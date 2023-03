[株式会社パルコ]

~ステークホルダーと協働し、オリジナリティを追求した新たな価値を提案し、ファン作りを目指す~



株式会社パルコ(本社:東京都渋谷区、代表取締役兼社長執行役員:川瀬賢二、以下パルコ)は、自社ECサイトを3月16日にリニューアルオープンいたしました。新名称は「ONLINE PARCO」です。









従来のECサイトは、主に各ショップの補完機能としての役割を担っていました。

リニューアルした共創型ECサイト「ONLINE PARCO」は、さまざまなステークホルダーと協働し、パルコの持つあらゆるコンテンツを、オンライン/オフラインを横断してお客様にお楽しみいただける新たな価値を提案し、グローバル規模でのファン作りを目指します。

※一部ショップは2022年11月より先行オープンしています。



URL:https://online.parco.jp/shop/top/culture/





リニューアルに込めた想い







今回のリニューアルにあたり、名称を従来の「PARCO ONLINE STORE」から「ONLINE PARCO」へと変更いたしました。



単にモノを売るだけでなくオンライン上でパルコを楽しんでもらう、オリジナリティを追求した新たな価値のあるサービスを提供したいというコンセプトから、“STORE”という名称を外しております。



販売メニューの拡充に加え、デザインの変更や決済方法を多様化させ、よりお客様やショップスタッフの皆様にも使っていただきやすいECサイトへ進化を遂げます。





パルコのCRM戦略



パルコは、非ID顧客のID顧客化と、ID顧客の稼働・ランクアップとその維持により、中長期に渡り経営を支える顧客資産を最大化することを目的としています。今回のECサイトのリニューアルに先立ち、2022年11月より新たな顧客サービス「PARCO MEMBERS」を導入し、パルコが提供するあらゆるサービスのIDを統合し、お客様との一元的な繋がりにより、多様なサービスの提供とコミュニケーションの最適化を目指しています。











共創型ECサイト「ONLINE PARCO」のリニューアル目的



今回のECサイト「ONLINE PARCO」へのリニューアルの目的を通じて、顧客資産=「パルコのファン作り」を目指します。



●パルコの持つあらゆるコンテンツを、国内および世界中のお客様に届ける機能

⇒パルコファンをグローバルに増やす



●リアル店舗での業務を効率化し、お客様にとってスムーズなお買い物体験を提供する機能



●リアル店舗の販売支援チャネルとしての機能(EC未取り組み企業へのECチャネル提供、全館休業等の非常時における販売インフラ提供、混雑予想時の予約対応などの緩和策提供)





リニューアル 4つのポイント



表示スピードの改善や検索性の向上といった基本機能の改善に加え、お客様へのサービス向上として、決済手段の多様化や、越境ECの強化などに取り組んでいます。



★よりお客様に楽しんでいただけるよう、「パルコならでは」の商品や、販売メニューを拡大しました。



★決済手段が2種類→5種類に増え、多様なニーズへお応えできるようになりました。



★海外向け代理購入サービス「Buyee」を導入。ショップトップページから商品詳細ページまで、多言語翻訳対応しています。(英語・中国語(繁・簡)・韓国語)



★「PARCO MEMBERS」会員限定サービスの充実。ポケパル払い(QRコード決済)やPARCOポイント(カード決済やアプリ利用で貯まるポイントサービス)の付与・利用、会員だけの販売機能(電子チケット、抽選販売など)などがご利用いただけます。



※ONLINE PARCO 画面イメージ











今後の販売企画スケジュール



PARCOに出店しているショップによる商品販売に加え、パルコが開催するイベントやエンタテインメントコンテンツのオリジナル商品、期間限定ショップ(POPUPショップ)のオンライン出店のほか、パルコスタッフがセレクトした商品や、新しい価値提案を行っていきます。



・「PARCO × FINAL FANTASY COLLABORATION ITEM FAIR」

先行発売:3月1日(水)~3月31日(金)

https://parco.jp/finalfantasy/item/



(C) 1987, 1988, 1990-1994, 1997, 1999-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:(C)2022 YOSHITAKA AMANO



・Hey Green, what's up today?

実施期間:3月16日(木)~4月16日(日)

https://parco.jp/cp/green2023



・PARCO SPRING ACCESSORIES

実施期間:3月16日(木)~4月16日(日)

https://parco.jp/cp/springaccessories









ビジュアルクリエイティブについて



<ロゴデザイン コンセプト>







点(個)が並ぶことで1つの線(有機的)を表現し、線が並ぶことで1つの形(群)を表現しています。また、形(群)が異なることで様々な色味を見せる様子が、パルコのVISION&PURPOSEともリンクする「感性を刺激される共創空間」を表現しています。





<オープンビジュアル コンセプト>





【Key Visual】

「セルオートマトン」というアルゴリズムを応用し、表現しています。隣り合った画素やロゴが互いに影響を及ぼし合いながら変化し、制作者も予想できない偶発的なパターンを生成します。

新生「ONLINE PARCO」に様々なヒト・コト・モノが集まることでシナジーが起き、新たな価値が生まれる場になることをイメージしながら、制作しました。





<制作チームプロフィール>

Art Direction : Kitasenju Design

Design : Aiko Koike

Sound : Shojiro Nakaoka

PRODUCED BY RIDE Inc., PARCO



