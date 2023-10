[株式会社キョードーメディアス]



2023年12月に公開予定の縦型映画『TikTok怪談×ワンミニ女』の11月に開催する公開記念イベントの出演者が決定しました。







2020年6月~2021年10月まで約1年半近くをかけて製作した 「Zoom」の画面をイメージさせる作風が特徴の短編ドラマ 「ネット怪談×百物語」。延べ約90名のキャストによる全100 話を【Youtubeで無料配信】しました。

「ネット怪談×百物語」を展開するにあたり、幅広い世代に人気を有するSNSの「TikTok」で流行っているスマホの縦画面を生かした新たな形式のドラマの縦型映画として、『TikTok怪談×ワンミニ女』の製作、さらに、「ネット怪談×百物語」をリアルで観劇することができるコンテンツとして、前作の「Zoom」の画面をイメージさせる作風とは違った表現で、映像を駆使した新感覚リーディングとして上演いたします。



縦型映画『TikTok怪談×ワンミニ女』の監督・脚本を担当するのは独創的な作風を評価され、漫画アニメゲームなどを舞台化した2.5次元作品やミュージカルの脚本を多数手掛ける入江おろぱ。前身作である、Youtubeで配信された「ネット怪談×百物語」は脚本だけでなく、監督も務めました。

主演に、「仮面ライダージオウ」、舞台「巌流島」など映像から舞台まで幅広く活躍する押田岳。さらに、宮崎あみさ、松田岳、湯本亜美(AKB48)、羽柴なつみ、吉原雅斗(BOYS AND MEN)、田崎礼奈、横山賀三、千歳ゆう、そして村上幸平などドラマや映画、舞台など幅広く活躍するキャストたちが出演いたします。



今回、11月1日(水)新宿村LIVEにて開催される『TikTok怪談×ワンミニ女』公開記念イベントの出演者が決定しました。

1部には、宮崎あみさ、羽柴なつみ、吉原雅斗(BOYS AND MEN)、田崎礼奈、千歳ゆうが出演、さらに2部からは湯本亜美(AKB48)と村上幸平が出演いたします。当日出演できないキャストも動画での応援出演が決定。

キャストによる撮影の裏話や、メイキング映像、本編ダイジェスト映像の先行公開など盛りだくさんな内容を予定しています。



公開記念イベントのオフィシャル先行販売は、10月7日(土)より受付開始。詳細はHP(https://styleoffice-produce.com/stage/tiktok-kaidan/)にて。

同時展開のVisual Reading Drama『ネット怪談×百物語』の出演キャストなどは近日公開予定です。

「ネット怪談×百物語」の新たな展開にどうぞご期待ください。





<イベント概要>

縦型映画「TikTok怪談×ワンミニ女」公開記念イベント



「TikTok怪談×ワンミニ女」公開を記念して、映画出演キャストによる撮影の裏側話しが聞けたり、メイキング映像、本編ダイジェスト映像が先駆けて公開!



■会場:新宿村LIVE(東京都新宿区北新宿2丁目1-2 新宿村CENTRAL地下2階)



■日程:2023年11月1日(水)

1部14:00/2部18:00



■出演者:

1部 宮崎あみさ、羽柴なつみ、吉原雅斗、田崎礼奈、千歳ゆう/入江おろぱ

2部 宮崎あみさ、湯本亜美、羽柴なつみ、吉原雅斗、田崎礼奈、千歳ゆう/村上幸平/入江おろぱ

※出演できないキャストも動画での応援出演あり。



■チケット料金(全席指定・税込)

前売:一般:6,600円

※オフィシャル先行特典あり

※1部、2部回替わり非売品キャスト全員のブロマイドセット



オフィシャル先行

受付期間:2023年10月7日(土)12:00~10月10日(火)23:59

当落発表:10月12日(木)

入金締切:10月16日(月)



一般発売

10月17日(水)12:00



■チケット取り扱い

カンフェティ:http://confetti-web.com/tiktok-kaidan



【TikTok怪談公式サイト】

https://styleoffice-produce.com/stage/tiktok-kaidan/



【TikTok怪談公開前記念イベント公式サイト】

https://styleoffice-produce.com/stage/tiktok-kaidan-event/

【公式X(旧Twitter)】

https://twitter.com/TikTokkaidan



【公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@tiktokkaidan



【お問い合わせ】

■公演に関するお問い合わせ

MAIL:stage.contact55@gmail.com



<映画概要>

縦型映画「TikTok怪談×ワンミニ女」



監督・脚本:入江おろぱ



キャスト:

押田岳



宮崎あみさ

松田岳



湯本亜美(AKB48)

羽柴なつみ

吉原雅斗(BOYS AND MEN)

田崎礼奈

横山賀三

千歳ゆう



村上幸平



2023年TikTok(https://www.tiktok.com/@tiktokkaidan)にて12月公開予定



<舞台公演概要>

Visual Reading Drama『ネット怪談×百物語』



脚本:入江おろぱ

演出:下平慶祐



出演者:後日発表いたします。



会場:新宿村LIVE(東京都新宿区北新宿2丁目1-2 新宿村CENTRAL地下2階)

日程:2023年12月8日(金)~10日(日)(全5回予定)

12月8日(金)19:00

12月9日(土)13:00/18:00

12月10日(日)12:00/16:30



■チケット料金(全席指定・税込)

特典付:8,800円

一般:7,800円

※10月下旬より先行販売開始予定



■チケット取り扱い カンフェティ:http://confetti-web.com/visual-reading-drama



【公式サイト】https://styleoffice-produce.com/stage/vrd-netkaidan/

【公式X(旧Twitter)】https://twitter.com/net100mono



【お問い合わせ】■公演に関するお問い合わせ MAIL:stage.contact55@gmail.com



【主催・製作】株式会社style office





