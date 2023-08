[吉本興業株式会社]







この度、東京・渋谷からお笑いのトレンドを発信する劇場ヨシモト∞ホール(以下∞ホール)・ヨシモト∞ドーム(以下∞ドーム)では、2023年9月30日(土)に、ムゲンダイレギュラーメンバーが大集合の一大イベント「ムゲンダイフェス’23」を開催いたします。



今年で2回目の開催となる「ムゲンダイフェス」は、劇場所属メンバーのムゲンダイレギュラー29組(8/18時点)が総出演し、∞ホール・∞ドーム(ステージI)の2会場を使って、ネタあり・トークあり・コーナーありの盛りだくさんで合計5公演を実施します。



∞ホールでは、ネタとコーナーが楽しめる渋谷のNEWスタンダードとなった看板公演「ワラムゲ!」の超豪華版「プレミアムワラムゲ!」を異なる内容で2公演、さらにメインイベントでフェスの最後を締めくくる盛大なコーナーライブ「ムゲンダイニキ全員集合」を行います。

また、∞ドーム(ステージI)では、ムゲンダイリーダーことネルソンズ青山フォール勝ちが、レギュラーメンバーの絆を今以上に深めるべく様々な事案に切り込んでいく「SHIBUYAサミット」を2公演実施します。



また、本イベントの開催に伴い、オリジナルグッズの販売も行います。(第二弾情報出し予定)

今回限定の販売となりますので、ぜひチェックしてください。







ムゲンダイリーダー青山フォール勝ちよりコメント







こんにちは。

ムゲンダイリーダーの青山フォール勝ちです。

「ムゲンダイフェス’23」が開催されるということでこの一年でレギュラー昇格したメンバー、そして大阪からムゲンダイ所属になったメンバーを含め、ムゲンダイ史上最強メンバーで過去最高のフェスになる事は間違いなしです!

リーダーはワクワクしています!



公演概要



『プレミアムワラムゲ!vol.1』

ネタとコーナーの大人気イベント「ワラムゲ!」をプレミアムバージョンでお届け!





日時:2023年9月30日(土) 11:00開演

料金:前売り¥3,000/当日¥3,500/配信¥2,000

ホール通し券:最前席の12席のみ¥10,000

ホールオンライン3公演セット:¥4,500



出演:かたつむり、シシガシラ、THIS IS パン、スパイク、ダイタク、ネルソンズ、カゲヤマ、

いぬ、大自然、ダイヤモンド、マルセイユ、シカゴ実業、キンボシ、ニッポンの社長、

サンシャイン、ダンビラムーチョ、やさしいズ、ゆにばーす、マユリカ、蛙亭、くらげ、

コットン、そいつどいつ、ケビンス





『プレミアムワラムゲ!vol.2』

ネタとコーナーの大人気イベント「ワラムゲ!」をプレミアムバージョンでお届け!





日時:2023年9月30日(土) 15:00開演

料金:前売り¥3,000/当日¥3,500/配信¥2,000

ホール通し券:最前席の12席のみ¥10,000

ホールオンライン3公演セット:¥4,500



出演:かたつむり、アイロンヘッド、シシガシラ、TEAM BANANA藤本、THIS IS パン、スパイク、

ダイタク、ネルソンズ、カゲヤマ、いぬ、大自然、マルセイユ、シカゴ実業、キンボシ、ニッポンの社長、

サンシャイン、ダンビラムーチョ、ゆにばーす、オズワルド、くらげ、コットン、そいつどいつ、

レインボー、紅しょうが、ケビンス





SHIBUYAサミットvol.1

~なぁぜなぁぜ?青山リーダー決意表明&カゲヤマの小道具楽屋占拠問題ってだるぅw~





日時:2023年9月30日(土) 13:30開演

料金:前売り¥2,500/当日¥3,000/配信¥1,500

ドームオンライン2公演セット:¥2,500



出演:MC:ダイタク、MC:コットン

かたつむり、シシガシラ、スパイク、ネルソンズ、カゲヤマ、いぬ、大自然、ダイヤモンド、

サンシャイン、やさしいズ、蛙亭、そいつどいつ





SHIBUYAサミットvol.2

~ゥチらわ大阪芸人ちゅきだけど…なんか東京馴染めてなくない?知らんけどw~





日時:2023年9月30日(土) 17:30開演

料金:前売り¥2,500/当日¥3,000/配信¥1,500

ドームオンライン2公演セット:¥2,500



出演:MC:キンボシ、MC:ダンビラムーチョ

アイロンヘッド、TEAM BANANA藤本、THIS IS パン、マルセイユ、シカゴ実業、ニッポンの社長、

ゆにばーす、マユリカ、オズワルド、くらげ、レインボー、紅しょうが、ケビンス、ネルソンズ青山





ムゲンダイニキ全員集合 ~とりま最強のお笑い劇場になろ?~





日時:2023年9月30日(土) 20:00開演

料金:前売り¥3,000/当日¥3,500/配信¥2,000

ホール通し券:最前席の12席のみ¥10,000

ホールオンライン3公演セット:¥4,500



出演:レギュラーメンバー全員



