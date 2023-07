[株式会社サイバード]

株式会社サイバード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバード」)は、運営する『大島優子Official Club Site』にて、ラジオ風音声コンテンツの新コーナー「大島優子のWelcome to YOUTOPIA」を2023年7月13日(木)にオープンしました。

本コンテンツは、リスナーの皆さまからのお悩みにこたえる相談コーナー「教えてゆうこ先生!」や美味しいスイーツを紹介しながら星座占いをお届けする「恋するフォーチュンスイーツ」など、ここでしか聴くことができない特別コンテンツとなっています。















■出産後初の待望の新コンテンツ企画!オフィシャルサイトも本格的に稼働再開!







第一子出産後、雑誌「&ROSY」8月号の表紙にて復帰した大島優子。野呂佳代の作詞作曲の楽曲『肩にインコ』のミュージックビデオに特別出演し、二人の共演に涙するファンも多く、大反響を呼びました。

この度、大島優子のオフィシャルサイトに、Premiumコース月額会員の皆さまを対象とした新コーナーとして「大島優子のWelcome to YOUTOPIA」をオープンしました。

母となった近況や各企画コーナーのおしゃべりをファンの皆さまにBGMのように聴いていただけるよう、リラックスした雰囲気でお届けするラジオ風音声コンテンツとなっています。

記念すべき第一回は自宅収録のため、“大天使さん(第一子の愛称)”も一緒に収録に参加(?!)。とても和やかな雰囲気のトークをお楽しみいただけます。



企画コーナーは、リスナーの皆さまからのお悩みにこたえる相談コーナー「教えてゆうこ先生!」と美味しいスイーツを紹介しながら星座占いをお届けする「恋するフォーチュンスイーツ」の2本だてとなっており、お便りを通してファンの皆さまと交流できる場をご用意してまいります。













■企画コーナー紹介1.「教えてゆうこ先生!」







ファンの皆さまのお悩みに、大島優子が独自の目線で勝手気儘にお答えするコーナー。

第一回に寄せられたお便りは、マネージャーさんからのお悩み。どんな回答をしたのかは、聴いてからのお楽しみ!









■企画コーナー紹介2.「恋するフォーチュンスイーツ」







最近甘いものにはまっている大島優子が、美味しいスイーツを新規開拓して紹介しながら、食べたスイーツの味で今月の運勢を占うコーナー。

第一回のスイーツは、しっとり美味しいあのスイーツ。スイーツを口にすると星座ごとの運勢が下りてくるという新しいスタイルの占い(?)は要チェックです!









■「大島優子Official Club Site」とは?







「大島優子Official Club Site」は、現在女優として映画・ドラマ等で活動している大島優子のオフィシャルサイトです。

最新情報をはじめ、本人ブログ「Diary」、撮りおろし写真「Gallery」、「Movie」、本人から返信が届くかも?!の「Talk」、担当マネージャーが綴る「Staff Blog」、「Birthday Mail」、出演舞台やイベントのチケット先行予約受付などなど、ファンには嬉しいコンテンツを盛りだくさんでご用意しています。



◆「大島優子Official Club Site」概要

・料金:Memberコース月額330円(税込)/Premiumコース 月額660円(税込)

・サイトURL:https://sp.o-yuko.jp/



◆無料コンテンツ

・News

・Profile

・Schedule



◆有料コンテンツ

・大島優子のWelcome to YOUTOPIA(Premiumコースのみ)

・Staff Blog(Premiumコースのみ)

・Gallery(Premiumコースのみ)

・Talk(Premiumコースのみ)

・出演舞台・イベント等のチケット先行予約

※先行予約は実施されない場合もございます。※チケットの確保を確約するものではございません。

・Diary

・Movie

・Birthday Mail

・Store









■大島優子プロフィール









大島 優子(オオシマ ユウコ/Yuko Oshima)

1988年10月17日生まれ、栃木県出身。太田プロダクション所属。





■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,000万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。



会 社 名:株式会社サイバード(https://www.cybird.co.jp/)

本 社:東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設 立:1998年9月29日



*サイバード及び「CYBIRD」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



