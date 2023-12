[株式会社東京ニュース通信社]

「月刊TVガイド2024年2月号」12月15日(金)発売 電子版は12月下旬以降順次配信!



「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2024年2月号」を本日12月15日(金)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、12月下旬より電子版も各電子書店で順次配信を開始いたします。







本日12月15日(金)発売の「月刊TVガイド」は、年末年始の推しエンタメをまるっと1冊に詰め込んだ「新春超特大号」。表紙にはSixTONESが登場し、地域で異なる「新春パーティーver.」、「正月リラックスver.」の2パターンとなっている。両面ピンナップ付きの巻頭グラビアでは、まったりくつろいだ姿やパーティーで盛り上る6人を、2023年の振り返りや2024年の展望と合わせてお届け。さらに、6人によるパーティー計画の発表も!



RAINBOW新春グラビアSPには、全13組76人が登場。Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、なにわ男子、Travis Japan、HiHi Jets、美 少年、Lilかんさい、Aぇ! group、AmBitiousを色とりどりに撮り下ろしたグラビアとともに、各グループの活躍ぶりを「カラー」で表すトークなどをお届けする。2024年にちなみ、彼らが見せる“にっしっし”SHOTも必見!



「2023→2024 HOTなFACE」では、2023年大ヒット作「VIVANT」を手がけた福澤克雄監督をはじめ、FANTASTICS、生見愛瑠、水上恒司、SUPER BEAVERのSPインタビューを掲載。2023年を盛り上げ、2024年のさらなる飛躍が期待される面々の現在の思いに迫っている。そのほか、国内外から注目を集める大谷翔平をフィーチャーする。



また、読者に募った“推し”への投票結果をランキング形式で発表する「推し of the year 2023→2024」、全174ペアによる「ペア推しBOOK」、全91人による「俺の“最推し”」といった、“推し”をテーマにした企画も満載。



話題になったドラマの続編「XXX占拠」で主演を務める櫻井翔、20周年イヤー真っ只中のNEWS、シリーズ待望の映画化作品『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』の公開を控える江口拓也のグラビア&インタビューもお届け。



巻末には、Snow Manの新春SPグラビア&トークを、両面ピンナップ付きで掲載。大活躍する中でも常に自然体な9人の“素の”姿をお見逃しなく。



さらに、1月にスタートする「ドラマ大関係図」や吉高由里子ら主演キャストインタビュー、「第74回NHK紅白歌合戦」出場歌手名鑑&司会者インタビュー、45日間使える「年末年始日めくりとくばんガイド」など、テレビ番組情報をたっぷりと紹介し、“推し番組”探しにもぴったり! スターからの本誌オリジナル豪華プレゼント企画も満載な1冊となっているので、ぜひチェックしていただきたい。



購入者特典 決定!





特典内容:水上恒司 生写真 全2種類よりランダムで1枚



対象店舗:ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)

対象商品:月刊TVガイド関東版 2024年2月号

※実店舗での水上恒司 生写真付き販売はございません。WEBのみの特典となります。



水上恒司 生写真付き販売については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/14499371





※在庫には限りがございます。ご了承ください。



<注意事項>

※12月15日現在

※特典付き商品の販売はWEBのみのお取り扱いとなります。

※特典付きの販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。



【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2024年2月号」

【新春パーティーver.】

関東版/北海道版/静岡版

【正月リラックスver.】

関西版/愛知・三重・岐阜版/福岡・佐賀・大分版

●発売日:2023年12月15日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価:580円

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2024年2月号」

●配信日:2023年12月下旬以降順次配信開始予定

●価 格:580円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



