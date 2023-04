[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー28日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 545 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 545



調査方法:実地調査230、インターネット調査315



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問: フッ素樹脂フィルム市場 とは何ですか?フッ素樹脂フィルム市場 市場の現在および推定規模は何ですか?



世界のフッ素樹脂フィルムの市場規模は、2022 年に 17.6 億米ドルに達し、2023 ー 2035 年に CAGR 5.4% で拡大し、2035 年までに 38.6 億米ドルに達すると予想されています。フッ素樹脂フィルムは、キャストフィルム押出成形によって得られるフッ素と炭素の最先端のポリマーです。耐薬品性、低摩擦係数、透明性、耐候性、耐熱性、吸水性などの特徴から用途はさまざまです。



質問:フッ素樹脂フィルム市場 市場の成長を牽引する要因は何ですか?



フッ素樹脂フィルム市場の成長を促進している要因は次のとおりです。

世界中で増大する化学物質の需要 ー UNEP (国連環境計画) によると、世界の化学産業の規模は 2017 年に 5 兆米ドルを超え、2030 年までに 2 倍になると予測されています。業界は 4.7 兆米ドルを超えました。 2021ー2024 年までの 3 年間で、業界はすべてのセグメントで成長すると予想されており、業界全体の成長率は 2024 年までに 1.8% になると予想されています。



建築および建設におけるフルオロポリマーフィルムの使用の増加 - 商業建設部門からのフルオロポリマーフィルムの需要の増加は、市場の成長を促進する重要な要因です。世界の商業用建築および建設部門は、2022 年に約 56.80億米ドルに達し、2032 年までに約 120 億米ドルに達すると予測されており、この 10 年間で 7.4% の CAGR で成長しています。



太陽光発電システムの採用が急増



自動車産業におけるフッ素樹脂フィルムの使用の増加



完全にリサイクル可能で環境に優しい材料の使用に関する意識の高まり







質問: フッ素樹脂フィルム市場 市場の成長を制限している課題は何ですか?



フッ素樹脂フィルム市場を制限するいくつかの課題は次のとおりです。

フッ素樹脂フィルムの高価格



比較的複雑な製造プロセスが市場の成長を制限すると予想される





質問: フッ素樹脂フィルム市場 市場はどのように分類されますか?



フッ素樹脂フィルム市場 市場は次のように分類されます。



タイプ別{PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、FEP(フッ化エチレンプロピレン)、PETFE(ポリエチレンテトラフルオロエチレン)、PCTFE(ポリクロロトリフルオロエチレン)、PVF(ポリフッ化ビニル)、その他}



タイプに基づいて、PVDFセグメントは、軽量で熱伝導率が低く、柔軟性があるため、電線の絶縁材として使用されるため、2032 年まで CAGR 3.5% で成長する主要なセグメントになると予想されます。 さらに、PVDF は優れた耐摩耗性、高い引張強度、および圧電特性を備えているため、採用が有利です。 PVDF は、航空機、エレクトロニクス、建築用コーティング、および化学産業で使用されています。 世界の航空機艦隊は、2022 年時点で世界中で 25,578 機の航空機を運航する予定です。



アプリケーション別(バリアフィルム、装飾、微多孔、安全・安心フィルム、その他用途)



エンドユーザー業界別 (自動車、建設、電気および電子機器、パッケージング、パーソナルケア、およびその他のエンドユーザー業界)



フッ素樹脂フィルムは現在、建設業界に革命をもたらしており、さまざまな用途で建築家にさまざまな審美的な可能性をもたらしています。フッ素樹脂フィルムは、接触溶接により簡単に接合できます。寿命が非常に長いため、完全にリサイクル可能であり、生態系に悪影響を与える可能性はありません。建設業界の総規模は、2022 年に約 7.89 兆米ドルと評価され、2032 年までに約 15.65 兆米ドルに達すると予測されています。



質問: フッ素樹脂フィルム市場 市場の主要プレーヤーは?最近の開発次の通りです。



フッ素樹脂フィルム市場 市場の主要なプレーヤーは、3M、 DuPont、 DAIKIN INDUSTRIES、The Chemours Company、 Saint-Gobain Performance Plastics、 Arkema Group、 Solvay SA、 Asahi Glass Co. Ltd.、 Saint Gobain S.A.、 Polyflon Technology Ltd.、 Dongyue Group Ltd、 and Honeywell International Inc.などです。



フッ素樹脂フィルム市場の分野における最新の動向は次のとおりです。

Dongyue Polymer は、20,000 トンのフッ素ポリマー プロジェクトを開始することにより、PTFE 濃縮エマルジョンおよび分散樹脂の生産能力を拡大しました。 このプロジェクトは淄博市環台県にあり、総投資額は 7 億 5,507 万 2,500 人民元 (~10,98,73,468 米ドル) です。 このプロジェクトで製造されたフルオロポリマーの優れた温度性能と化学的安定性を考慮すると、ヨーロッパ、アメリカ、中東、オーストラリア、東南アジアで大きな需要があります。



DuPont Interconnect Solutions は、Circleville 製造サイトで Kapton(R) ポリイミド フィルムと Pyralux(R) フレキシブル回路材料の生産を拡大するための約 250百万米ドルの資本プロジェクトを完了しました。





質問: フッ素樹脂フィルム市場 市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域は?

アジア太平洋地域は、電子機器、自動車、太陽光発電モジュールでの使用が多いため、収益の面でフッ素ポリマー フィルム市場をリードしています。APAC フルオロポリマー フィルム市場は、2022 年に約 19.20百万米ドルに達し、2032 年には 65.40 百万米ドルに達すると推定されており、約 6.7% の CAGR で成長しています。現在、アジア太平洋地域が最大の化学製品の生産と消費を占めています。中国には世界最大の化学産業があり、年間売上高は 1.5 兆米ドルを超え、近年では世界の売上高の 3 分の 1 以上を占めています。





日本は世界で 3 番目に大きいフルオロポリマーの輸出国であり、日本の 40 の売り手から 50 の買い手に 946 の出荷が輸出されています。 日本はフッ素樹脂のほとんどをベトナム、インド、米国に輸出しています。 日東電工、ダイキン、ACG ケミカルズ、中興化成工業などの日本の大手企業は、顧客の要求を満たすフッ素樹脂フィルムを製造するための高コスト技術を開発しました。

北米地域のフッ素樹脂市場は 3 番目に急成長している産業であり、2032 年までに約 2.65% の成長率を達成する態勢が整っています。 建物や建設、航空機、自動車でのフルオロポリマーフィルムの使用は、市場の成長を大きく後押ししています。 米国では、2018 年に 590 万の商業ビルが存在し、2050 年までに 35% 増加すると予想されています。太陽エネルギーの採用とそれに伴う太陽光発電容量の展開も、この地域の市場を活性化しています。 2021 年には、米国に設置された太陽光発電と集光型太陽光発電の容量を合わせて 121 ギガワット (GW) がありました。 太陽光発電は、2022―2023 年に米国で新たに設置される発電容量の 51 GW (または 48%) を占めると予想されています。新しい建物や不動産インフラの成長に伴い、フルオロポリマー フィルムは、その用途を考慮すると、巨大な需要が見込まれます。 壁装材、屋根、ソーラー パネルに。



ヨーロッパ地域では、商業ビルや土木インフラの利用により、市場は収益成長の面で有望な可能性を示しています。ヨーロッパのフッ素樹脂フィルム市場は、2022 年に 515.65百万米ドルに達し、2032 年までに 700百万米ドルに達し、CAGR 4% で成長すると推定されています。ドイツはフッ素樹脂フィルムの世界第 2 位の輸出国であり、年間 2,164 枚が出荷されています。フッ素樹脂フィルムのほとんどをインドとフィリピンに輸出しています。ソーラーパネルやフリート車両でのフルオロポリマーフィルムの用途の拡大も、この地域の市場の成長を大きく後押ししています。 欧州連合 (EU) 諸国は、2020 年の時点で約 18.2 GW の太陽光発電所を展開しています。







