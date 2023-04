[SDKI Inc.]



調査期間:2023年2月12日ー20日



調査業者:SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 529 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



調査対象: 529



調査方法:実地調査230、インターネット調査299



調査方法:調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: サーバーレス コンピューティングとは何ですか?サーバーレス コンピューティング市場の規模と、2035 年までの予測成長率は?



サーバーレス コンピューティングは、クラウド プロバイダーがサーバーを実行し、マシン リソースの割り当てを動的に管理するクラウド コンピューティングの実行モデルです。これにより、開発者は独自のサーバー リソースを管理する必要がなくなり、コア アプリケーション ロジックに集中できるようになります。サーバーレス コンピューティング市場は、2022 年に最大 90 億米ドルを獲得しており、予測期間中に約22% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のサーバーレス コンピューティング市場は、2035 年までに約 380 億米ドルに達すると予想されています。





質問: サーバーレス コンピューティング市場の成長を促進する要因は何ですか?



スマートフォンの使用の増加、と個人所有のデバイスの持ち込み (BYOD) の傾向の高まりは、サーバーレス コンピューティング市場の成長につながる主な要因です。2023 年の時点で、BYOD プログラムを実施している組織の数は世界中で 83% に増加しています。組織の 67% が、BYOD への移行後に生産性が向上したと報告しています。サイバーセキュリティの専門家 270 人を対象とした調査によると、70% の企業が、従業員が自分のデバイスを業務目的で使用することを許可しています。BYOD を使用すると、従業員は自分のデバイスを使用できるため、企業が独自のサーバーを購入して維持する必要がなくなります。これにより、コンピューティングのコストが削減され、サーバーレス コンピューティングは企業にとって魅力的な選択肢になります。さらに、より多くの人々がスマートフォンを使用しているため、より多くのクラウド処理能力が必要です。これは、サーバーレス コンピューティング市場の成長をさらに後押ししています。



以下は、サーバーレス コンピューティング市場の成長を促進するその他の顕著な要因の一部です: -

コスト最適化の必要性の高まり



自動化ソリューションに対する需要の高まり



アジャイルで迅速なアプリケーション開発の必要性







質問: サーバーレス コンピューティング市場の主な分類は何ですか?



サーバーレス コンピューティング市場は、サービス、展開タイプ、エンド ユーザー業界によって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分類します:-





サービス別





監視サービス



API 管理サービス



統合サービス



セキュリティサービス



サポートサービス



その他





API 管理サービス セグメントは、2035 年までにサーバーレス コンピューティング市場の最大のシェアを保持すると予想されます。このセグメントの成長は、API を安全に管理し、悪意のあるアクティビティから保護するための API 管理サービスの需要が高まっていることに起因しています。2022 年 1 月に実施された調査によると、組織の 40% が過去 1 年間に API セキュリティ インシデントを経験しており、これらのインシデントの 63% がデータ侵害に関係していました。さらに、API はますます活用されており、現在、平均 15,560 の API が使用されています。また、アプリケーションの開発と展開におけるサーバーレス コンピューティング テクノロジの採用の増加は、このセグメントの成長を促進すると予想されます。API のセキュリティとスケーラビリティを向上させながら開発時間を短縮する必要性は、API 管理サービス セグメントの成長を後押しすると予想されます。



展開タイプ別





パブリック クラウド



プライベート クラウド





展開タイプに基づいて、プライベート クラウド セグメントは、予測期間中にサーバーレス コンピューティング市場の収益の大きなシェアを保持すると予想されます。このセグメントの成長の背後にある主な理由は、プライベート クラウドが顧客にクラウド インフラストラクチャの制御、セキュリティ、およびスケーラビリティを提供することです。企業の 73% が何らかの形でプライベート クラウドを使用していると推定されています。さらに、Microsoft Azure Stack は、技術専門家の 36% が仕事で使用しています。企業がデータの制御とセキュリティの向上を求めているため、プライベート クラウドの人気が高まっています。さらに、プライベート クラウドを使用すると、顧客はクラウド環境をニーズに合わせてカスタマイズできるため、組織にとって魅力的な選択肢となります。



エンド ユーザー業界別





IT・電気通信



BFSI



小売り



政府



工業用





質問: サーバーレス コンピューティング市場に対する市場の制約は何ですか?



サーバーレス コンピューティング テクノロジーに組み込まれたセキュリティ機能の欠如は、サーバーレス コンピューティング市場の成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。サーバーレス アプリケーションは、サードパーティのサービスとオープン ソース コンポーネントを使用して構築されています。これにより、攻撃に対して脆弱になる可能性があります。セキュリティ侵害は、85ー90% のサーバーを標的にしていることが観察されています。



市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです:

熟練した人材の不足、セキュリティとコンプライアンスの問題



ツールとサービスの高いコスト





質問: サーバーレス コンピューティング市場をリードしているのはどの企業ですか?これらの企業に関する最近の市場の開発はどのようなものですか?

サーバーレス コンピューティング市場をリードする以下の企業は次のとおりですー

Amazon Web Services Inc.



Microsoft Corp.



Google LLC



Alibaba Group Holding Limited



SAP



IBM



Oracle Corp.



Pivotal Software, Inc.



Platform9 Systems, Inc.



Firebase





以下は、サーバーレス コンピューティング市場における最近の開発の一部です。: -

2023 年 3 月 2 日: Amazon Web Services, Inc. (AWS) は、ワークロードの容量に適応する完全マネージド型のグラフ データベースである Amazon Neptune Serverless を開始しました。これは、Property Graph や W3C の RDF などの一般的なグラフ モデルと、それぞれのクエリ言語 Apache TinkerPop Gremlin および SPARQL をサポートしています。



2022 年 11 月 3 日: Alibaba Cloud は、世界中の研究者や開発者が事前トレーニング済みモデルを使用して AI モデルを作成できるようにするプラットフォームである ModelScope を導入しました。ModelScope を使用すると、ユーザーはモデルをカスタマイズして、パラメーターを調整したり、アーキテクチャを変更したり、独自のデータセットを適用したりすることができます。また、これは、AI 開発者がモデルを最適化し、パフォーマンスを向上させるのに役立つ一連のツールも提供します。





質問: 北米がサーバーレス コンピューティング市場で最も有利な機会を提供すると予想されるのはなぜですか?

北米地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するため、サーバーレス コンピューティングで最も有利な機会を提供すると予想されます。2035 年まで、北米地域の市場は 約37% の CAGR で成長すると予想されます。これは、IT や電気通信などのさまざまな業界からのサーバーレス コンピューティングに対する需要の増加、とこの地域の堅牢な IT インフラストラクチャに伴う中小規模のスタートアップの数の増加によるものです。たとえば、2022 年の時点で、米国には 32百万のスタートアップがあり、これは 2021 年から 70 万の増加です。中小規模のスタートアップは予算とリソースが限られていることが多く、サーバーレス コンピューティングはスケーラビリティとコスト削減を提供します。サーバーレス コンピューティングは、サーバーやその他の IT インフラストラクチャの維持について心配する必要がないため、イノベーションに集中できる柔軟性も提供します。さらに、大規模な企業の存在、と主要なサーバーレス コンピューティング ベンダーの存在が、北米地域の市場の成長を牽引しています。



質問: 2035 年までにサーバーレス コンピューティング市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?日本のサーバーレスコンピューティング市場の動向は?



アジア太平洋地域は、予測期間中に世界のサーバーレス コンピューティング市場の収益の大部分を占めると予想されるもう 1 つの地域です。この地域は、2022 年に市場の約 28% の収益シェアを保持していました。これは、この地域でのクラウド コンピューティングの使用の増加、とAI、機械学習、および IoT テクノロジの急速な採用によるものです。これにより、サーバーレス コンピューティング サービスの需要が高まり、この地域の市場をさらに牽引しています。さらに、収益性の高いサーバーレス コンピューティング市場の源泉となっていることが多い日本での民間 IT 投資の増加に伴い、日本は 2035 年までに需要の主要な国の 1 つになると予想されています。2021 年度には、日本の IT 部門への民間投資は 14 兆円に達すると推定されています。昨年と比較すると、約5,700億円増加しています。サーバーレス コンピューティングは、企業が独自の物理サーバーを維持することなくアプリケーションやリソースにアクセスできるようにするクラウド コンピューティング モデルです。プライベート IT への投資の増加に伴い、企業はこれらのアプリケーションやリソースにアクセスするためのリソースを増やしています。これが地域市場の成長を牽引しています。



ヨーロッパは、サーバーレス コンピューティングの市場で著しい成長が見込まれるもう 1 つの地域です。ヨーロッパのサーバーレス コンピューティング市場は、予測期間中に約19% の成長を示すと予想されます。この成長は、クラウド コンピューティング テクノロジの採用の増加、SAP、Accentureなどの大企業の存在、および費用対効果の高いソリューションに対する需要の増加に起因しています。さらに、データ駆動型アプリケーションに対する需要の増加も、この地域の市場の成長を促進すると予想されます。接続されたデバイスの急増、モノのインターネットの成長、およびデータを迅速かつ効率的に分析する必要性により、データ駆動型アプリケーションの需要が高まっています。これにより、地域でのサーバーレス コンピューティング ソリューションの需要が高まっています。これにより、ユーザーはサーバー インフラストラクチャについて心配することなく、アプリケーションを迅速かつ簡単に展開および管理できます。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/21-10:46)