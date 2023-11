[株式会社キョードーメディアス]









硬派で威容を誇る外見、高い知性と洗練されたスキル。主戦場を異にするミュージックシーンの傑士ふたり、ヴァイオリニスト石田泰尚とロックミュージシャンSUGIZOが初めて弦を交える。



石田泰尚が率いる弦楽アンサンブル石田組とSUGIZO初共演公演、『越境 ~BORDER CROSSING~ 石田組×SUGIZO』の開催が2024年2月21日(水)LINE CUBE SHIBUYA、2月25日(日)フェニーチェ堺にて決定した。



石田泰尚は、神奈川フィルハーモニー管弦楽団と京都市交響楽団のコンサートマスターであると同時に、自身が信頼をおく首都圏の第一線で活躍するオーケストラメンバーで構成する石田組の組長として知られる。その石田組は今夏、東京・サントリーホール3公演、大阪・フェスティバルホールと東西の音楽の殿堂での単独公演を開催。現在、全国ツアー中の絶大な人気を誇る弦楽アンサンブルだ。



一方、SUGIZOはLUNA SEA、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARSなどロックシーンを席巻したバンドメンバーとしてグローバルに活躍。

ギタリスト・作曲家・ヴァイオリニスト・音楽プロデューサーなど様々な顔を持つ。音楽活動と並行しながら平和と人権、難民支援活動、社会的課題への取り組みなど、アクティビストとしても知られる。



今回、音楽を中心に、映画やアートなどメディアの交流を半世紀以上に渡って追い求めてきたプロデューサー立川直樹が、今一番見たいコラボレーションとして、石田泰尚率いる石田組とSUGIZOをセレクト。

両雄が音楽のジャンル、限界をどのように越えていくのか。

『越境 ~BORDER CROSSING~ 石田組×SUGIZO』

至高の音楽のマジックにご期待ください。



チケットのオフィシャル抽選最速先行は、11/14 (火)10:00~11/19 (日)23:59

東京公演受付先=https://tickets.kyodotokyo.com/ishidasugizo

大阪公演受付先=http://cncn.jp/ishidagumi-sugizo-hp/





<石田泰尚(いしだ・やすなお)プロフィール>

神奈川県出身。国立音楽大学を首席で卒業、同時に矢田部賞受賞。新星日本交響楽団コンサートマスターを経て、2001年神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスターに就任。以来“神奈川フィルの顔”となり現在は首席ソロ・コンサートマスターとしてその重責を担っている。これまでに神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞。自身がプロデュースした弦楽アンサンブル“石田組”など様々なユニットでも独特の輝きを見せる。2020年4月より京都市交響楽団特別客演コンサートマスターを兼任。2022年6月に初の著書となる「音楽家である前に、人間であれ!」を刊行。



<石田組>

ヴァイオリニスト石田泰尚の呼びかけにより2014年に結成された弦楽合奏団。プログラムによって様々な編成で演奏をするスタイルを取っており、メンバーは“石田組長”が信頼を置いている首都圏の第一線で活躍するオーケストラメンバーを中心に公演ごとに“組員”が召集される。レパートリーはバロック音楽から映画音楽、プログレッシブ・ロックまで多岐にわたり各々のスタイルをぶつけ合いながら織り成す演奏スタイルは弦楽アンサンブルの新しい世界を切り拓く存在として各方面から注目されている。2023年にユニバーサルミュージックよりアルバム『石田組 2023・春』、『石田組2023・夏』を連続リリースし、全30公演となるアルバム発売記念ツアーを敢行中。



<SUGIZO プロフィール>

作曲家、ギタリスト、ヴァイオリニスト、音楽プロデューサー。

日本を代表するロックバンドLUNA SEA、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARSのメンバーとして世界規模で活動。同時にソロアーティストとして独自のエレクトロニックミュージックを追求、更に映画・舞台のサウンドトラックを数多く手がける。2020年、サイケデリック・ジャムバンド SHAGを12年振りに再始動。2022年、環境への配慮、カーボン・ニュートラルへの揺るぎなき行動と同時に、高い美意識とを両立させた、ロックなエシカル・ファッションを提唱する自身のアパレル・ブランド「THE ONENESS」を始動。同年11月11日、日本のロック界を代表するアーティストYOSHIKI、HYDE、MIYAVIらと共に新たなバンド「THE LAST ROCKSTARS」を結成。

音楽と並行しながら平和活動、人権・難民支援活動、再生可能エネルギー・環境活動、被災地ボランティア活動を積極的に展開。アクティヴィストとして知られる。



公演概要





【公演名】越境 ~BORDER CROSSING~ 石田組×SUGIZO



【公演日程】

東京公演:2024年2月21日 (水) 18:30開演 会場:LINE CUBE SHIBUYA

大阪公演:2024年2月25日 (日) 14:00開演 会場:フェニーチェ堺



【出演】石田組、SUGIZO



*石田組

(ヴァイオリン:石田泰尚、佐久間聡一、塩田脩、ビルマン聡平、村井俊朗、伊東翔太 ヴィオラ:生野正樹、萩谷金太郎、長石篤志 チェロ:奥泉貴圭、弘田徹、塚本慈和

コントラバス:米長幸一)



【プロデュース】立川直樹



【チケット料金(税込)】

全席指定 8,900円



※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要です。

※車イス席をご利用ご希望のお客様は各お問い合わせ先までお電話にてご連絡ください。



【チケット一般発売日】2023年12月16 日(土)10:00AM

各プレイガイドによる先行販売スケジュールは各販売先によって異なります。



<東京公演>

キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/ishidasugizo

0570-550-799(オペレーター対応 平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)



<東京公演・大阪公演共通>

イープラス https://eplus.jp/ishidasugizo/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ishidasugizo/

ローソンチケット https://l-tike.com/ishidasugizo/

楽天チケットhttp://r-t.jp/ishidasugizo



<大阪公演のみ>

フェニーチェ堺 https://www.cnplayguide.com/sakai-bunshin/login.asp

堺市文化振興財団チケットセンター 0570-08-0089(平日・土日祝 10:00~18:00)

フェニーチェ堺プレイガイド窓口 9:00~20:00

※休館日:第1・3月曜(祝日の場合は開館)、年末年始

CNプレイガイド http://cncn.jp/ishidagumi-sugizo/ 0570-08-9999(10:00~18:00 オペレーター対応)



【主催】FM COCOLO/キョードー大阪/キョードー東京 共催:フェニーチェ堺(大阪公演)



【お問い合わせ】

東京公演:キョードー東京 0570-550-799(平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)

大阪公演:キョードーインフォメーション 0570-200-888(月~土11:00~18:00 日祝休み)

















































