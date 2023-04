[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月12日ー2月20日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 529人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 529



調査方法:実地調査230、インターネット調査299



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:プリンテッドラベルとはなんですか?プリンテッドラベル市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?



プリンテッドラベルとは、紙やカードストックなどのシート上に印刷されたラベルのことです。一般的には、リソグラフィー、フレキソグラフィー、デジタル印刷などの印刷工程で作成され、ブランディング、製品情報、警告ラベルなどの情報を提供するために使用されます。プリントラベル市場は、2022年に410億米ドルを獲得し、予測期間中に6%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界のプリントラベル市場は、2035年までに620億米ドルに達すると予想されています。



質問:プリンテッドラベル市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、プリンテッドラベル市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



消費者製品の需要の高まりと、RFIDラベルなどの印刷技術の進歩により、メーカーは在庫精度を向上させ、費用対効果に優れていることが、プリンテッドラベル市場の成長をもたらす主な要因となっています。RFID技術により、在庫の精度を98%まで向上させることができることが確認されています。RFID技術をサプライチェーンに導入したメーカーや流通業者は、出荷/ピッキングの精度が80-82%向上することが確認されています。RFIDを導入している企業では、在庫カウントの平均精度が65-97%向上しています。RFIDラベルは、従来のプリンテッドラベルと比較して、在庫の追跡・監視が可能であること、セキュリティや精度が向上すること、効率が向上することなど、多くの利点がある。このため、RFIDラベルやその他の印刷技術の需要が増加し、プリンテッドラベル市場の成長を牽引しています。



競合他社との製品差別化の必要性

消費者の商品情報に対する意識の高まり食品

飲料分野でのラベリング需要の増加







質問:プリンテッドラベル市場の主要な分類は何ですか?



プリンテッドラベル市場は、プリントプロセス別、エンドユーザー別、原材料別、ラベルのフォーマットによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -



1. プリントプロセス別





オフセットリソグラフィー

グラビア

フレキソ印刷

スクリーン

活版印刷

電子写真

インクジェット





プリントプロセスに基づいて、オフセットリソグラフィは、2035年までにプリンテッドラベル市場で最大のシェアを占めると予想されています。このプリンティングプロセスに対する需要は、その費用対効果、操作の容易さ、高速性、長期的な耐久性などの理由で増加すると予想されます。観察によると、最新のオフセット印刷機は、1時間あたり18000枚以上の印刷が可能です。また、このプリンティングプロセスは、さまざまな基材への印刷に適しており、一度に複数の色を印刷することも可能です。さらに、さまざまな印刷材料やインクに対応できるため、柔軟な対応が可能です。さらに、高精細なプリントを一貫した色精度で作成できるため、高品質なプリントを必要とする企業にとって信頼できる選択肢となります。



2. エンドユーザー別





ヘルスケア

食品・飲料

パーソナルケア

インダストリアル

ハウスホールドケア

コンシューマーエレクトロニクス

その他





エンドユーザーに基づいて、食品・飲料セグメントは、予測期間にプリンテッドラベル市場の収益の大部分を占めると予想されます。このサブカテゴリーの成長の主な理由は、利便性とより良い製品体験に対する需要の高まりです。消費者は、食品に使用されている成分に対する意識が高まり、ラベルにより多くの情報を求めるようになっています。利便性とパッケージ食品への需要の高まりに対応して、食品・飲料(F&B)部門は急速に拡大しています。印刷ラベルは、原材料、栄養成分、その他の関連情報など、製品に関する情報を消費者に提供しています。経済協力開発機構(OECD)は、冷凍と包装によって食品の効果が飛躍的に高まったと報告しています。2020年、ドイツのカスタマイズパック食品の売上は56%増加した。



3. 原材料別





メタルラベル

プラスチックとポリマーラベル



4. ラベルのフォーマット別





ウェットグルーラベル

感圧式ラベル

ライナーレスラベル

マルチパートトラッキングラベル

インモールドラベルスリーブ



質問:プリンテッドラベル市場の市場制約は何ですか?



プリントによる環境への悪影響は、プリンテッドラベル市場の成長を妨げる要因のひとつになると予想されます。古いインクやトナーカートリッジを捨てると、多くの悪影響があります。例えば、印刷用インクには揮発性有機化合物(VOC)や重金属が含まれており、埋立地に廃棄されると土壌や水までも汚染する恐れがあります。また、プラスチックは分解に数千年かかるため、環境を汚染し続けることになります。



以下は、プリンテッドラベル市場の成長を制約しているいくつかの要因です -



環境に対する意識の高まりと持続可能なソリューションの必要性。

カートリッジは製造に非常に多くのエネルギーを必要とするため、環境に悪影響を与えます。





質問:プリンテッドラベル市場をリードしている企業は? プリンテッドラベル市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、プリンテッドラベル市場をリードする企業です –



Fort Dearborn

Multi-Color Corporation

Mondi Group

Avery Dennison Corporation

Ahlstrom-Munksjo Oyj

Autajon Group

Resource Label Group LLC

Cenveo Inc.

Constantia Flexibles Group

Fuji Seal International Inc.





以下は、プリンテッドラベル市場における最近の動向の一部です: -



2021年2月12日のことです: Mondi Groupは、リサイクルされた軽量素材を使用した持続可能なEverliner製品の新ライン、Everliner LabelliteとEverliner MRを発表しました。同社が提供する製品は、幅広い用途に対応したより持続可能なソリューションを提供します。

2021年3月2日 :Hammer Packaging Corporationは、装飾ラベルおよびパッケージング市場における同社の地位を強化するため、Fort Dearbornに買収されました。Hammer Packaging Corporationの技術は、同社の能力、容量、地理的な足跡を増やすことになります。





質問:アジア太平洋地域がプリンテッドラベル市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるプリンテッドラベル市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずなので、プリンテッドラベルの最も有利な機会を提供すると予想されます。2035年まで、アジア太平洋地域の市場は38%のCAGRで拡大すると予想されています。この成長は、アパレル、フットウェア、自動車分野からのプリンテッドラベルの需要が高まっていることに起因しています。さらに、日本ではeコマース部門の拡大により、2035年までにプリンテッドラベルの主要国のひとつになると予測されています。例えば、eコマースは日本では3番目に大きな産業です。2023年、日本のeコマース産業の世界的な成長率は18%でした。日本のeコマース分野は、2012年から2018年の間に870億米ドルから1640億米ドルに成長しました。オンラインショッピングの増加に伴い、運送会社は配送する荷物を正確に識別する必要があるため、プリンテッドラベルの需要が高まっています。さらに、eコマースの台頭により、顧客が購入する製品を簡単に識別するための製品ラベルのニーズも高まっています。



質問:2035年までにプリンテッドラベル市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界のプリンテッドラベル市場の収益で大きなシェアを占めると予想されるもう一つの地域です。この地域は、化粧品セクターからの需要の高まりと、人口の間での美容・パーソナル製品の人気の上昇により、2022年には市場の26%の収益シェアを占めています。同地域には、Estee Lauder Companies、L'Oréal、Unileverなど、美容・パーソナルケア業界の最大手企業が存在します。これらの企業は、自社製品用のプリンテッドラベルの生産に積極的に投資しています。化粧品や美容製品の需要が高まる中、企業は自社製品を競合他社から際立たせるために、魅力的なパッケージやラベル、ブランディングの作成に注力する必要があります。プリンテッドラベルはそのために必要なものであり、ブランディングを行うための最も費用対効果の高い方法であるためです。



ヨーロッパ地域もプリンテッドラベル市場の著しい成長が期待される地域のひとつです。ヨーロッパにおけるプリンテッドラベル市場は、持続可能なパッケージングソリューションに対する需要の増加、印刷技術の技術的進歩、同地域における利便性と高級品に対する需要の増加などにより、予測期間中に19%の成長を示すと予想されます。また、プライベートブランド製品の増加により、プリンテッドラベルの需要が増加すると予想されます。さらに、スマートラベルの需要の増加や、同地域におけるデジタル印刷のトレンドの高まりも、市場の成長に寄与しています。デジタル印刷は、高品質なカラーとグラフィックを持つカスタムラベルをコスト効率よく製造する方法であり、従来の印刷方法よりも迅速にラベルを作成することができます。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



