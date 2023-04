[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー2月27日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 531人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 531

調査方法:実地調査320、インターネット調査211

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:ワイヤレススピーカー とはなんですか?ワイヤレススピーカー市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?



ワイヤレススピーカーは、スマートフォンやパソコン、タブレット端末など、オーディオケーブルなしで接続された音源の音を増幅するスピーカーです。このスピーカーは、音源機器からの音声信号を電波の形で受信します。ワイヤレススピーカー市場は、2022年に190億米ドルを獲得し、予測期間中に24%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、ワイヤレススピーカーの世界市場は、2035年までに690億米ドルに達すると予想されています。



質問:ワイヤレススピーカー市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、ワイヤレススピーカー市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

エンターテインメントシステムを備えたスマートホームが広く普及していることが、予測期間中の市場成長を促進する主な要因となっています。スマートスピーカーは現在、スマートホームに最も不可欠なコンポーネントとなっています。人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)などの技術の進化と幅広い受容は、将来的にもスマートホームの導入を後押しすると考えられています。例えば、世界中のスマートホームの数は、2025年には40億を超えると予測されています。

世界における5Gネットワークの巨大な成長



世界中のミレニアル世代からスマートスピーカーへの高い需要



リチウムイオン電池が大きく成長した







質問:ワイヤレススピーカー市場の主要な分類は何ですか?



ワイヤレススピーカー市場は、コネクティビティタイプ別、ポータビリティ別、アプリケーションによって分類で

きます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -



1. コネクティビティタイプ別

ブルートゥース



Wi-Fi



スマートスピーカー





コネクタタイプに基づいて、ブルートゥース技術が予測期間終了までに最大の市場成長を維持すると予想されます。ブルートス ピーカーの成長は、主にブルートス接続デバイスの一般的な需要に起因していると考えられます。例えば、ブルートス機器の年間世界出荷台数は、2021年の50億台から2026年には約80億台に増加すると予想されています。さらに、ブルートス ピーカーは、多くの消費者にとって手頃な価格になったため、ミレニアル世代に非常に人気があります。また、これらのスピーカーにはリチウムイオン電池が搭載されており、全体的な重量を軽減しながら再生時間を向上させています。



2. ポータビリティ別

ポータブル



固定式





ポータビリティに基づいて、ポータブルスピーカーのサブカテゴリーが予測期間終了までに最大の市場シェアを占めると予想されます。通常、小型・軽量であるポータブルスピーカーは、ユーザーにとっての利便性が高いことが、このタイプのスピーカーの市場成長を促進する主な要因となっています。最近では、ブルートゥース接続機能の普及に伴い、ポータブル機器に対する一般的な嗜好が高まってきています。ポータブルスピーカーの最も使用されているモデルには、チューブ、サウンドバー、クリップなどがあります。さらに、スマートスピーカーの需要も、このサブカテゴリーの成長に貢献するはずです。例えば、マーケットリーダーによる2022年第1四半期のスマートスピーカーの世界出荷台数は、単独で900万台以上にのぼります。



3. アプリケーション別

レジデンシャル



コマーシャル





質問:ワイヤレススピーカー市場の市場制約は何ですか?

スマートスピーカー使用時のデータセキュリティやプライバシーに関する懸念は、ワイヤレススピーカーの市場成長をかなり制限するはずです。例えば、2020年には、米国の成人の約34%が、スマートスピーカーを所有しない理由の上位に、スマートスピーカーによって会話が記録されることに対する懸念を表明しています。

以下は、ワイヤレススピーカー市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

ワイヤレススピーカーに関するセキュリティとプライバシーの懸念



複数のWi-Fiスピーカー間の同期を実現するための課題





質問:ワイヤレススピーカー市場をリードしている企業は? ワイヤレススピーカー市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、ワイヤレススピーカー市場をリードする企業です -

Bose Corporation



Samsung Electronics Co., Ltd.



Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd



Amazon.com, Inc.



Sonos. Inc.



Koninklijke Philips N.V.



Logitech Europe S.A.



Panasonic Holdings Corporation



Pioneer India Electronics Pvt. Ltd.



LG Electronics U.S.A. Inc.





以下は、ワイヤレススピーカー市場における最近の動向の一部です: -

2023年3月、Sonos. Inc.は、Trueplayテクノロジーと拡張されたコネクティビティで没入型リスニングを実現する次世代スマートスピーカー、Era 300とEra 100を発表した。



2022年9月、Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd.のXシリーズに、最もパワフルで大音量のワイヤレスパーティースピーカー「SRS-XV900」を導入しました。







質問:北米地域がワイヤレススピーカー市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか?



北米地域は、予測期間中、ワイヤレススピーカーの最大の市場シェアを占めると予想さ れます。北米の市場成長は、主にモバイルブロードバンドの加入率の高さに対応したものであると考えられます。2028年には、米国の人口におけるモバイルインターネットの普及率は89%に達すると推定されています。同様に、スマートフォンの普及も市場の成長に大きく貢献するはずです。また、米国のような地域では、スマートホームが広く普及していることも、市場成長を促す重要な要因となっています。



質問:2035年までにワイヤレススピーカー市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で市場が成長すると思われます。この地域の市場成長の主な要因は、同地域の急速な都市化と生活水準の向上にあると考えられています。例えば、2030年にはアジアの人口の56%近くが都市部に居住するようになると推定されています。さらに、同地域の人口の急増は、ワイヤレススピーカーを含むあらゆるコンシューマーエレクトロニクスの需要を増加させると考えられています。また、この地域の市場は、コンシューマーエレクトロニクス産業の成長に対する政府の支援策からも恩恵を受けると考えられています。日本では、2021年に92%に達する高い都市化率が、市場成長の主な要因になると考えられています。

ヨーロッパ地域では、ミレニアル世代の消費者の間でスマートスピーカーの普及が進んでおり、ワイヤレススピーカー市場の成長が緩やかであることが主な要因であると考えられます。また、ヨーロッパ地域のオンラインビデオや音楽ストリーミングの加入者数は今後大幅に増加すると考えられ、これも市場の成長につながると考えられます。例えば、2027年には、英国の音楽ストリーミングサービス加入者数は2,900万人を超えると予想されています。



