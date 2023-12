[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

伝説ソウルがラインナップされる奇縁商団も開催





株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、「ブレイドアンドソウル」シリーズ作品、ソウルアクションRPG『ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)』に関して、新規コンテンツ「闘争の広場」や新規ストーリーパックが実装されるアップデートの実施と、「闘争の広場イベント出席簿」「帰ってきた魂の奇縁商団」など各種イベントの開催をお知らせします。



■12VS12闘技場コンテンツ「闘争の広場」や闇主のストーリーパックが実装されるアップデートが本日実施



【アップデート日程】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、闘技場コンテンツ「闘争の広場」や闇主のストーリーパックが実装されるアップデートを実施しました。

「闘争の広場」は、2つの陣営に分かれて12VS12の戦いを繰り広げるコンテンツで、毎週月/水/日曜日の20時~21時の間に参加することが可能です。相手陣営のプレイヤーや闘技場内に登場するモンスターを倒し、最終的に相手陣営の中心核を破壊した陣営が勝利となります。



また、プレイヤーが特定のキャラクターを操作して任務を進行する「ストーリーパック」にて、「闇主」の物語を追体験できるストーリーパックを実装しました。「ストーリーパック」は、プレイヤーのレベルに関係なく、定められた能力値でプレイすることになります。ストーリーパックの任務完了報酬として、「光るソウル召喚書(11回)(刻印)」や「選者のソウルの破片(刻印)」などが獲得可能です。

詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪12月13日アップデート詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=657a22585e48de5763b611c5



■「闘争の広場イベント出席簿」開催



【開催期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年1月3日(水) 0時59分まで

【概要】

期間中、ソウル/守護霊召喚チケットや強化素材などが獲得できるイベント「闘争の広場イベント出席簿」を開催します。

ゲームにログインすることで、「ソウル/守護霊召喚チケット(イベント)」各1,000個や、「忘れられた英雄武器製作秘法書(刻印)」など、日ごとに設定された豪華なアイテムを手に入れることができます。

加えて、7日/14日/21日ごとに連続で出席した場合、連続出席報酬を受け取ることができます。7日連続出席で伝説ソウル1体が獲得できる「[伝説]海龍のソウル召喚書(1回)」、14日連続出席で「霊獣の精気(刻印)」、21日連続出席で「輝かしい言令石箱(刻印)」を獲得することができます。

さらに、期間中毎日ログインした皆勤報酬として、英雄防具を1つ選択して獲得できる「忘れられた防具選択箱II(イベント)」が入手可能です。

詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪「闘争の広場イベント出席簿」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6572db1034e33c31161e1c8a



■「帰ってきた魂の奇縁商団」開催



【開催期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年12月20日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、秘玉商店内の奇縁商団にて、さまざまなアイテムが秘玉で入手可能な「帰ってきた魂の奇縁商団」を開催します。

奇縁商団では、「商品リスト更新」ごとに4個のアイテムが表示され、決まった全体アイテムリストから定められた確率に基づいてアイテムが出現します。

今回の奇縁商団では、特殊カードからは「[伝説]海龍のソウルの破片(25個)箱(イベント)」や「[英雄]海龍のソウルの破片(25個)選択包み」、一般カードからは「知恵の守護石(刻印)」や「賢者の守護石(刻印)」などが確率で出現します。

詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪「帰ってきた魂の奇縁商団」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6578d0e0a23bc70ad762286f



■「僕の仲間になってくれ!」開催



【開催期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年12月27日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、新しく創設された門派において、門派員15人以上、門派レベル3以上を達成すると、特別な門派支援報酬をプレゼントします。条件を達成した新生門派の門派長は、「忘れられた荒野の夕焼け(刻印)」などを含む「新生門派長歓迎箱(イベント)」、門派長含む門派員全員は、「忘れられた防具選択箱(刻印)」などを含む「新生門派応援箱(イベント)」が獲得できます。



また、既存門派において、新しい門派員が3人以上加入すると、新しく加入した門派員は「忘れられた防具選択箱(刻印)」を含む「新入り歓迎箱(イベント)」、既存門派に加入している門派員全員は「光る武器/防具強化の巻物箱(イベント)」を含む「私たちの門派応援箱(イベント)」と「門派支援箱(イベント)」が獲得できます。

イベント参加方法や条件の詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪「僕の仲間になってくれ!」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6578d0dc14fafd30f2012282



■「みんなで一緒に門派レイド!」開催



【開催期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年12月20日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

12月15日(金)18時に、ボスモンスターを召喚できるアイテム「招魂の屏風」を、15人以上の門派員が所属している門派の門派長に郵便で支給します。

各種「招魂の屏風」を使用してボスモンスターを召喚し討伐すると、討伐貢献度1位のキャラクターはルート報酬として「龍炎」や「忘れられた防具選択箱」を獲得できます。ルート報酬は、取引可能なアイテムとして支給されます。



≪「みんなで一緒に門派レイド!」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6578d0daa23bc70ad762286d



■「深淵に隠された秘密、闇主のストーリーパック攻略投稿イベント」開催



【開催期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年12月27日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、「闇主」のストーリーパックを攻略し、『ブレイドアンドソウル2』公式サイト内「コミュニティ>イベント参加」に攻略のコツを投稿してくれた方に、特別なアイテムをプレゼントします。

画像&テキスト部門と動画部門に分かれており、部門に関わらず参加条件を満たした方全員に、「龍炎(刻印)」や召喚チケットなどを含む「光る選ばれし者のための贈り物(イベント)」をゲーム内郵便でお送りします。

さらに、画像&テキスト部門の最優秀攻略内容賞として、5名に「[英雄]選者のソウルの破片(刻印)」を含む「華麗な選ばれし者のための贈り物(イベント)」を、動画部門の最優秀攻略動画賞として、3名に「[伝説]闇主のソウルの破片(刻印)」を含む「きらめく選ばれし者のための贈り物(イベント)」をプレゼントします。

参加方法や注意事項については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪「深淵に隠された秘密、闇主のストーリーパック攻略投稿イベント」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6578d0de14fafd30f2012284





■ゲーム概要



『ブレイドアンドソウル2』は、PC向けオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の正統後継作であるアクションMMORPGです。

相手の攻撃を見極めてからの防御や回避、「武功」の連携技を駆使するなど、キャラクター操作が鍵を握る華麗なバトルを体験することができます。

本作の特徴である「ソウル」は、武器に最大3種まで装着することができ、戦闘時に「ブレイド効果」と呼ばれる装着したソウルの固有能力が発動します。

個性あふれる多様なソウルから、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。

NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を利用することで、スマートフォンはもちろんPCでも遊ぶことが可能です。

武術と魂が織り成す新たな世界へ旅立ちましょう。



【タイトル情報】



タイトル名:ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)

ジャンル:ソウルアクションRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発・運営:NCSOFT

コピーライト:(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト:https://bns2.plaync.com/ja-jp/index

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@BnS2_JP

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BnS2_JP

公式Discord:https://event2.ncsoft.jp/1.0/re/bns2/

公式LINE:https://lin.ee/6h7hvJj

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/





※当プレスリリースの内容は2023年12月13日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-21:16)