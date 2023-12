[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン)以下、エヌシージャパン)は、2023年12月13日(水)に、イベント「2023追憶の塔」の再登場及び、2023&2022クリスマス衣装の登場をお知らせします。



■「2023追憶の塔」



【開催期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年1月17日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

ポー・ファランと一緒にクエストを攻略するイベント「追憶の塔」が再登場しました。

イベント期間中、数々の武人の思い出が詰まった限定インスタンスダンジョン「追憶の塔」へ、レベル16以上から入場が可能になります。

「追憶の塔」でデイリークエストを達成するほか、接続時間報酬のブレソタイムなどから、イベントアイテム「追憶の鋳貨」が獲得できます。

「追憶の鋳貨」は、新衣装「燃える熱情」や古代級守護石「炎豪守護石」への進化書など、様々なアイテムに交換することができます。

≪新衣装「燃える熱情」≫



≪「2023追憶の塔」の詳細はこちら≫

※https://events.ncsoft.jp/23/bns/12ingame/





■2023&2022クリスマス衣装登場!



【販売期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年1月17日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

2023年の新作クリスマス衣装「浪漫」と、昨年登場したクリスマス衣装「賛美」が期間限定で登場します。

気分を盛り上げる衣装で、仲間と一緒にクリスマスを楽しみましょう!

≪新衣装「浪漫」≫



≪「2023&2022クリスマス衣装」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/23/bns/122023christmas/





■期間限定の新衣装が登場!



【龍翔会会員権90日販売期間】

2023年12月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年3月13日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

特別なバフや特典が受けられる会員サービス「龍翔会」の90日龍翔会会員権が新たに登場しました。

特典は新衣装「境界」です。

キャラクター「ポー・ファラン」が愛用するトレードマークが可愛らしい新衣装を、この機会に是非ゲットしましょう!

≪新衣装「境界」≫



≪「龍翔会会員権90日」の詳細はこちら≫

https://store.plaync.com/store/bnsncj/goods/51B23AFA-FC98-EE11-A2EC-00155D030515



【ゲーム概要】



NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。



タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

公式サイト:https://www.ncsoft.jp/bns/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan



利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.





