に関する欧州連合 (EU) によるいくつかの厳しい規制は、健康志向の人々の間で自信を構築しています。さらに、消費者は朝食の定番食材の一部として、さまざまなシロップを利用するようになり、ライスシロップの需要を後押ししています。また、同地域のベーカリー産業の成長も、ライスシロップの原料としての需要を高めています。現在、ベーカリー製品の市場は、ヨーロッパが最大規模を占めています。ベーカリー製品では、ドイツ、イタリア、フランスが大きな位置を占めています。ヨーロッパのベーカリーの収益は、2035 年までに約 3,420 億米ドルに達すると推定されており、2023 - 2035 年間に約 4% の CAGR で成長する態勢が整っています。



v アジア太平洋地域のライスシロップ市場は、2022年に約315百万米ドル、2035年には約423百万米ドルに達すると予測され、予測期間中に約5%のCAGRで成長すると予測されています。白砂糖やコーンシロップの代替品として、ベーカリーやシリアルにライスシロップが適用されることが、市場の成長を後押ししています。アジア太平洋地域のベーカリーおよびシリアルの売上は、2022年に約1630億米ドルと評価されました。市場は、2023 -2035 年の間に 4% 以上の CAGR で成長すると予想されます。



日本では、ライスシロップは穀物の天然甘味料として伝統的に料理に使用されています。抹茶ラテ、紅茶、コーヒー、ホイップクリームなど、どんな飲み物にも日本の和を感じさせる、本格的な微粉末の玄米シロップです。ライスシロップは焼き菓子にも主に使用されています。日本のベーカリーとシリアルの市場規模は、2021 年に 約264 億ドルと評価されました。さらに、市場は 1% 以上の CAGR で成長すると予想されます。



v 北米市場のライスシロップは、2022 年に 164百万米ドルと評価され、2035 年までに 275百万米ドルに達し、予測期間中の CAGR は 4.6% になると予測されています。白砂糖を避け、より良い代替品に切り替える人々の健康意識の高まりは、市場の成長を後押ししています。また、ライスシロップのベーカリーや製菓への利用も市場を後押ししています。パンおよびベーカリー製品セグメントの収益は、2023 年に約 1,150 億米ドルに達し、約 3.5%の で成長しました。北米の菓子セグメントは、2035年までに約4%成長し、約3150億米ドルの市場規模になると予測されます。米はグルテンフリーで、穀物の中で最もアレルギーを起こしにくいため、低アレルギーとされています。グルテン不耐症の人口が多いことも、ライスシロップ市場を後押ししています。報告によると、米国だけで 2,000 万人がグルテン不耐症であると推定されています。







