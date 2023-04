[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー27日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 538



調査方法:実地調査228、インターネット調査312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:CPaaSは何ですか?CPaaS市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



Communication platform-as-a-service(CPaaS)は、クラウドベースの配信を利用して企業向けのリアルタイム通信を可能にします。デジタルカスタマーエンゲージメントとコミュニケーションは、CPaaSの主な目的です。



CPaaS市場は2022年に約100億米ドルの市場価値から、2035年までに約800億米ドルに達すると予測されています。CPaaS市場は2023 -2035年間に約 23% の CAGR で成長しています。



問題:CPaaS市場の成長を牽引する要因は何ですか?



優れたカスタマーサービスへの絶大なニーズが、予測期間中の市場成長を促進する主な要因です。世界の消費者の約70%が、そのブランドが提供する顧客サービス体験が良質であれば、通常の価格より高価な商品でも購入するということが確認されています。このように、優れたカスタマーサービスは、ブランドにとって多くの販売とマーケティング機会を確保し、市場の成長につながると期待されます。



以下は、CPaaS市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー



世界中の企業におけるデジタルトランスフォーメーションの著しい成長

企業におけるBYODの大規模な導入

企業間でのクラウドベースのビデオ会議の普及







問題:CPaaS市場の主な分類は何ですか?



CPaaS市場はエンドユーザー業種別、企業ズサイズ別、ソリューション別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。



1. エンドユーザー業種別





ITとテレコム

BFSI

小売と電子商取引

健康管理

その他





エンドユーザー業種に基づいて、小売と電子商取引業界のサブセグメントは、予測期間の終わりまでに最大の市場シェアを保持すると予想されます。進化する消費者の購買嗜好は、エンドユーザーの業種成長を促進する主な要因です。今はブランドと消費者のコミュニケーションは、1つのチャネルに限定されるものではありません。しかし、それはソーシャル メディアや Web など、複数のチャネルで発生します。消費者の約 80% は、ソーシャル メディアを通じて問い合わせを行った後、ブランドが 1 日以内に応答することを期待していると推定されています。多くのお客様がシンプルで迅速なカスタマーサービスを求めており、ブランドはオムニチャネルによるコミュニケーションがより多くのロイヤルカスタマーを生み出すのに非常に効果的であると認めています。





2. 企業サイズ別





中小企業

大企業





企業サイズに基づいて、大企業のサブセグメントは、予測期間の終わりまでに最大の市場シェアを保持すると予想されます。大企業は、2021 年の市場シェアの 約60% を占めています。予測期間の終わりまでに、CPaaS の採用は 2022 年の 8 倍を超えると予想されます。CPaaSを使うことで、大企業はバックエンドのインフラに投資することなく、コミュニケーション機能を開発することができました。そのため、ブランドは顧客とのコミュニケーションにさまざまなチャネルを提供しながら、イノベーションを起こし、コストを削減することができるのです。たとえば、2023 年までに顧客の 75% が、些細な質問を解決するためにチャットボットとのチャットを好むようになります。



3. ソリューション別





CPaaSソフト

サイズ





問題:CPaaS市場の成長を阻害する課題は何ですか?



パブリッククラウドにおけるデータのセキュリティとプライバシーに関する懸念が、市場の成長を抑制する最大の要因となっています。例えば、2012年の調査では、クラウドセキュリティシステムに関する最大の懸念事項として、約65%のユーザーがデータの紛失と漏洩を挙げています。



その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。



ネットワーク サービスのエッジに保存されているデータのセキュリティに対する課題

インターネットの帯域幅と技術的な不具合に関連する問題によって引き起こされる課題





質問:CPaaS市場をリードしている企業は何ですか? CPaaS市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、CPaaS市場を築いた企業です –



TWILIO INC.

Vonage Holdings Corp

MessageBird BV

Plivo Inc.

Sinch AB.

Voximplant, Inc.

8x8, Inc.

Voxvalley Technologies Pvt. Ltd.

IntelePeer Cloud Communications LLC

Wazo Communication Inc





CPaaS市場の最新の開発は以下の通りです。



SinchABは、2021年5月にIDC MarketScape: Worldwide Communications Platform-as-a-Service の 2021 Vendor Assessment でリーダーとして認められたことを発表しました。

Plivo Inc. は、2021 年 2 月に2021 Momentum Grid for Cloud Communication Platforms および Cloud Communication Platforms Grid for Winter でベンダーの最高の満足度スコアを獲得したことを発表しました。





問題:アジア太平洋地域がCPaaS市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本のCPaaS市場の動向は何ですか?



北米地域の市場成長は、主に通信業界の企業によるIoT技術の利用によってもたらされると予想されます。通信業界における技術導入の背景には、作業効率の向上が大きな目的となっています。地域市場の成長は、米国とカナダが主導するはずです。両国は、5G ネットワークのインフラストラクチャ開発に多額の投資を行っています。米国における5Gへの投資は、2024年までに約510億米ドルに拡大すると推定されています。これらの投資は、市場の成長をさらに後押しするはずです。さらに、さまざまなビジネスのコラボレーションは、北米での市場の成長にもつながるはずです。



問題:2035 年までにCPaaS市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、CAGR 約 34% で著しい成長が見込まれる別の地域です。地域市場の収益における支配的なシェアは、中国が保持する必要があります。日本では、市場は約 30% の割合で成長するはずです。この地域の市場は、主に政府の投資が企業のデジタル トランスフォーメーションを後押しした結果として成長するはずです。2021 年には、日本で約 20 億米ドル以上が IT インフラストラクチャの開発に費やされたと推定されています。さらに、インドにおける中小企業の大きな存在も、地域市場の成長に大きく貢献しています。



ヨーロッパ地域市場は 2 番目に大きく、CAGRは 約35% になると予想されています。公共およびインターネット インフラストラクチャの開発への多額の投資は、ヨーロッパの市場成長の主な原動力であると考えられています。たとえば、ポーランドでは、2021 年の情報技術への支出が現地通貨で約 17% 増加し、約 220 億米ドルに相当する額に達しました。



