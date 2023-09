[株式会社ニュー・オータニ]

「食の魅力」世界一!日本が誇る寿司・天ぷら・鉄板焼、ぜ~んぶ"ライブ"で味わう体験型ビュッフェ







ホテルニューオータニ(東京)

ビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」

ホテルニューオータニ(東京)では、360°東京の名所を一望するパノラマの眺望とともに全100種類以上のお料理をお愉しみいただけるビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」にて、北京ダックやふかひれスープ等の一部新メニューの提供をスタートいたします。



あり続けて60年、不変の絶景と進化する食体験!世界に誇る"TOKYO"の美食と絶景がここに!







1964年、東京オリンピックの開幕を前に誕生したホテルニューオータニ。そのシンボルとして開業した、最上階の展望レストランは、「世界中から訪れる人々に日本が誇る富士山を見せたい」という創業者・大谷米太郎の思いから作られました。時を経て、ラウンジから中華ビュッフェ、そして、現在の和・洋・中・スイーツを一堂に愉しめる次世代ビュッフェへと営業形態を変えながらも、変わらぬ姿でこの地にあり続け、富士山はもちろん、新宿都心や迎賓館、国立競技場など、東京の名所を一望することが出来ます。



ホテル開業60年目に突入した現在、東京は世界に誇る美食都市へと進化を遂げました。ミシュランガイドの星付きレストランの数は203軒と世界最多、世界の都市総合力ランキングでは「食事の魅力」が世界一とも言われています*。そんな、日本が誇る多彩な美食の数々を、ライブキッチンから出来立ての状態で愉しめる「VIEW & DINING THE SKY」のディナービュッフェに新メニューが登場。さらに進化した食体験をご提供して参ります。



*2022年7月8日『日経ビジネス』「DATAで見るTOKYO 都市ランキング世界3位 東京の強みはどこに?」



業界先駆け!専任調理スタッフが作る"元祖"「ステージキッチン」から出来立てをお好きなだけ!







2007年に「VIEW & DINING THE SKY」としてリニューアルオープンして以降、その代名詞となっているのが「ステージキッチン」です。各ブースに専任の料理人が立ち、お客さまと会話をしながら、リクエストに応じて、常に出来立てのお料理をご用意いたします。ビュッフェスタイルなので、お食事の順番も組み合わせも自由自在。「Design your own buffet!」のテーマ通り、お好きなメニューを好きなだけ、貴方だけのビュッフェ体験をお愉しみください。



《メニュー紹介》

【NEW】北京ダック ※ディナーのみ



ホテル内の中国料理「大観苑」で腕を磨いた専任シェフが手掛ける一品。黄金色に輝くパリッとした皮、柔らかくジューシーな肉は絶品です。香味野菜と特製味噌がアクセントに、もちもち中華風クレープ(包餅=パオピン)と相性抜群です。



【NEW】ふかひれスープ ※ディナーのみ



気仙沼産のふかひれを中国料理の専任の調理スタッフがじっくりと戻し、とろけるようなゼラチン質で濃厚な味わいに。とろみのあるコク深いスープが絡み合う中国料理を代表する料理です。



鉄板焼



鉄板焼きの専任スタッフが上質の国産牛のステーキや黒毛和牛のハンバーグを絶妙な焼き加減に仕上げます。中でも、「国産牛の焼きしゃぶ」は甘辛いすき焼きタレを絡ませながら焼き上げる、No.1人気メニュー。目の前で調理される音や香ばしい匂いが食欲をそそります。



寿司



寿司職人がマグロなどの赤身のほか、季節の白身やいくらなどお好みのネタをその場で握ります。シャリに使用するお酢は、江戸時代より普及した日本発祥の酢「赤酢」。酒粕から長い熟成期間を経て発酵させたもので、ネタを引き立て旨みも倍増させます。



天ぷら



海老をはじめとする定番具材をはじめ、季節ごとに旬の食材がお目見え。日本料理の専任スタッフが丁寧に仕上げます。食感にこだわり揚げ油には「米油」、衣には「米粉」を使用しています。



ピッツァ



チーズやソースなどの具材はもとよりおいしさに直結する生地の食感にはとことんこだわりました。その場で生地を広げトッピング、400℃前後の高温の常設窯でダイナミックに焼き上げます。出来立てをお愉しみください。



スイーツ

パティスリーSATSUKI「スーパーメロンショートケーキ」



2004年の販売開始以来不動の人気を誇るホテルニューオータニが誇るスーパーシリーズ。糖度14度以上の静岡県産マスクメロン、九州大牟田産の生クリーム、更にスポンジには最高級カステラにも使用されている「太陽卵」を使用した贅沢なショートケーキです。館内の厨房で1つ1つ手作りで作りあげるビュッフェサイズのケーキを、お好きなだけお召し上がりいただけます。



ピエール・エルメ・パリ「マカロン」



ホテルニューオータニ館内に世界1号店を構えてから今年で開業25周年を迎えるピエール・エルメ・パリより、代名詞と言えるマカロンもお好きなだけお召し上がりいただけます。



VIEW & DINING THE SKY 概要







<ランチビュッフェ>11:30~15:00 ※土日祝のみ11:30~15:45(お料理終了15:30)

大人(平日)¥9,900 お子さま(平日)¥5,500

大人(土・日・祝)¥12,000 お子さま(土・日・祝)¥6,800



<ディナービュッフェ>17:30~21:00

大人(平日)¥15,000 お子さま(平日)¥7,700

大人(土・日・祝)¥17,000 お子さま(土・日・祝)¥9,000



※12月度はランチ、ディナー共に料金が異なります。詳しくはウェブサイトでご確認ください。



※2時間制

※料金にサービス料を別途加算させていただきます。

※お子さまは4~12歳

※年末年始、イベントなどで料金が変わる事があります。



