［CMCリサーチ］

本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったウェビナー（ライブ配信セミナー）となります。



先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「日本・欧州のプラスチック容器包装リサイクル 現状および最新動向」と題するセミナーを、 講師に藤井 均 氏 （藤井包装技術事務所 所長）をお迎えし、2023年8月8日（火）13：30より、 ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。 受講料は、 一般：49,500円（税込）、 弊社メルマガ会員：44,000円（税込）、 アカデミック価格は26,400円（税込）となっております（資料付）。

セミナーの詳細とお申し込みは、 弊社の以下URLをご覧ください！

https://cmcre.com/archives/113394/

質疑応答の時間もございますので、 是非奮ってご参加ください。





有用な枯渇資源を次世代に繋ぐことを目指し、資源循環戦略による循環型社会を促進するため、日本では「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が2022年4月1日に施行され、欧州では、サーキュラーエコノミー政策の一環である「包装及び包装廃棄物規則案」が2022年11月3日に公表されました。

本セミナーでは、日欧のプラスチック容器包装を主体としたプラスチックリサイクルの現状及び日本の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」及び欧州の「包装及び包装廃棄物規則案」について説明します。

日本のプラスチックリサイクルについて、プラスチック容器包装リサイクルの現状及び課題（リサイクル率向上、リサイクル製品の品質向上、需要拡大、リサイクルコスト削減等）の対応について説明し、プラスチック資源循環政策として、リデュース、リサイクル、再生利用・バイオマスプラスチックのマイルストーン(標準値)と、この戦略の具体的施策について述べます。

欧州のプラスチックリサイクルでは、欧州政策（サーキュラーエコノミー）、欧州のプラスチック戦略、及び包装廃棄物指令・規則案を説明します。規則案では、プラスチック容器包装のリサイクル率目標、新たに加えられたプラスチックリサイクル材の容器中の比率目標、削減目標、リユース目標について述べます。プラスチック容器包装リサイクルの現状としては、リカバリー率リサイクル率推移、廃棄物発生量、リサイクル手法、容器包装リサイクル制度について説明します。



1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：日本・欧州のプラスチック容器包装リサイクル 現状および最新動向

開催日時：2023年8月8日（火）13：30～16：30

参 加 費：49,500円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 44,000円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：藤井 均 氏 藤井包装技術事務所 所長





【セミナーで得られる知識】

・ 循環型社会、持続可能な社会意義

・ プラ容器包装リサイクル状況 リサイクル技術 リサイクル製品

・ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

・ 欧州包装廃棄物規則

・ 欧州プラスチックリサイクルの現状





※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。





2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイト

https://cmcre.com/archives/113394/

からお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。





3）セミナープログラムの紹介

I 日本のプラスチック容器包装リサイクル現状および最新動向



1． 循環型社会とは

・ 定義

・ 循環型社会形成の推進に関する法体系



2． プラスチック容器包装のリサイクル

2.1 プラスチックマテリアルフロー

2.2 プラスチック容器包装リサイクル現状

・ 容器包装リサイクル制度の仕組み

・ 容器包装の回収、製品化

2.3 プラスチックリサイクル技術・リサイクル製品

・ 材料リサイクル

・ ケミカルリサイクル



3． プラスチック容器包装リサイクル制度の課題・対応



4． プラスチック資源循環戦略

・ 基本原則（3R + Renewable）

・ 今後の戦略展開（マイル ストーン）



5． プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

・ プラスチック使用製品設計指針

・ 特定プラスチック使用製品の使用の合理化

・ 市町村の分別収集及び再商品化

・ 製造事業者等による自主回収及び再資源化

・ 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等



6． プラスチック循環促進法に基く実施状況

・ 先行事例及び実証開発事業

・ プラスチック循環促進法に基く分別収集及び再商品化計画状況



II 欧州のプラスチック容器包装リサイクル現状および最新動向



1． EU「サーキュラー・エコノミー・パッケージ」



2． 包装及び包装廃棄物指令



3． 包装及び包装廃棄物規則案（2022年11月30日）

・ 提案理由・目的

・ リサイクル可能なパッケージ

・ リサイクル目標

・ リサイクル材の容器中の使用率目標

・ 包装の削減目標

・ リユース・リフィル目標



4． 欧州プラスチック容器包装リサイクルの現状

・ 欧州プラスチック生産・容器包装需要

・ 容器包装リサイクル率 欧州平均及び各国

・ リサイクル方法内訳





4）講師紹介

【講師経歴】

2014年6月まで大日本印刷（株）にて包装材料の開発、包装設計に従事

2016年6月まで、容器包装に関する業界団体に所属

2016年7月より藤井包装技術事務所を開設。



【著 書】

機能性・環境対応型包装材料の新技術、抗菌抗カビ技術と応用、欧米の食品用容器包装法規 制の動向、包装材料における環境対応、環境配慮型容器包装の開発動向、EU における容器包装規制 等





5）セミナー対象者や特典について

※ 本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。



★ 受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。





【セミナー対象者】

・容器包装メーカー・樹脂メーカー・化学メーカー・装置メーカー(食品加工、プリンター等）等



☆詳細とお申し込みはこちらから↓

https://cmcre.com/archives/113394/





6）ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

○高周波対応プリント配線板（PWB）作成に求められる回路形成・材料技術

開催日時：2023年7月12日（水）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/110746/



○材料開発のためのデータ解析入門

～ マテリアルズインフォマティクス、ケモインフォマティクス、プロセスインフォマティクス ～

開催日時：2023年7月12日（水）10：30～17：30

https://cmcre.com/archives/112163/



○アルカリ水電解の開発状況・課題と国内外の動向

開催日時：2023年7月13日（木）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/110980/



○欧州における車載樹脂のリサイクル技術の動向

開催日時：2023年7月13日（木）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/113414/



○今注目の5G/6G次世代通信に対応する基板技術開発動向

～ 超高周波対応基板材料、メタマテリアルアンテナ（EBG構造）、先端半導体PKG、自動車センサモジュール などのキーテクノロジーを詳解 ～

開催日時：2023年7月14日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/112990/



○ロジカルシンキングの基礎とビジネスコミュニケーション

開催日時：2023年7月14日（金）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/112677/

※会場セミナーもございます

https://cmcre.com/archives/112696/



○廃プラスチック高度リサイクルのための光学識別技術

開催日時：2023年7月18日（火）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/112459/



○Beyond 5G および 6G、テラヘルツ帯で求められるノイズ対策・電磁波シールド・

吸収材料の設計・技術

開催日時：2023年7月19日（水）10:30～16：30

https://cmcre.com/archives/112933/



○IT／車載やAR／VR／MR向けなどの新しいディスプレイの材料・技術の動向

開催日時：2023年7月19日（水）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/113141/



○イオン交換樹脂の動向、トレンド：劣化挙動と化学的安定性の向上

開催日時：2023年7月20日（木）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/112920/



○マイクロ波加熱の基礎 ～ 電子レンジから高温加熱炉まで ～

開催日時：2023年7月20日（木）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/114266/



○EV化により留意したい騒音と対策技術

開催日時：2023年7月21日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/113225/



○微生物によるカーボンリサイクル

開催日時：2023年7月21日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/111029/



☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/





7）関連書籍のご案内

（1）世界のプラスチックリサイクル 最新業界レポート

https://cmcre.com/archives/104041/



■ 発 行：2022年10月5日

■ 定 価：冊子版 180,000 円（税込 198,000 円）

セット（冊子 + CD） 240,000 円（税込 264,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

■ 体 裁：A4判・並製・394頁

■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

ISBN 978-4-910581-30-9



↓詳細とご購入はこちらから

https://cmcre.com/archives/104041/



（2）世界のバイオプラスチック・微生物ポリマー 最新業界レポート

https://cmcre.com/archives/98051/



■ 発 行：2022年5月30日

■ 定 価：冊子版 180,000 円（税込 198,000 円）

セット（冊子 + CD） 240,000 円（税込 264,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

■ 体 裁：A4判・並製・252頁

■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

ISBN 978-4-910581-22-4



↓詳細とご購入はこちらから

https://cmcre.com/archives/98051/



（3）食品包装産業を取り巻くマイクロプラスチック問題

https://cmcre.com/archives/74506/



■ 発 行：2021年2月10日

■ 監 修：宇山 浩（大阪大学大学院工学研究科）

■ 定 価：本体（白黒） 90,000 円（税込 99,000 円）

本体 + CD（カラー） 100,000 円（税込 110,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

■ 体 裁：A4判・並製・254頁

■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

ISBN 978-4-904482-96-7



↓詳細とご購入はこちらから

https://cmcre.com/archives/74506/



（4）生分解性プラスチック入門 ～ 生分解性プラスチックの基礎から最新技術・製品動向まで ～

https://cmcre.com/archives/65218/



■ 発 行：2020年9月10日

■ 定 価：冊子版 60,000 円（税込 66,000 円）

セット（冊子 + CD） 70,000 円（税込 77,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

■ 体 裁：A4判・並製・176頁

■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

ISBN 978-4-904482-88-9



↓詳細とご購入はこちらから

https://cmcre.com/archives/65218/



（5）廃プラスチック問題の現状および解決のための最新技術と展望

～ 循環経済（Circular Economy）に向けて ～

https://cmcre.com/archives/57629/



■ 発 行：2020年3月19日

■ 定 価：冊子版 90,000 円（税込 99,000 円）

セット（冊子 + CD） 100,000 円（税込 110,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

■ 体 裁：A4判・並製・270頁

■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

ISBN 978-4-904482-74-2



↓詳細とご購入はこちらから

https://cmcre.com/archives/57629/





☆発行書籍の一覧はこちらから↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/



以上



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