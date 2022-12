[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

■2022年12月28日(水)~2023年1月10日(火)※2023年1月1日(日・祝日)は店舗休業日







もっと、アートを身近に。そして生活がより豊かに感じられるような空間を創造したい。

伊勢丹新宿店メンズ館1階ザ・ステージで初開催される、ギャラリーの様な本格的なアート展示「ART @ ISETAN MEN‘S」。本展は「アートもファッションである」と捉えているお客さまが増えていることを感じた、美術営業部とメンズ館の両者の想いが一致して企画されました。



最新・最旬のファッションを提案するメンズ館に来店されるお客さまに向けて、国内外の最先端アートシーンで活躍するアーティストのアート作品をご紹介します。





篠原有司男 「吾輩のパンチがオーロラに炸裂!」

2021年 アクリル、キャンバス approx. H215 × W500cm Unique

(C)Ushio + Noriko Shinohara Courtesy of ANOMALY



1932年東京都生まれ。ニューヨーク在住。

東京藝術大学美術学部油絵学科にて林武に師事。同大学を中退後、吉村益信らと「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ」を1960年に結成。破天荒で過激なパフォーマンスで日本の美術界に大きな衝撃を与えた。





大山エンリコイサム 「FFIGURATI #430」

2022年 Pencil and gesso on canvas mounted on wood panel H212 × W135 × D3.2 cm Artwork

(C)︎Enrico Isamu Oyama Photo by Shu Nakagawa Courtesy of Takuro Someya Contemporary Art



1983年生まれ。

慶應義塾大学環境情報学部卒業。東京藝術大学大学院修了。ブルックリンと東京のスタジオで制作。コムデギャルソン、JINS、シュウウエムラとのコラボレーションも手掛ける。





出品予定作家 (敬称略・順不同)



篠原有司男、大山エンリコイサム、津上みゆき、荒木由香里、南依岐 ほか

※出品作家は変更になる場合がございます。ご了承ください。



