[株式会社東京ニュース通信社]

「blt graph.vol.97」12月15日(金)発売



「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア&インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.97」を12月15日(金)に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。







12/15(金)発売の「blt graph.vol.97」の表紙&巻頭に、沢口愛華が約1年半ぶりに登場する。このたび、その表紙画像が解禁された。通常版の表紙には、オーシャンビューをバックに、白のチューブ水着に配色が可愛らしいマフラーを首に巻いたカットを採用。事務所移籍後も相変わらずの美しさで魅了する彼女の印象的な1枚だ。また、通常版と絵柄が異なるAmazon限定表紙版も発売。暖かな柔らかい光に包まれてこちらを見つめるカットを採用し、通常版とはまた違った質感でお届け。



今回、撮影で向かったのは、房総半島の最南端にある高台のホテル。窓からは一面のオーシャンビューと青空が広がる壮大なロケーションで、暖かな冬の日差しに包まれながら撮影。グラビアシーンの第一線を走り続ける沢口だが、本グラビアでは肩の力が抜けた穏やかな表情を見せてくれている。さらに、約5000字のロングインタビューも掲載。兄弟誌「B.L.T.」で行っているエッセイ連載「沢口生活」で綴られている“日常”をさらに深掘り、胸の内に秘められた“思い”を率直に語っている。



「blt graph.vol.97」には、他にも豪華ラインナップが登場!

乃木坂46・黒見明香が本誌初登場! 発売中の乃木坂46 34枚目シングル「Monopoly」で、自身初となる選抜入りを果たした黒見。ヘリポートやレトロな商店街、夜景など印象の異なるさまざまなシチュエーションの中で、クール&ビューティーなグラビアを披露。



櫻坂46三期生連続グラビア企画「Begin To Bloom」第7回には、遠藤理子が登場。2024年1/15(月)、16(火)に豊洲PITで、1/22(月)、23(火)にZepp DiverCity(TOKYO)で開催される櫻坂46「7th Single BACKS LIVE!!」にも出演予定の遠藤が、今回はある“初めてのこと“に挑戦。その初挑戦にぎこちなく照れ笑いする愛らしい表情や、等身大の魅力を披露してくれた。インタビューでは、12/2(土)に櫻坂46三期生の最終公演を終えたライブ「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」をはじめ、グループ加入からの1年を振り返りながら現在の心境を語ってくれている。



突如としてグラビアシーンのメインステージに躍り出た、AKB48・鈴木くるみが本誌初登場で、そのグラマラスな美ボディを遺憾無く発揮! インタビューでは、AKB48の新グラビアのエースとして存在感を増す一方で、選抜入りが未だ果たせていないことや、19歳を迎え大人と子供の狭間で揺れる思いを赤裸々に語ってくれた。まだ暖かい風の吹いていた冬の海で、そんな鈴木の“今”を、そのままに真っ直ぐ撮り下ろす。



現在放送中のドラマ「コタツがない家」(日本テレビ系)に出演中の女優・平澤宏々路が、16歳らしい無垢さが愛おしくなるグラビアを披露。日が沈み薄暗くなった時間に、夜の街へ駆け出す……そんな思春期さながらの姿をポートレートしている。インタビューでは、「DIY!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」(MBS/TBS)を始めドラマ出演が立て続いた2023年を振り返り、自身の心情の変化や成長を語ってくれている。



10/16(水)に2ndミニアルバム「Apple bobing」をリリース、さらに、2024年2/10(土)には「Peel the Apple ワンマンライブ2024 Winter『Chocolate Party LIVE』」を開催予定のPeel the Apple・黒嵜菜々子が、レトロ感溢れる民宿で撮影した、ファッショナブルな水着グラビアを披露! グラビア誌などでも精力的に活動する黒嵜の、今までにない姿を見られること間違いなし!



さらに、12/25(月)に発売される「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2024 JANUARY」から、川崎桜(乃木坂46)、平尾帆夏(日向坂46)、山下葉留花(日向坂46)、千葉恵里(AKB48)、隅野和奏(NMB48)、広本瑠璃(OCHA NORMA)、尾木波菜(≠ME)、西森杏弥(僕が見たかった青空)、宇咲(#ババババンビ) 、早瀬ノエル(FRUITS ZIPPER)ら全登場キャストの先行カットも!



購入者特典、決定!





■Amazon限定表紙版



表紙:沢口愛華 ※通常版の表紙絵柄とは異なります。

価格:1320円(本体1200円)(税10%)

https://www.amazon.co.jp/

※表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。



■ポストカード1枚

対象店舗A:セブンネットショッピング

絵柄1.:沢口愛華A



https://7net.omni7.jp/detail/1107459078



絵柄2.:沢口愛華B



https://7net.omni7.jp/detail/1107459079



絵柄3.:黒見明香(乃木坂46)



https://7net.omni7.jp/detail/1107459080



絵柄4.:鈴木くるみ(AKB48)



https://7net.omni7.jp/detail/1107459081



対象店舗B:ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)

絵柄1.:遠藤理子(櫻坂46)



https://www.hmv.co.jp/product/detail/14496336



絵柄2.:黒嵜菜々子(Peel the Apple)



https://www.hmv.co.jp/product/detail/14496337



<注意事項>

※12月12日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※限定表紙版及び特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。



【商品概要】

「blt graph.vol.97」

●発売日:2023年12月15日(金) ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価:1,320円

●表紙:沢口愛華

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web<https://bltweb.jp/>

■公式インスタグラム

@b.l.t.official<https://www.instagram.com/b.l.t.official/>

■公式X(Twitter)

@BLTTV<https://twitter.com/BLTTV>

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official<https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg>



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-15:46)