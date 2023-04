[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月13日ー20日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 545 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 545



調査方法:実地調査230、インターネット調査315



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました



質問: MRAM とは何ですか? MRAM 市場の規模と、2035 年までの予測成長率は何ですか?



MRAM は、Magnetoresistive Random Access Memory の略です。 これは、磁場を使用してデータを保存する不揮発性メモリ技術の一種です。 データを保持するために電力を必要とする従来の DRAM (Dynamic Random Access Memory) とは異なり、MRAM は電源を切ってもデータを保持できます。 MRAM 市場は 2022 年に約 1200百万米ドルを獲得しており、予測期間中に約 19% の CAGR で成長すると予想されます。 さらに、世界の MRAM 市場は 2035 年までに 約1397百万米ドルに達すると予想されています。



質問:MRAM 市場の成長を牽引する要因は何ですか?



IoT デバイスに対する需要の高まりは、MRAM 市場の成長につながる主な要因です。 たとえば、レポートによると、接続された IoT デバイスの数は、2021 年の 140 億台から 2025 年までに 310 億台に達すると予想されています。 モノのインターネット (IoT) により、低電力で高性能のメモリを必要とする多数の接続デバイスが作成されました。 MRAM の高速な読み取りおよび書き込み速度と低消費電力は、これらのアプリケーションにとって魅力的なオプションです。 たとえば、レポートによると、接続された IoT デバイスの数は、2021 年の 140 億台から、2025 年までに 310 億台に達すると予想されています。



以下は、MRAM 市場の成長を促進する他の顕著な要因の一部です。



高性能コンピューティングに対する需要の増加

MRAM 技術の進歩

不揮発性メモリの需要の高まり







質問: MRAM 市場の主な分類は何ですか?



MRAM 市場は、製品とアプリケーションによって分類できます。 これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。



1. 製品別





MRAMの切り替え

STT MRAM



MRAMの切り替えセグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。このセグメントの需要は、自動車用電子機器の需要の増加の結果として増加すると予想されます。 レポートによると、電気自動車の世界販売台数は、2020 年の 250 万台から 2025 年までに 1,400 万台に達すると予想されています。MRAMの切り替えは、高速メモリを提供し、動作可能なため、自動車用電子機器にも使用されています。







2-アプリケーション別





家電

ロボティクス

自動車

エンタープライズ ストレージ

航空宇宙と防衛



アプリケーションに基づいて、自動車セグメントは、予測期間中に市場収益の大きなシェアを保持すると予想されます。 このセグメントは、2035 年まで約 26% の割合で成長すると予想されます。サブカテゴリの成長の背後にある主な理由は、高度な運転支援システム (ADAS) に対する需要の増加です。 ADAS システムには、大量のデータをリアルタイムで保存および処理するための高速で信頼性の高いメモリ ソリューションが必要です。 ADAS システムの需要は、電気自動車や自動運転車の人気の高まりによっても促進されています。 レポートによると、電気自動車と自動運転車の販売台数は、2040 年までに約 3,300 万台に達すると予想されています。





質問: MRAM 市場 市場の成長を制限している課題は何ですか?



他のメモリ技術と比較して高いコストは、MRAM の市場成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。 MRAM テクノロジはまだ比較的新しく、その製造プロセスは複雑であるため、DRAM や NAND フラッシュなどの他のメモリ テクノロジと比較してコストが高くなります。 これは、特定のアプリケーションでの MRAM の採用に対する制約として機能する可能性があります。



市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。



限られたストレージ密度

MRAM製品の限定販売

他のメモリ技術との競合





質問: MRAM 市場をリードしているのはどの企業ですか? これらの企業に関する最近の市場の動向は何ですか?



MRAM 市場をリードする次の企業は次のとおりです。



Everspin Technologies Inc.

NVE Corporation

Avalanche Technology Inc.

Toshiba Corporation

Intel Corporation

Samsung Electronics Co., Ltd.

Crocus Technology SA

Spin Transfer Technologies, Inc.

STMicroelectronics NV

Fujitsu Limited





以下は、MRAM 市場における最近の動向の一部です。



Everspin Technologies: Everspin Technologies は、新しい 1 ギガビット (Gb) スピン転送トルク磁気抵抗ランダム アクセス メモリ (STT-MRAM) デバイスの導入により製品ポートフォリオを拡大したことを発表しました。 この新製品は、高密度、低電力、および高速書き込み性能を提供し、幅広いアプリケーションに適していると言われています。

Intel Corporation: Intel Corporation は、Intel の 10nm プロセス技術を使用して Qualcomm の 5G モデム チップを製造するために Qualcomm と提携したと発表しました。 さらに、インテルは、MRAM を含む次世代コンピューティングのための高度な技術を開発するために、DARPA (国防高等研究計画局) と契約を結んだことも発表しました。 この提携により、MRAM ベースの製品の開発と商品化が加速することが期待されています。





質問: アジア太平洋地域がMRAM 市場で最も有利な機会を提供すると予想されるのはなぜですか? 日本のMRAM 市場の動向は?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、MRAM で最も有利な機会を提供すると予想されます。 2030 年まで、アジア太平洋の地域市場は約24%のCAGRで成長すると予想されます。 アジア太平洋地域は、ハイ パフォーマンス コンピューティングとデータ センターに対する需要の高まり、IoT デバイスの採用の増加、この地域における複数の主要企業の存在など、いくつかの要因により成長すると予想されています。 さらに、アジア太平洋地域には、世界最大級の半導体メーカーの本拠地もあり、この地域の MRAM 市場の成長をさらに促進すると予想されています。 日本では、自動車および産業用アプリケーションでの MRAM の採用の増加や、エッジ コンピューティングおよび AI アプリケーション向けの MRAM ベースのソリューションに対する需要の増加などの要因により、MRAM 市場は大幅な成長を遂げています。 最近の調査によると、日本の MRAM 市場は 2026 年までに 約30%の CAGR で成長すると予想されています。



質問: 2035 年までにMRAM市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。 この地域は、2020 年に市場の約 31% の収益シェアを保持しました。北米地域には、世界最大のデータセンターがいくつかあります。 MRAM の高速な読み取りおよび書き込み速度、高い耐久性、および低消費電力により、データ センター アプリケーションでの使用に適しています。 北米で IoT デバイスの採用が拡大しているため、MRAM などの不揮発性メモリ ソリューションの需要が高まっています。 電源なしでデータを保持できる MRAM の能力、と高速の読み取りおよび書き込み機能により、IoT デバイスでの使用に適しています。これは、この地域の市場の成長に貢献しています。



ヨーロッパ地域は、MRAM 市場で著しい成長が見込まれるもう 1 つの地域です。ヨーロッパの MRAM 市場は、予測期間中に約21% の成長を示すと予想されます。ヨーロッパ地域には、世界最大の電気通信会社がいくつかあります。MRAM の高速な読み取りおよび書き込み速度、高い耐久性、および低消費電力により、ルーター、スイッチ、基地局などの電気通信アプリケーションでの使用に適しています。ヨーロッパ地域で IoT デバイスの採用が拡大しているため、MRAM などの不揮発性メモリ ソリューションの需要が高まっています。電源なしでデータを保持する MRAM の能力と、高速の読み取りおよび書き込み機能により、IoT デバイスでの使用に適しています。



