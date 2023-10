[株式会社キョードーメディアス]











「可愛いベイビー」や「片想い」など数々の代表曲を持ち、1963年には歌手として初めてエランドール賞の新人賞を受賞。60年以上にわたって第一線に立ち続ける中尾ミエは、現在77歳。自身の喜寿を記念したライブ「中尾ミエ 77th birthday live No Time At All~人生もっともっと楽しまなくちゃ~」の開催が2024年2月9日から12日まで東京・有楽町のI’M A SHOW(アイマショウ)にて決定しました。



デビュー曲「可愛いベイビー」から伝説の音楽番組「シャボン玉ホリデー」で披露した楽曲、また公演タイトルにもなっている2019年・2022年に出演したミュージカル『ピピン』の「No Time At All」など、自身の芸能生活の軌跡をたどるセットリストと、中尾が2015年~19年に主演・プロデュースを手掛けたかつてのスター(中尾ミエ)とデイサービスに集まってくる多彩な高齢者たちが繰り広げるコメディミュージカル『ザ・デイサービス・ショウ』からのナンバーの数々を尾藤イサオ、正司花江、モト冬樹、光枝明彦と共にお贈りします。

「現実は辛いことも多いけれど、人生は楽しまなくちゃ」をモットーに、中尾世代にだけではなく、全世代に優しく寄り添い、そして元気とパワーいっぱいの最高に楽しいヒトトキをお届けします。



チケットの先行販売は、明日10月14日(土) 午前10時からキョードー東京にて開始。



電話:0570-550-799(土日祝10時~18時/平日11時~18時)



WEB:https://tickets.kyodotokyo.com/mie77/



2024年2月、有楽町でアイマショウ!





中尾ミエからのメッセージ







いつの間にか77歳になってしまいました。

同年代の仲間が沢山いるのですが、なかなか出かける場所がありません。

たまにはお洒落をして、羽目を外して楽しめる場所を作りたいと思っていました。このライブが皆さんにとってそんな場所になれば、と思います。

どうぞ、お友達を誘って、一日楽しいひと時をお過ごしください。





歌唱曲







『可愛いベイビー』

『片想い』

『No Time At All あっという間に』

ミュージカル『ザ・デイサービス・ショウ』より 他





中尾ミエ77th birthday live No Time At All~人生もっともっと楽しまなくちゃ~





【公演日程】2024年2月9日 (金) ~2月12日(月祝) 合計5公演



2月9日(金) 18:00開演

2月10日(土) 12:00開演、17:00開演

2月11日(日) 12:00開演

2月12日(月祝) 12:00開演

*開場は各開演の60分前



【会場】I’M A SHOW (アイマショウ)

東京都有楽町2丁目5番地1号 有楽町マリオン(有楽町センタービル)別館7階



【出演】中尾ミエ



【ゲスト】尾藤イサオ、正司花江、モト冬樹、光枝明彦

*尾藤イサオは、2/12のみ出演なし



【作・音楽】山口健一郎



【チケット料金(税込)】

全席指定 10,000円

※入場時、別途ドリンク代600円をお支払い頂きます。

※5歳未満入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要です。



★チケット先行販売、キョードー東京にて10月14日(土)10 :00開始!



販売先:(各プレイガイドによって先行販売スケジュールは異なります)

キョードー東京https://tickets.kyodotokyo.com/mie77

0570-550-799(オペレーター対応 平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)

イープラス https://eplus.jp/mie77

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/mie77

ローソンチケット https://l-tike.com/mie77

楽天チケットhttp://r-t.jp/mie77



【チケット一般発売日】2023年12月9 日(土)10:00AM



【主催】ワタナベエンターテインメント/ キョードー東京



【お問い合わせ】キョードー東京 0570-550-799(平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)











