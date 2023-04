[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年02月06日ー13日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 543

調査方法:実地調査230、インターネット調査313

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:食肉・代替肉用つなぎ材および足場材は何ですか?食肉・代替肉用つなぎ材および足場材の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



肉バインダーと足場は、食感、結合、および安定性を改善するために、肉および肉代替製品の製造に使用される成分です。結合剤は肉や植物由来のタンパク質を一緒に保持するのに役立ち、足場は最終製品に構造と形状を提供します。食肉・代替肉用つなぎ材および足場材の市場は、2022 年に約 40 億米ドルを獲得しており、予測期間中に約10% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界の食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場は、2035 年までに約 210 億米ドルに達すると予想されています。



質問:食肉・代替肉用つなぎ材および足場材の市場の成長を牽引する要因は何ですか?



植物ベースの代用肉に対する需要の増加は、食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の成長につながる主な要因です。たとえば、ある調査では、2020 年の時点で、アメリカ人の 23% が、豆腐や豆類などの植物性タンパク質源を前年よりも多く食べていると報告していることがわかりました。植物ベースの食事の健康と環境へのメリットに対する意識が高まるにつれて、代用肉の需要が高まっています。バインダーと足場は、この市場の成長を牽引している植物ベースの代用肉の生産に不可欠な成分です。

以下は、食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

コンビニエンスフードの需要拡大



食品産業における技術の進歩



健康と環境への懸念の高まり







質問:食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の主要な分類は何ですか?



食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場は、タイプ、とアプリケーションによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. タイプ別

肉および肉代替バインダー



培養肉足場





タイプに基づいて、培養肉足場セグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。培養肉足場は、食肉産業における重要な研究開発分野です。足場は、培養された肉細胞の成長のための構造を提供するために使用されます。培養された肉細胞は、収穫されて肉製品に加工されます。組織工学における新しい技術と技術の開発は、培養肉足場セグメントの成長を後押ししています。たとえば、3D プリント技術は、正確な構造特性を持つ複雑な足場を作成するために使用されています。再生医療市場の企業は、新しく革新的な製品を生み出すための研究開発に投資しています。たとえば、2019 年に Evonik Industries AG は、組織工学および再生医療用途で使用するための吸収性ポリマーの新しい製品ラインを発表しました。



2. アプリケーション別

肉製品



代用肉



培養肉





アプリケーションに基づいて、肉製品セグメントは、予測期間中に市場収益の大きなシェアを保持すると予想されます。このセグメントは、2035 年までに約 26% の割合で成長すると予想されています。すぐに食べられる肉製品を含むコンビニエンス フードの需要は、肉製品セグメントの成長を牽引しています。世界のインスタント食品産業は、2027 年までに約 2,710 億米ドルに達すると予測されています。消費者は、忙しいライフスタイルに合わせて素早く簡単に食事ができるオプションを探しています。自動化やロボット工学の使用など、食肉処理における技術の進歩により、食肉製品市場の効率と品質が向上しています。これはまた、業界の成長を促進するのにも役立ちます。



質問:食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の成長を制限する課題は何ですか?



健康への懸念の高まりは、食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。



加工肉製品の消費は、心臓病や特定の種類の癌のリスクの増加など、いくつかの健康上の懸念に関連しています。消費者の健康意識が高まるにつれて、植物ベースの代用肉やその他の代替タンパク質源を選択する可能性があります。これは、食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の成長に影響を与える可能性があります。

市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。

サプライチェーンとロジスティクスの課題



認識と受容の欠如



高い生産コスト





質問:食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場をリードしている企業はどれですか? 食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場を築いた企業です -

Ingredion Inc.



DuPont de Nemours, Inc. (now Corteva Agriscience)



Archer Daniels Midland Company



Kerry Group plc



Cargill, Inc.



Ashland Global Holdings Inc.



Emsland Group



Darling Ingredients Inc.



FMC Corporation



Avebe U.A.







食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の最新の開発は以下の通りです。

In March 2022, Cargillは細胞ベースのエビ製品を開発するため、シンガポールを拠点とする Shiok Meats とのパートナーシップを発表しました。このパートナーシップは、カーギルの食品原料と加工に関する専門知識を活用して、Shiok Meats の細胞ベースのシーフード製品の開発をサポートします。



In January 2022、Corteva Agriscience は、サプライ チェーンにおける持続可能な農業慣行の使用を増やすための新しいイニシアチブを発表しました。同社は農家やその他の利害関係者と協力して、再生農業などのより持続可能な慣行を実施し、温室効果ガスの排出を削減し、土壌の健康を改善することを計画しています。







質問:アジア太平洋地域が食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場で最も収益性の高い機会を提供すると予想されるのはなぜですか? 日本の食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場の動向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、食肉・代替肉用つなぎ材および足場材で最も収益性の高い機会を提供すると予想されます。2030 年まで、アジア太平洋の地域市場は約24% の CAGR で成長すると予想されます。アジア太平洋地域は、この地域の人口の増加、肉および肉代替製品に対する需要の増加、および可処分所得の増加により、成長が見込まれています。さらに、この地域では植物ベースの食事の健康と環境へのメリットに対する意識が高まっており、代用肉の需要が高まっています。日本は、アジア太平洋地域における食肉・代替肉用つなぎ材および足場材の重要な市場の 1 つです。日本における代替肉の市場は、食生活の好みの変化、健康意識の高まり、肉生産の環境への影響に関する懸念などの要因により、近年着実に成長しています。肉および肉代用バインダーおよび足場市場では、日本企業と国際企業の間のパートナーシップとコラボレーションが増加しています。たとえば、2021 年に味の素株式会社は、日本で培養肉製品を開発および販売するために、米国の企業 Eat Just との提携を発表しました。



質問:2035年までに食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場で顕著な市場シェアを保持するか、大幅な成長を示すと予想される他の地域はどこですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。この地域は、2020 年に市場の約 31% の収益シェアを保持していました。近年、健康への懸念、倫理的懸念、環境意識などの要因により、北米で植物由来の代用肉の需要が大幅に増加しています。これにより、植物由来のハンバーガー、ソーセージ、ナゲットなど、いくつかの新製品が市場に投入されました。消費者の健康への意識が高まるにつれ、飽和脂肪やコレステロール値の低下など、代用肉の健康上の利点に対する認識が高まっています。これにより、肉の味と食感を提供しながら、植物ベースの成分の健康上の利点を提供できる製品の需要が高まっています。

一方、ヨーロッパ地域は、食肉・代替肉用つなぎ材および足場材市場で著しい成長が見込まれる別の地域です。ヨーロッパ地域の消費者は、畜産に関連する倫理的問題をより意識するようになり、肉の消費を減らすか、植物ベースの代替物に切り替えることにますます関心を持っています。これにより、動物福祉に配慮せずに肉の味と食感を提供できる代用肉の需要が高まっています。ヨーロッパ地域では、大豆タンパクや小麦タンパクなどの新しい成分の使用や、代用肉の食感や風味を改善できる新しい加工技術の開発など、代用肉の生産が大幅に進歩しています。



