フラワーデザイナー秋貞美際とJAXAのコラボレーションワークショップも開催 3月26日(日)11:00~18:00@渋谷PARCO 10F ComMunE



株式会社パルコ(以下「パルコ」)は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」)と共同で、地球環境を取り巻く課題やこれからの地球のために一人ひとりができる小さなアクションを花や植物を通して考え体験するイベント「THINK FUTURE NATURE」を、渋谷PARCOの”循環”をテーマとした全館企画「CYCLE ―SHIBUYA PARCO SUSTAINABILITY―」の最終日である3月26日(日)に、渋谷PARCO 10F ComMunEにて開催します。







「THINK FUTURE NATURE」は、「1日限りの屋上庭園」として渋谷PARCO10F ComMunE で開催。桜をはじめとした春の草花たちが空間を彩ります。JAXAの地球観測衛星で観る花をはじめとした植物を取り巻く環境の変化をもとに「自然の未来」について考えることができるイベントです。フラワーデザイナー秋貞美際氏とJAXAによるフラワーアレンジメントワークショップでは、日々宇宙から地球を観測しているJAXA研究開発員による自然の未来についての話を交えながら、春の草花を束ねるひとときをお楽しみいただけます。16:00からは会場で使用されたお花をお持ち帰りいただける花摘みイベントを開催します。



●イベント概要

名称:THINK FUTURE NATURE

期間:3月26日(日)11:00~18:00

場所:渋谷PARCO 10F ComMunE(〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15−1)

内容:

・桜をはじめとした春の花による会場装花

・会場で使用されたお花をお持ち帰りいただく、花摘みイベント(詳細は追ってSNS等でお知らせいたします)

・JAXA地球観測衛星による観測データを用いた特別パネル展示

・秋貞美際さん×JAXAによるフラワーアレンジメントワークショップ

・New Stand Tokyoセレクト、サステナブルアイテムや植物を用いたアイテムを中心とした雑貨類の販売



●イベント開催の背景

パルコとJAXAはSDGsなどに係る情報発信において連携・協力をおこなう協定を2021年10月に締結しました。

パルコは、生活者の方々に心躍るサステナブルなライフスタイルを提供するという強い意志を持ち、次世代とともに、社会と共有できる新しい価値を創出することを目指しています。また、JAXA は、人工衛星による観測を通じて地球規模の気候変動や温暖化を可視化することで、環境問題解決に向けた取り組みへの貢献を目指しています。

パルコとJAXAは、協定に基づき、双方の強みを持ち寄り、業種を超えた新たな情報発信、普及啓発活動として本イベントの開催を決定しました。

また、「未来の日用品店」というコンセプトのもと東京・六本木にてショップを展開するNew Stand Tokyoがこの活動に賛同し、ミニポップアップとして出店する運びとなりました。これまでの”スタンダード”の概念を覆す、NEWなアイデアや体験の詰まった、New Standard(未来の日用品)になり得るアイテムを中心に選定するNew Stand Tokyo。本イベントでは、店頭ラインナップの中から、環境に配慮したコンセプトを持つプロダクトを中心に販売を行い、ご来場された方々に環境問題を身近に感じていただける一助になればと考えております。



●CYCLE ―SHIBUYA PARCO SUSTAINABILITY―について

・会期:2023年3月17日(金)~26日(日)

・場所:渋谷PARCO全館

・内容:「CYCLE(循環)」をテーマに、渋谷PARCOならではのサステナブルなアイテムやサービス、エキシビションを館内ブランドにて展開。また、本テーマに関連したイベントも開催。

・特設WEB :https://shibuya.parco.jp/feature/detail/?id=6258





JAXA×フラワーデザイナー秋貞美際氏によるフラワーアレンジメントワークショップ







イベントの会場装飾を担当するフラワーデザイナー秋貞美際さんとJAXA職員によるワークショップ。

日々宇宙から地球を観測しているJAXA研究開発員による、花をはじめとした植物を取り巻く環境問題などのお話を交えながら、春の草花を束ねるひとときをお楽しみいただきます。

開催時間:1.11:30~13:00 2.14:00~15:30

参加人数:各回15名ずつ

参加費:3,300円

参加申し込み:https://thinkfuturenature.peatix.com



《プロフィール》





Migiwa AKISADA

migiwa FLOWERオーナー。IT企業から花業界へ転身をはかり、Parisで花修行をした後に独立。現在、麻布十番を拠点として、レストランや展示会の空間装飾や趣味の方からプロの方までフラワーレッスンを開催しながら活動を行う。その他、植物を用いた香水やワンピースなどのプロダクト作りなどにも力を入れている。



Satellite Color Board ~衛星データから読み解く、地球環境の今とこれから~



JAXAが地球観測衛星による観測を通じて得た、地球規模の気候変動や温暖化に関する衛星データを紹介する展示コーナー。JAXAは人工衛星による観測を通じ、地球温暖化をはじめとする気候変動を可視化することで、環境問題解決に向けた取り組みへの貢献を目指しています。



【JAXAの地球観測衛星】

●気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)

気候変動などのメカニズムの解明に向けて、長期に渡って大気、植生などグローバルに観測します。





●水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)

気候変動のメカニズムの解明に向けて、長期に渡って水蒸気、海面水温、土壌水分、雪氷などグローバルに観測します。





●陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)

災害状況の把握、森林分布の把握や地殻変動の解析など、様々な目的で使われています。





●全球降水観測計画/二周波降水レーダ「GPM/DPR」

世界で最も進んだ雨のレーダ観測技術をもつJAXAがセンサ開発を担当する衛星。(NASAと共同開発)地球全体の降水マップを作成します。

(C)NASA





●温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)

温室効果ガスの濃度分布を観測し、二酸化炭素(CO2)の排気量削減へ貢献します。





●温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)

「いぶき」の観測対象である二酸化炭素、メタンの観測精度を高めるとともに、新たに一酸化炭素を観測します。





【地球観測衛星による観測データ】

「いぶき」(GOSAT)が捉えた世界の二酸化炭素濃度(月間平均値)の推移















未来の日用品店「New Stand Tokyo」ミニポップアップ









東京・六本木に常設店を構えるショップが1日限りのミニ出店。

New Standard(未来の日用品)になり得るアイテムを中心に選定し、次代の暮らしに対してより多くの”選択肢”を提案することを目指すNew Stand Tokyo。

今回のイベントでは、環境に配慮したコンセプトを持つプロダクトや植物を用いたアイテムを中心として、店頭ラインナップの一部を販売いたします。



【販売商品・ブランド一例】

●aco wrap 天然ラップ 1,320円(税込)~



aco wrap(アコラップ)は、岐阜県のミツバチの巣から採取したみつろうをベースにしたオイルを、オーガニックコットンの生地に染み込ませた食品保存用キッチンラップ。原材料はフェアトレードによってつくられたオーガニックコットン、岐阜県のみつろう、オーガニックホホバオイル、植物由来の天然樹脂、とすべて天然素材のみを使用しています。



●香の具 1本660円(税込)



香の具(R)は、100%天然のエッセンシャルオイルと塗料を混ぜ合わせた新しい絵の具ブランド。

「香りを知る」それぞれの植物がもつ、香りの違いを学ぶ。

「香りを混ぜる」色を混ぜるように、新しい香りを生み出す。

によって、自分らしい香りと出会い、世界に1つだけの香りを、毎日の生活に。



●stojo New Stand Tokyoロゴ入り 2,200円(税込)



ニューヨーク生まれのstojoは、「使い捨て文化を終わらせる」と言う理念のもと生まれたブランド。飲み物を飲んだ後にカップをクシャッと折りたたんで、バッグにしまって持ち運べるこちらの折りたたみマイカップはNew Stand Tokyoのロゴ入り





