調査期間: 2023年03月23日ー30日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 543

調査方法:実地調査230、インターネット調査313

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:マイクロ発光ダイオード (LED) は何ですか?マイクロ発光ダイオード (LED) 市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



マイクロ発光ダイオードは、最新の直接発光ディスプレイ技術です。これらのマイクロ LED は、色、明るさ、寿命、および最小ピクセル サイズの点で、有機 LED や液晶ディスプレイよりも優れています。さらに、マイクロ発光ダイオードは、次世代ディスプレイ技術の基礎と見なされています。この技術は、多数の高度なアプリケーションのパーソナライズされた要求を満たす能力を保持しています。

一方、世界のマイクロ発光ダイオードの市場規模は 2021 年に 600百万米ドルに達し、予測期間中に 81% の収益 CAGR を記録すると予想されます。市場は 2035 年までに 22,000百万米ドルに達すると推定されています。



質問:マイクロ発光ダイオード (LED) 市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、マイクロ発光ダイオード (LED) 市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

マイクロ発光ダイオード市場の成長を牽引する主な理由は、より明るく電力効率の高いディスプレイ パネルに対する需要の高まりです。都市人口の数は継続的に増加しており、都市の交通渋滞を引き起こしています。分析によると、世界人口に占める都市の割合は、2050 年までに 66% の 64.19億人に増加すると予想されています。プロフェッショナルおよびプライベート モビリティは、都市部で顕著な課題を提示します。都市の人口が増加するにつれて、e コマース、レストラン アグリゲーター、食品配達会社、物流、郵便のサービスの需要も高まっています。これは、マイクロ発光ダイオード市場の成長の原動力として機能しています。さらに、いくつかのより顕著な成長の



原動力は次のように書かれています-

電力効率が高く明るいディスプレイ パネルに対する需要の増加



家電需要の急増



人々の可処分所得の増加







質問:マイクロ発光ダイオード (LED) 市場の主要な分類は何ですか?

マイクロ発光ダイオード (LED) 市場は、製品、アプリケーション、業種によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. 製品別

マイクロディスプレイ



大型ディスプレイ



中小型ディスプレイ





製品に基づいて、中小型ディスプレイ セグメントは、2021 年のマイクロ LED 市場で最大の収益シェアを占めました。その理由は、スマート ディスプレイの需要の増加が収益を牽引する重要な要素であるためです。マイクロ発光ダイオードは、他のディスプレイ技術と比較して申し分のない画質を提供するため、中小型サイズのディスプレイに好まれています。



2. アプリケーション別

スマートフォンとタブレット



パソコンとラップトップ



テレビ



スマートウォッチ



その他





アプリケーションに基づいて、世界のマイクロ発光ダイオード市場は、上記のように分割できます。これらすべてのうち、スマートフォンとタブレットのセグメントは、2021 年に顕著な収益シェアを占めました。その主な理由は、研究開発活動への投資の増加です。第二に、主要なスマートフォンとタブレットのメーカーは、消費者の要件を満たす革新的な製品の開発に投資しています。



3. 業種別

家電



エンターテイメントとスポーツ



自動車



小売り



政府と防衛



その他





業種に基づいて、家電セグメントは、2021 年に最大の収益シェアを占めました。この技術は、画質を向上させるために、テレビやスマートフォンなどの民生用製品に広く実装されています。さらに、マイクロ LED ディスプレイで使用される小さな LED は、電気を光子に変換する効率が高くなります。



質問:マイクロ発光ダイオード (LED) 市場の成長を阻害する課題は何ですか?



限られた特許と不十分なサプライ チェーンは、マイクロ LED 市場の成長に対する市場の制約として機能しています。大規模なディスプレイ生産には、主要な 3 段階のサプライ チェーンを揃える必要があります。マイクロ LED のサプライ チェーンは、OLED や LCD ディスプレイに比べて長く複雑です。しかし、より優れた管理スキルを持つ企業は、サプライ チェーンの主要な問題を解決しようとしています。



質問:マイクロ発光ダイオード (LED) 市場をリードしている企業は何ですか? マイクロ発光ダイオード (LED) 市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、マイクロ発光ダイオード (LED) 市場を築いた企業です -

Apple



Oculus VR



Samsung electronics



X celeprint



Jade bird display



Aledia



Verlase technologies



Allos semiconductors



Mikro mesa







マイクロ発光ダイオード (LED) 市場の最新の開発は以下の通りです。

In October 2021, Chinese electronics company TCLは、その製品名である Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition を発売しました。フルカラー透明マイクロLEDディスプレイを搭載です。メガネにはカメラも内蔵されており、ユーザーはクリックするだけで写真を撮ることができます。



In December 2021, MICLEDI micro は、ハイエンドの拡張現実メガネ用のマイクロ LED ディスプレイのテクノロジー企業です。300mm製品戦略がもたらす製造精度、コスト効率、性能、などです。



In September 2021, Xiami は、モノクロのマイクロ LED システムを搭載した Xiaomi Smart Glasses と呼ばれるスマートグラスを発売しました。Xiaomi によると、マイクロ LED により、よりコンパクトなディスプレイと簡単な画面統合が可能になります。



In the year 2022, Bolite Optoelectronics、カスタマイズ可能なレーザー ソリューションの大手メーカーである、新しい Bolite SW-L を発売しました。さらに、多数のパネル サイズに対応し、高精度の位置合わせを実現します。







アジア太平洋地域がマイクロ LED 市場で最も収益性の高い機会を提供すると予想されるのはなぜですか? 日本のマイクロLED市場の動向は何ですか?



アジア太平洋市場は、2021 年に最大の収益シェアを占めました。エレクトロニクス業界における技術の進歩の進歩は、市場の収益を牽引する重要な要因です。中国の市場は、多数の企業が存在するため、最大の収益シェアを獲得しています。これらの企業は、よりリアルな視聴体験を融合したマイクロ LED ディスプレイ製品の製造を計画し、投資しています。

さらに、日本政府は、市場の成長を後押ししているさまざまな規定を実施しています。



質問:2035年までにマイクロ発光ダイオード市場で顕著な市場シェアを保持すると予想される他の地域は何ですか?



アジア太平洋地域を除いて、北米は 2022 年の 2 番目に大きな収益を占めました。その理由は、スマートフォンの普及率の上昇と、革新的な電子製品に対する消費者の需要が指数関数的に増加していることです。3 番目に大きい収益シェアは、自動車産業からの需要の増加により、ヨーロッパで占められています。



当社について:

SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



