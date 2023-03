[株式会社パルコ]

名古屋PARCO 2023年春改装第2弾









名古屋PARCOは、2023年春、東海初上陸ショップを迎え、新たに大注目のニューオープン・リニューアルオープン全36ショップ・約2800平方メートル の改装を行います。



第1弾である3月には、「Ground Y」や「HARE」のレディスショップが東海エリア初オープン。

第2弾である4月~5月には、国内最大規模のスニーカーフリマアプリ「スニーカーダンク」直営店、京都発人気セレクトショップ「印」が満を持して東海初上陸!



さらに、西館5Fは全13ショップ・約1200平方メートル が集結し、大規模リニューアル。より洗練されたフロア空間でのお買い物体験を提案します。



既存の人気ショップもパワーアップしてリニューアルオープン。

ぜひ新しい名古屋PARCOにご期待ください。





<名古屋PARCO改装特設ページ>

https://nagoya.parco.jp/page/2023spring_pickupshop/







京都発人気セレクトショップが満を持してOPEN!「印」







印 <メンズ・ユニセックス・雑貨> 西館5F 4/28(金) NEW OPEN

印の特徴である各店別のMIXブランド編集で、名古屋店の独自性を表現。

Black Weirdos(ブラックウィドー)、ANEI(アーネイ)、SEVEN BY SEVEN(セブンバイセブン)、KOOI(コーイ)や東海初展開となる人気イラストレーターが手掛けるLeft Alone(レフトアローン)、グラフィックアートブランドHIGH-GATE(ハイゲート)、ストリートブランドMONTLEY(モーレー)なども展開。









【オープン記念企画】

オープン記念商品を販売いたします。

・Left Aloneデザイナーによる一枚一枚ハンドペイントの限定TEE

・KOOIから上質な素材を用いた限定サマーニット

・グラッフィックが効いたHIGH-GATEのスペシャルラグマット

・MONTLEYから限定シャツアイテム

※数量限定、売り切れ次第終了







国内最大規模のスニーカーフリマアプリ「スニーカーダンク」東海初直営店!「SNKRDUNK」









SNKRDUNK <スニーカー・アパレル・雑貨> 西館2F 5月 NEW OPEN

国内最大規模のスニーカーフリマアプリ「スニーカーダンク(SNKRDUNK)」の国内3店舗目、東海地区初の直営店になります。

店頭ではアプリ内で購入できるスニーカー・ストリートウェアの一部を実際に手に取り、その場での購入が可能となります。加えて持ち込み専門店の「SNKRDUNK DROP」を併設した店舗のため、アプリ上で取引が成立した商品のお持ち込みも可能です。







大注目のブランドが東海地方初上陸!「Ground Y」







Ground Y <メンズ・レディス> 西館1F 3/3(金) NEW OPEN

ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、ジェンダーレス、エイジレスなスタイルでファッションの新たな可能性を提案しているGround Y。また厳選した同社内の他ブランドアイテムも展開いたします。







西館5F大規模リニューアル!より洗練されたフロア空間でのお買い物体験を提案





2023.4.28 NEW & RENEWAL 全13ショップ・約1200平方メートル が集結。

ワークウェア/デザイン/ストリートファッションを中心に編集、従来のメンズに加えユニセックス・レディス要素を拡張し、都会的でモードなフロアへ一新します。



ショップの大規模リニューアルに合わせ、開業以来34年ぶりに共用部デザインを刷新。

ショップの独自性を引き立たせ、ショッピングの楽しさを表現するフロアへ生まれ変わります。



(株)TSIから、人気の3ショップがリニューアルオープンし、既存「ROYAL FLASH」を含め、個性あふれる計4店舗が顔を連ねます。











■B'2nd <メンズ・雑貨・シューズ・バッグ> 4/28(金) RENEWAL OPEN

STONE ISLANDなど国内外を問わず、つねに旬の上質なブランドを取り揃えるB‘2nd。流行を意識しながらも決して流行だけを追いかけない独自の品揃えが存在価値を高めています。素材やシルエットにこだわった完成度の高いアイテムは、メンズ、レディスともにトータルに展開。都会的で洗練されたコーディネイトをB’2nd は提案し続けています。



【オープン記念企画】

「mood Tokyo vintage」POP UP

期間:4/28(金)-5/7(日)

エルメスやティファニーなど、国内外から集結した希少価値の高い厳選されたハイブランドヴィンテージジュエリーをご購入できるスペシャルイベント。イベント先行販売アイテムもご用意し、期間中はディレクター・MD/バイヤーも店頭にて接客いたします。





■LHP <メンズ・レディス・シューズ・雑貨> 4/28(金) RENEWAL OPEN

“謎のステッカー集団”と呼ばれ、カルチャー色の強い独自のスタイルが話題のBlackEyePatch、世界3階級制覇王者である「武尊」氏が公式アンバサダーとなったDanke Schön.などストリートを中心にエッジの立ったセレクトで新鮮な感覚を与えます。



いつの時代でも新鮮な感覚を与え続けることをコンセプトに、常に変化しながら鋭い視点と新しい未来を切り開きます。



【オープン記念企画】

1.「CRONOS」POP UP

2.SUPPLIER LHP別注CROSS TEE販売

3.BlackEyePatch限定商品販売



■BEAVER <メンズ・レディス・雑貨> 4/28(金) RENEWAL OPEN

レザージャケットをメインに多彩なラインナップ展開するSchott、NEPENTHES代表清水慶三氏がデザインを手がけるNEEDLESの他、GRAMICCI・MANASTASH・WILD THINGSなど都心型ワークウェアを表現します。



国内外の高機能アウトドアブランドをベースに、カジュアルブランドとの組み合わせによるスタイリングを提案するBEAVER。独自の視点で選び抜いたアイテムで不動の人気を誇っています。メンズ、レディスを問わず、着る人一人ひとりの個性を尊重したMIXスタイルが、BEAVERの主張するファッションのキーワードです。



【オープン記念企画】

1.「kan」 POP UP

期間:4/28(金)~4/30(日)

ストリート、古着、音楽、酒を感じさせる自由でユニークなプロダクトを展開する「kan」の POP UP。

2.「Topologie」POP UP

期間:4/28(金)~

人気スマートフォンアクセサリー「Topologie」のPOP UP。





人気ショップも大規模リニューアル!

■FRED PERRY <メンズ・レディス> 4/5(水) RENEWAL OPEN

70年愛され続けてきたMADE IN ENGLAND SHIRTSからUKサブカルチャーにインスパイアされたシャープなスタイルまで提案の幅を広げてリニューアルオープン。









1952年、伝説のテニスプレイヤー「フレデリック・ジョンペリー」によって創設されたイギリスの老舗ファッションブランド。



【オープン記念企画】

10,000円以上(税込)お買い上げのお客様にオリジナルトートバックをプレゼント。

※先着順・無くなり次第終了。



(株)アバハウスインターナショナルからは、新たな複合型ショップがオープン

■ABAHOUSE <メンズ> 4/28(金) RENEWAL OPEN









様々なファッションブランドを運営するAbahouse Internationalが、ABAHOUSE、5351POUR LES HOMMES、alfredoBANNISTERを集約した複合型ショップです。





ファッション性を高め洗練された店舗空間へ新たにリニューアル

■KIKUCHI <メガネ・サングラス> 3/25(土) RENEWAL OPEN









“メガネソムリエ”がお見立てする、新たな店舗空間。

生まれ変わるKIKUCHI名古屋パルコ店へ、ぜひお越しください。



■HUF <メンズ・レディス・雑貨> 4/21(金) RENEWAL OPEN





HUFは2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルが設立したスケートボードとストリートカルチャーの要素を取り入れたライフスタイルブランドで、アメリカや日本をはじめ、世界各国で展開。







西館2,3,4Fにも注目ショップが続々オープン





■Calvin Klein <メンズ・レディス・アンダーウェア・ファッション雑貨・フレグランス> 西館2F 4/21(金) NEW OPEN







カルバン・クラインは、世界中で好まれるアイテムの数々を提供するデザイナーズ・ライフスタイル・ブランド。モダンで挑発的なデザインはシーズンごとに新しく解釈され続け、力強いコミュニケーション力でブランドの地位を保ち続けています。



【オープン記念企画】

19,800円(税込)以上お買上げでオリジナルボトル&ボトルキャリアプレゼント

※無くなり次第終了



■靴下屋 <レディスソックス> 西館2F 4/1(土) NEW OPEN







あなたが、無意識のうちに「今日も、履きたい」と思う。そんな履き心地のいい靴下をお届けします。



■Dr.Martens <シューズ> 西館2F 3/17(金) RENEWAL OPEN







ドクターマーチン(DR. MARTENS)、音楽やカルチャーと繋がりの深いイギリスのフットウエアブランド。ブーツ、シューズ、サンダル、バッグやアクセサリーに至るまで展開。 誕生から60年以上、多種多様な人々に愛されるブランド。



【オープン記念企画】

・新店オープンを記念してSS23新作コレクションから、サイケデリックでレトロなデザインが特徴的な動物性素材を一切使用していないヴィーガン素材のコレクションを先行販売。

・フットウェアのご購入をいただいたお客様に、先着でドクターマーチンオリジナルスマホストラップをプレゼント。※数量限定、無くなり次第終了



■Darich <レディス> 西館3F 4/20(木) RENEWAL OPEN







お洋服で”トキメキ”と”感動”を 大人のためのくすみカラーを中心に1つのテイストに捉われることなくカジュアル、セクシー、フェミニンの3軸を融合したエキセントリックなファッションを展開するプライベートブランド。



【オープン記念企画】

・プロデューサー来店イベント

・リニューアル記念アイテム

・リニューアル記念ノベルティ

※数量限定、無くなり次第終了

※詳しくはDarich公式Webサイトにてご確認ください。



■LAGUA GEM <レディス> 西館4F 3/31(金) NEW OPEN











カジュアルなアイテムにストリート&ヴィンテージテイストをミックス。

メンズライクになりすぎない女性らしさとバランス感にこだわった新しいカジュアルスタイルを提案。



【オープン記念企画】

LAGUA GEM×HTHコラボアイテムローンチイベント開催!LAGUA GEMディレクター『室原彩夏』(@muro_aya)とHTHディレクター『AI』(@ai_2714)の来店決定!

来店日:3/31(金)





■ORiental TRaffic <レディスシューズ> 西館4F 4/21(金) NEW OPEN







遊び心のあるデザインを提案するレディスシューズショップ。定番ものからトレンドものまで幅広いアイテムを取り揃え、サイズは22.0cm~26.0cm(S~LL)まで豊富に展開。



【オープン記念企画】

店内お好きなシューズどれでも2足で11,000円(税込)

期間:4/21(金)~4/30(日)







東館3Fにはポップカルチャーショップが多数オープン!





■Premium Shop <キャラクターグッズ> 3/11(土) NEW OPEN







期間限定で定期的に様々なTVアニメ・ゲーム・アーティストとコラボショップを展開します。

“ここにしかない”特別なオリジナルグッズを販売するショップです。



■ビンテージミニオンズストア <キャラクターグッズ> 3/18(土) NEW OPEN







世界中で大ヒットを記録した『ミニオンズ フィーバー』

この作品の舞台となった1970年代のファッションやカルチャーをイメージしたミニオンズのグッズが大集合!!



■むにゅぐるみパティオ <キャラクターグッズ> 4/7(金) NEW OPEN







手触り拘ったぬいぐるみ="むにゅぐるみ"を中心に、サンリオ、アニメ、クリエイターのかわいい、カッコイイ商品を取扱います。







施設情報





名古屋PARCO

住 所:愛知県名古屋市中区栄3-29-1

営業時間:(物販)10:00~21:00(西館7Fレストラン)11:00~最大22:30

※上記営業時間と異なる店舗がございます

※営業時間は予告なく変更となる可能性がございます

アクセス:地下鉄名城線矢場町駅直結

公式HP : https://nagoya.parco.jp/



