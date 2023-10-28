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大江千里・NEW YEAR公演開催＆横尾忠則との競演作品公開…

大江千里・NEW YEAR公演開催＆横尾忠則との競演作品公開！

［株式会社キョードーメディアス］





NYブルックリンを拠点にジャズピアニストとして活動中の大江千里。今夏、デビュー40周年全国ツアーを開催した。注目のステージでは、『YOU』『Rain』『APOLLO』他、POPS時代のセルフカバーとNYで創作したジャズピアノ作品を演奏。JAZZ＆POPSが融合する、“千里JAZZ”が日本の音楽シーンを席巻した。そして、2024年1月、喝采に導かれた祝祭のステージが『大江千里 New Year Piano Concert “Door Number YOU” Encore』として再び開催が決定。「新しい2024年、大江千里の目指す次のゴールへ向けての出発のコンサートになります。是非、過去、現在、未来を繋ぐ楽しい時間にします。是非、お誘い合わせの上、お越しください。心より会えるのを楽しみにしています」とアンコール公演への意欲を語る。本日（10月28日）よりチケット販売がスタート。新年ツアーでは、名建築（神奈川県立音楽堂）、クラシック専用ホール（しらかわホール）、そして千里の音楽の原点（ルネサンスクラシック芦屋ルナ・ホール）を選出し、”NEW YEAR スペシャルプログラム“を披露する。パリ五輪・オリンピックイヤーに合わせて、『ありがとうArigato』（1992年リリース）を選曲。宝塚少年少女合唱団（名古屋・芦屋）、横浜少年少女合唱団（横浜）との共演も実現する。もうひとつの注目は、現在公開中の世界のアートシーンに向けて制作された映像作品『横尾忠則×大江千里　Senri Meets Tadanori -forest in soul-』。神戸・横尾忠則現代美術館の「横尾忠則 原郷の森」会場で、作品の数々と共鳴し合う即興演奏に挑んだ。進取の気概に満ちた大江千里がアート＆JAZZが融合する新しい音楽の可能性を示した。40年の音楽活動を超えて、さらに進化を続ける千里の大胆なパフォーマンスが新しい年の幕明けを飾る。


◆公演オフィシャルHP：https://classics-festival.com/rc/performance/senri-oe_2024_newyear/

◆映像作品「横尾忠則×大江千里　Senri Meets Tadanori -forest in soul-」
https://classics-festival.com/rc/performance/senri-meets-tadanori/
（収録：2023年8月26日、兵庫県立横尾忠則現代美術館（神戸）「横尾忠則 原郷の森」展示会場）


[公演概要]

『大江千里 New Year Piano Concert “Door Number YOU” Encore』

◆主催＆企画制作：RENAISSANCE CLASSICS
◆後援：エフエム東京（横浜）、FM COCOLO・ラジオ関西（芦屋）

◆開催日時＆会場
2024年
1月５日（金）しらかわホール（名古屋）開演18時30分（20時30分終演予定）
１月６日（土）ルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホール
（昼の部）開演13時30分（15時30分終演予定）（夜の部）開演17時（19時終演予定）　
1月9日（火）神奈川県立音楽堂 開演19時（21時終演予定）

◆出演：大江千里
◆共演：宝塚少年少女合唱団（名古屋、芦屋）、横浜少年少女合唱団（横浜）

◆演奏曲：NEW YEAR スペシャルプログラム
（最新ジャズピアノ作品、大江千里のポップス作品のセルフカバーピアノ作品から選曲予定）

◆チケット：6,000円、 ペアチケット（2枚）11,000円（全席指定・税込）

◆一般発売：10月28日（土）10時

◆大江千里オフィシャルサイト：https://www.sonymusic.co.jp/artist/SenriOe/info/551600
◆『Class of '88』スペシャルサイト　https://www.110107.com/Senri40

◆お問い合わせ：
◆名古屋公演：サンデーフォークプロモーション052-320-9100 <12:00～18:00>https://www.sundayfolk.com/
◆芦屋公演：YUMEBANCHI(大阪)　06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/
◆横浜公演：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/






企業プレスリリース詳細へ （2023/10/28-14:16）

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