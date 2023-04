[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月10日ー17日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 538

調査方法:実地調査227、インターネット調査328

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





問題:グリーンタイヤは何ですか?グリーンタイヤの市場規模、2035年までの成長予測はいくらですか?

グリーンタイヤは再生可能な素材で作られたタイヤです。転がり抵抗が少なく燃費の良いタイヤをグリーンタイヤと呼びます。グリーンタイヤ市場は、2022年に約350億米ドルを獲得し、予測期間中に約9%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、ポイントオブケアの診断と検査の世界市場は、2035年までに約810億米ドルに達すると予想されています。

質問:グリーンタイヤ市場の成長を牽引する要因は何ですか?

燃費向上と燃料消費量削減のニーズが、予測期間中の市場成長を促す主要因となっています。タイヤが路面を転がる際に発生する摩擦は転がり抵抗と呼ばれ、エネルギーロスにつながります。この転がり抵抗を克服するために、自動車の種類によって消費する燃料の量は異なります。グリーンタイヤは転がり抵抗が小さいので、燃料の節約に役立ちます。このタイヤは、大型車の燃費を最大で11%向上させることが期待されています。

以下は、グリーンタイヤ市場の領域の成長を促進するその他の顕著な要因の一部です。

二酸化炭素排出量の増加に対する懸念



環境配慮型製品に対する消費者の嗜好の変化



都市人口の世界的な広がり











質問:グリーンタイヤ市場の主な分類は何ですか?

グリーンタイヤ市場は、車両タイプ別、アプリケーション別、タイヤサイズ別、販売チャネル別に分類することができます。これらのセグメンは、さらに次のように分類されます: -

1. 車両タイプ別

乗用車



軽商用車



大型商用車





車両タイプ別に基づいて、乗用車サブセグメントが予測期間中に最大のシェアを保持すると予想されます。サブセグメント市場は、予測期間中に最大 9% の CAGR で成長すると予想されます。乗用車の大量生産と販売は、サブカテゴリーの成長の主な原動力です。これは2021年の乗用車の販売台数が前年比4%以上増加し、全世界で約5400万台が含まれていると推定されました。また、電子化された自動車の需要の増加や、世界的な人々の一人当たりの所得の増加が、市場成長に好影響を与えると予想されます。



2. アプリケーション別

オンロード



オフロード





アプリケーションに基づいて、オンロード セグメントが予測期間中の終わりまでに最大の市場規模を占めると推定されています。このサブセグメントは、2022年には、市場全体の約88%シェアを占めると観測されています。人々の生活水準の向上によるオンロード車の販売急増が、このサブセグメントの成長を牽引する主な要因となっています。インドの一人当たりの国民総所得(GNI)は、2021年には前年比14%増の約2151米ドルに達しました。さらに、燃料効率が高く環境に優しい商用車の需要は、市場の成長を後押しするはずです。







3. タイヤサイズ別

15インチ



16インチ



17インチ



18インチ





4. 販売チャネル別

オリジナル機器製造会社



アフターマーケット







質問:グリーンタイヤ市場の市場制約は何ですか?

グリーンタイヤの滑りやすい路面での構造的な限界は、市場成長を阻害する大きな要因の一つです。比較的、グリーンタイヤの製造に使用されるゴムの量は少ないです。これは、ドライバーが濡れた路面や滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのグリップに影響を与える可能性があります。このグリップ不足により、車両が横滑りして死亡する可能性があります。米国では、滑りやすい道路で発生する交通事故が年間平均4,901件発生していることが確認されています。



市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。

途上国の消費者におけるグリーンタイヤの利点の認知度の低さ



グリーンタイヤの製造工程は高価で複雑







質問:グリーンタイヤ市場をリードしている企業とグリーンタイヤ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、グリーンタイヤ市場をリードする企業ですー

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin



Bridgestone Corporation



Continental AG



The Goodyear Tire & Rubber Company



Pirelli & C. S.p.A



APOLLO TYRES LTD



okohama Tire Corporation



CEAT LIMITED



Toyo Tire Corporation



Hankook Tire Co., Ltd.









以下は、グリーンタイヤ市場の最近の動向の一部です。

Manufacture Française des Pneumatiques Michelinは、2022年10月に自動車とバス向けに、それぞれ比率45%と58%のサステナブル素材を使用した2つの新しいタイヤを発表しました。



Bridgestone Corporationは、2022年2月にENEOS株式会社と共同で、使用済みタイヤからタイヤの原料を生産するプロジェクトを開始しました。







問題:グリーンタイヤ市場において、アジア太平洋地域が最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本のグリーンタイヤ市場の動向は何ですか?

アジア太平洋地域市場が2021年には、最大の市場シェアを占めると観測されています。また、この地域は顕著なCAGRで成長することが予想されます。中国における自動車メーカーの存在感の大きさが、この地域市場の成長を促す主な要因となっています。中国政府は国内で電気自動車を購入する際の補助金を拡充しています。2021 年の最初の 5 か月だけで、中国は約 760,001 台の自動車を輸出したと推定されています。日本では、自動車産業の旺盛な需要が市場成長の原動力となると推定されます。2023 年 2 月の日本の自動車業界の総販売台数は、約 20% 増加したと推定されています。また、環境問題への関心の低下や、インド国民1人あたりの自動車保有台数の増加も市場拡大につながると期待されています。



質問:グリーンタイヤ市場において、2035年までに、大きな市場占有率や顕著な成長が見込まれるその他の地域はどれですか?

ヨーロッパ地域は、予測期間の終わりまでに大きな市場シェアを保持すると予想される別の地域です。地域別の市場成長はドイツが牽引し、予測期間中に地域別市場シェアの約25%を占めると予想されます。環境汚染に対する高い関心と、二酸化炭素排出量を削減するための厳しい政府規制により、地域市場において環境対応タイヤの需要が増加します。ドイツだけでも、2021 年に約 675百万トンの二酸化炭素を排出したと推定されています。

北米地域の市場成長は、予測期間中に最大 11% の CAGR で発生すると予想されます。自動車の販売台数の多さ、二酸化炭素の排出を抑制するための厳しい規制、自動車からの排出ガスに対する懸念が、地域別市場成長の要因となっています。2023年2月のカナダにおける自動車販売台数は、前年同期比5%増と推定されます。







