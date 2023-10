[株式会社キョードーメディアス]









NYブルックリンを拠点にジャズピアニストとして活動中の大江千里。今夏、デビュー40周年全国ツアーを開催した。注目のステージでは、『YOU』『Rain』『APOLLO』他、POPS時代のセルフカバーとNYで創作したジャズピアノ作品を演奏。JAZZ&POPSが融合する、“千里JAZZ”が日本の音楽シーンを席巻した。そして、2024年1月、喝采に導かれた祝祭のステージが『大江千里 New Year Piano Concert “Door Number YOU” Encore』として再び開催が決定。「新しい2024年、大江千里の目指す次のゴールへ向けての出発のコンサートになります。是非、過去、現在、未来を繋ぐ楽しい時間にします。是非、お誘い合わせの上、お越しください。心より会えるのを楽しみにしています」とアンコール公演への意欲を語る。本日(10月28日)よりチケット販売がスタート。新年ツアーでは、名建築(神奈川県立音楽堂)、クラシック専用ホール(しらかわホール)、そして千里の音楽の原点(ルネサンスクラシック芦屋ルナ・ホール)を選出し、”NEW YEAR スペシャルプログラム“を披露する。パリ五輪・オリンピックイヤーに合わせて、『ありがとうArigato』(1992年リリース)を選曲。宝塚少年少女合唱団(名古屋・芦屋)、横浜少年少女合唱団(横浜)との共演も実現する。もうひとつの注目は、現在公開中の世界のアートシーンに向けて制作された映像作品『横尾忠則×大江千里 Senri Meets Tadanori -forest in soul-』。神戸・横尾忠則現代美術館の「横尾忠則 原郷の森」会場で、作品の数々と共鳴し合う即興演奏に挑んだ。進取の気概に満ちた大江千里がアート&JAZZが融合する新しい音楽の可能性を示した。40年の音楽活動を超えて、さらに進化を続ける千里の大胆なパフォーマンスが新しい年の幕明けを飾る。





◆公演オフィシャルHP:https://classics-festival.com/rc/performance/senri-oe_2024_newyear/



◆映像作品「横尾忠則×大江千里 Senri Meets Tadanori -forest in soul-」

https://classics-festival.com/rc/performance/senri-meets-tadanori/

(収録:2023年8月26日、兵庫県立横尾忠則現代美術館(神戸)「横尾忠則 原郷の森」展示会場)





[公演概要]



『大江千里 New Year Piano Concert “Door Number YOU” Encore』



◆主催&企画制作:RENAISSANCE CLASSICS

◆後援:エフエム東京(横浜)、FM COCOLO・ラジオ関西(芦屋)



◆開催日時&会場

2024年

1月5日(金)しらかわホール(名古屋)開演18時30分(20時30分終演予定)

1月6日(土)ルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホール

(昼の部)開演13時30分(15時30分終演予定)(夜の部)開演17時(19時終演予定)

1月9日(火)神奈川県立音楽堂 開演19時(21時終演予定)



◆出演:大江千里

◆共演:宝塚少年少女合唱団(名古屋、芦屋)、横浜少年少女合唱団(横浜)



◆演奏曲:NEW YEAR スペシャルプログラム

(最新ジャズピアノ作品、大江千里のポップス作品のセルフカバーピアノ作品から選曲予定)



◆チケット:6,000円、 ペアチケット(2枚)11,000円(全席指定・税込)



◆一般発売:10月28日(土)10時



◆大江千里オフィシャルサイト:https://www.sonymusic.co.jp/artist/SenriOe/info/551600

◆『Class of '88』スペシャルサイト https://www.110107.com/Senri40



◆お問い合わせ:

◆名古屋公演:サンデーフォークプロモーション052-320-9100 <12:00~18:00>https://www.sundayfolk.com/

◆芦屋公演:YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 (平日12:00~17:00)https://www.yumebanchi.jp/

◆横浜公演:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/













企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-14:16)