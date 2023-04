[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月20日ー27日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 538



調査方法:実地調査228、インターネット調査312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:5Gコアは何ですか?5Gコアの市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



5Gコアネットワークは、機器間の高速、低遅延および高信頼な接続を実現するとともに、IoT(Internet of Things)、自律走行車、バーチャルリアリティなどの新しいアプリケーションやユースケースをサポートするために設計されています。



5Gコアの市場は2022年に40億米ドルの市場価値から、2035年までに420億米ドルに達すると予測されています。5Gコアの市場は2023 -2035年間に 53% の CAGR で成長しています。



問題:5Gコアの市場の成長を牽引する要因は何ですか?



5G技術の採用が進んでいることが、5Gコア市場の成長につながる大きな要因となっています。5G技術は、世界中のオペレーターやサービスプロバイダーによって急速に採用が進んでいます。レポートによると、2021 年 3 月の時点で、2019 年の 19 から増加して、世界で 63 の商用 5G ネットワークがありました。この傾向は今後も続くと予想され、5Gコア市場の成長を牽引する。IoT、自律走行車、バーチャルリアリティなどのアプリケーションの台頭により、高速と低遅延の接続に対する需要は急速に高まっています。5G は、これらのアプリケーションが適切に機能するために不可欠な、より高速で信頼性の高い接続を提供することを約束します。



以下は、5Gコアの市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー



5G インフラストラクチャへの投資の増加

新しいユースケースとアプリケーションの出現

高速と低遅延接続への要求の高まり







問題:5Gコアの市場の主な分類は何ですか?



5Gコアの市場は展開別、コンポーネント別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。



1. コンポーネント別





ソリューション

サービス



コンポーネントに基づいて、サービス セグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。5G技術の導入には多大な専門知識と知識が必要であり、多くの企業が複雑な状況を乗り切るために、コンサルティングやインテグレーションサービスを利用しています。これにより、予測期間中のセグメント成長を促進すると推定されます。報告書によると、5G技術は、予測期間中の2025年には約11億米ドルを占めると推定されています。コンサルティングおよびインテグレーション・サービスの需要の高まりは、5G技術の複雑さと、企業が複雑な状況を乗り切るための専門知識の必要性に起因しています。





2. 展開別





クラウド

オンプレミス



展開に基づいて、クラウドセグメントは、予測期間の終わりまでに市場収益の大部分を占めると予想されます。スピード、ITセキュリティの強化、拡張性、24時間体制のサービスなど、企業におけるこの展開タイプの需要の高まりが予想されます。C-suiteエグゼクティブの~61%によると、2023年には、クラウド展開によって提供されるセキュリティは、スケーラビリティ、スピード、コスト削減、メンテナンスの容易さよりも効果的であるとしています。しかし、その拡張性や柔軟性から、クラウド導入を選択するIT経営者も相当数いると予想されます。





問題:5Gコアの市場の成長を阻害する課題は何ですか?



高い展開コストは、5G コアの市場成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。5G コア市場の主な市場制約の 1 つは、5G ネットワークの展開コストが高いことです。5G ネットワークの展開には、インフラストラクチャ、機器、およびソフトウェアへの多額の投資が必要です。これは、特に新興市場において、多くの企業にとって大きな障壁となる可能性があります。



その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。



熟練した労働力の不足

セキュリティとプライバシーに関する懸念

相互運用性の問題





質問:5Gコアの市場をリードしている企業は何ですか? 5Gコアの市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、5Gコアの市場を築いた企業です –



Nokia Corporation

Ericsson AB

Huawei Technologies Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd.

ZTE Corporation

Cisco Systems, Inc.

NEC Corporation

Mavenir Systems, Inc.

Affirmed Networks (Microsoft Corporation)

Athonet S.R.L.





5Gコアの市場の最新の開発は以下の通りです。



Ericsson AB: 2021 年 3 月、同社は Verizon との複数年契約を発表し、同社のクラウドネイティブなコンテナーベースの 5G コア ネットワークを提供して、通信事業者の 5G ネットワーク拡張をサポートします。エリクソンは、5G コア インフラストラクチャとサービスを提供するために、T-Mobile、Telia、Deutsche Telekom など、他の多くの主要な通信事業者とのパートナーシップも発表しました。

Nokia Corporation: 2021 年 1 月、同社は BT との 5 年間の契約を発表し、通信事業者の英国ネットワーク向けの 5G 無線アクセス機器およびサービスの主要サプライヤーになることを発表しました。Nokia はまた、5G 技術とサービスを提供するために、Telia、T-Mobile、Elisa などの他の主要通信事業者とのパートナーシップを発表しました。さらに、Nokiaは、コネクテッドカーやスマートシティなどの分野を含め、5G テクノロジーの新しいユースケースの開発に注力してきました。





問題:アジア太平洋地域が5Gコアの市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本の5Gコアの市場の動向は何ですか?



アジア太平洋地域は、人口の多さ、スマートフォンの普及率の増加、5G技術の採用を促進する政府の取り組みなど、いくつかの要因から、5Gコア市場において最も有利な機会を提供すると予想されます。アジア太平洋地域は、予測期間中、5Gコアの市場として最も急速に成長し、CAGRは約73%になると予想されています。日本は、アジア太平洋地域における5G技術の主要市場の1つです。日本政府は、2023年までに5Gの全国普及を目指し、5G技術の導入を積極的に推進しています。その結果、多くの日本企業が5Gのインフラやサービスに投資しており、日本が5Gのコア技術の重要な市場となっています。日本の通信事業者は、ベンダーと協力して5Gのコア技術を開発と導入しています。例えば、NTTドコモはノキアと提携し、クラウドネイティブな5Gコアネットワークを展開し、ソフトバンクはエリクソンと5Gコアネットワークで提携した。



問題:2035 年までに5Gコアの市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域はも予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。北米は、ベライゾン、AT&T、T-Mobile などの主要な通信事業者が地域のいくつかの都市で商用 5G サービスを開始しており、5G テクノロジの早期採用者の 1 つです。これにより、通信事業者が 5G ネットワークを構築し、新しい 5G 対応サービスを提供しようとしているため、5G コア テクノロジに対する強い需要が生まれています。COVID-19 のパンデミックにより、リモートワークやビデオ ストリーミングやゲームなどのオンライン アクティビティが大幅に増加し、高速インターネットの需要が高まっています。5G テクノロジは、前世代のワイヤレス テクノロジよりも高速で遅延が少ないため、これらのアプリケーションに適しています。



ヨーロッパ地域も5Gコア市場の著しい成長が期待される地域です。ヨーロッパでは、リモートワークやオンライン活動の増加、接続機器の普及などにより、高速インターネットへの需要が高まっています。5G技術は、前世代の無線技術よりも高速で低遅延であるため、これらのアプリケーションに適しています。ヨーロッパ各国の政府は、5G技術の導入を促進するため、研究開発への資金提供、周波数オークション、5Gの導入を可能にするための規制改革などの取り組みを開始しました。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



