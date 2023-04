[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月12日ー2月20日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 529人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 529



調査方法:実地調査230、インターネット調査299



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:レーザーマーキングとはなんですか?レーザーマーキング市場の規模と、2035 年までの予測成長率はどのくらいですか?



レーザー マーキング マシンは、ファイバー、パルス、連続波、または UV レーザー マシンを介して放射される集中光のビームを使用して、材料に永久的なマーキングを生成します。レーザーマーキング市場は、2022 年に約 30 億米ドルを獲得し、予測期間中に約 7% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のレーザーマーキング市場は、2035 年までに約 70 億米ドルに達すると予想されています。部品を識別するためのトレーサビリティとマークを作成するために、さまざまなエンドユーザーセクターや業界でレーザーマーキングの使用が増加していることは、市場の成長を促進すると推定されています。



質問:レーザーマーキング市場の成長を牽引する要因は何ですか?



ヘルスケア、航空宇宙、軍事、自動車の分野で使用される金属部品製造の利用の増加は、市場の成長を加速すると推定されています。レーザーマーキングは、鋼、チタン、アルミニウム、銅、セラミック、ガラス、木材、紙、段ボール、セラミック材料に使用され、グレード、製造場所、品質、および市場の成長を促進すると推定される年をマークします。レーザーマーキングは、安価な材料と高価な材料を区別して識別し、機械の部品を認識して完璧なサイズとフィット感を得るのに役立ちます。2023 年の推定によると、米国の生鋼の生産量は 1674,000 を超え、稼働率は 70% を超えていると推定されました。以下は、レーザーマーキング市場のドメインでの成長を促進する他の顕著な要因の一部です。



ジュエリー、財布、皮革製品、および財布での使用の増加

セラミックス、ガラス、テキスタイルなどの採用拡大







質問:レーザーマーキング市場の主要な分類は何ですか?



レーザーマーキング市場は、レーザーの種類別、業種、オファリング別、およびコ方法別によって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。



1. レーザーの種類別





ファイバーレーザー

ダイオードレーザー

固体レーザー

CO2レーザー

紫外線レーザー



ファイバー レーザー タイプのセグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。このタイプのレーザーの需要は、冶金、機械、および自動車部門での使用の増加に起因しています。柔軟なファイバーライト、最小サイズ、高い光学品質、高いアウトパワーなどの機能の存在も、予測期間中の市場の成長を促進すると推定されています。電気通信や、機器の洗浄、テクスチャリング、切断、マーキング、穴あけ、溶接のための医療などの産業の成長の増加は、今後数年間の市場の成長を後押ししています。Invest India によると、モバイル タワーの数は 2014 年から 2021 年の間に 400,000 から 660,000 に増加しました。





2. 業種別





工作機械

半導体・エレクトロニクス

自動車





業種の中で、工作機械セクターは、予測期間の終わりまでに市場収益の大きなシェアを占めると予想されています。サブセグメントの成長は、製造業者と消費者からの需要に伴う製造能力の増加に起因しています。機械の操作を強化するために、さまざまな工作機械部品を簡単に識別するためのQRコードと番号の必要性が高まっているため、市場の成長が加速すると推定されています。 2022 年の工作機械の価値は、2022 年には世界中で 850 億米ドルを超えることが観測されており、さまざまな分野での使用が増加しています。



3. オファリング別





ハードウェア

ソフトウェア

サービス





4. 素材別





金属

プラスチック

ガラス

セラミックス

紙





5. 方法別





アニーリング

アブレーション彫刻







質問:レーザーマーキング市場の市場制約は何ですか?



レーザーの展開コストの増加は、市場の成長を促進すると推定されています。レーザーは、動作するために高価なさまざまなコンポーネントを必要とします。温度調整器の存在、および波長、アウトパワー、ビーム形状を制御するための安定性パラメーターも、産業で使用されるレーザーのコストを増加させます。偏光キューブを取り付けると、熱的または機械的ストレスに反応してレーザー ダイオードの偏光が回転するのを防ぎます。これらはすべて、レーザーのコストを引き上げ、それによって市場の成長を妨げると推定されています。



市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。



高出力レーザーにおける技術的複雑性の増大

発火点が低く、硬度が高い2次元平面上を移動できない





質問:レーザーマーキング市場をリードしている企業は? レーザーマーキング市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、レーザーマーキング市場をリードする企業です –



Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd

Telesis Technologies, Inc.

Videojet Technologies, Inc.

Gbos Laser Inc.

Epilog Corporation

TYKMA Electrox, Inc.

Mecco Patners LLC

LaserStar Technologies Corporation

Gravotech, Inc.

Coherent Inc.





以下は、レーザーマーキング市場における最近の動向の一部です: -



2020 年 1 月 16 日: Videojet Technologies, Inc. は、Videojet 7340 および 7440 ファイバー レーザー マーキング システムの導入によりファイバー レーザーに新たな革新をもたらし、初めて最小のレーザー マーキング ヘッドである Lightfoot を採用しました。

2023 年 2 月 22 日: Coherent Inc. は、シリコン フォトニクス ベースのデータ通信トランシーバー向けの 1300 nm 高出力連続波分散型フィードバック レーザー ダイオードを発表しました。





質問:アジア太平洋地域がレーザーマーキング市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるレーザーマーキング市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、レーザーマーキングで最も収益性の高い機会を提供すると予想されます。自動車および自動車部品部門でのレーザーマーキングの使用の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。地域全体で重機メーカーの数が増加していることも、市場の成長を後押しすると推定されています。インドでの 2022 年の自動車販売台数は、すべて新車で 400 万台を超えることが観測されました。India Brand Equity Foundation の推定によると、自動車部品セクターは GDP の 2.3% を占め、2026 年までに GDP の約 5 ~ 7% に貢献すると推定されています。日本におけるレーザーマーキングの需要は、食品や飲料の包装材料の採用が増加しているため、増加するはずです。日本の包装部門は、2021 年時点で 170 億米ドル以上の価値があると推定されています。



質問:2035年までにレーザーマーキング市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。この地域は、2020 年に市場の約 29% の収益シェアを保持していました。タイル、テーブル、ポット、容器に自動的にデザインを彫刻する人工知能の成長も、市場の成長を後押ししています。また、台所用品やその他の装飾目的での陶器の使用の増加します。米国でのセラミック タイルの消費量は、2022 年には 30 億平方フィートに達すると報告されています。医療機器の製造には、組み立てが必要な多くの小さな部品が含まれていると推定されるため、医療機器部門への投資の増加も市場の成長の理由です。これは、市場の成長を牽引します。



ヨーロッパ地域は、レーザーマーキング市場で著しい成長が見込まれるもう 1 つの地域です。ヨーロッパのレーザー マーキング市場は、予測期間中に最大 19% の成長を示すと予想されます。地域全体での航空宇宙セクターの増加と、政府の投資とイニシアチブの増加により、市場の成長が加速すると推定されています。人々の間で革製のジュエリー、財布、ハンドバッグの需要が高まっていることで、市場の成長が加速しています。2022 年の統計結果によると、ヨーロッパで購入された高級皮革製品の 45% 以上が 18 歳から 40 歳までの人々によるものでした。



