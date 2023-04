[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月10日ー17日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 531人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 541

調査方法:実地調査227、インターネット調査325

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:ポイントオブケアの診断と検査市場とは何ですか?ポイントオブケアの診断と検査市場の規模、2035年までの成長予測はいくらですか?



ポイントオブケアの診断と検査は、患者に近い検査とも呼ばれます。患者の診療の時と場所で行われる医療診断検査です。ポイントオブケアの診断と検査市場は、2022年に約440億米ドルを獲得し、予測期間中に約7%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、ポイントオブケアの診断と検査の世界市場は、2035年までに約690億米ドルに達すると予想されています。



質問:ポイントオブケアの診断と検査市場の成長を牽引する要因は何ですか?

感染症や慢性疾患の世界的な流行が、ポイントオブケア診断と検査の需要を促進する主な要因となっています。世界保健機関(WHO)の統計によると、世界の主要な慢性疾患の一つであるがんは、2020年までに約1,000万人の死者を出すとされています。同様に、国立生物工学情報センター(NCBI)によると、インドの総病人数の33%以上が感染症に苦しんでいます。ポイントオブケア検査は、治療やモニタリングの方針をより迅速に決定するのに役立ちます。したがって、この病気の蔓延は、市場開拓のためのいくつかの機会を生み出すと予想されます。

以下は、ポイントオブケア診断と検査市場の領域の成長を促進するその他の顕著な要因の一部です。

covid-19の急増による市場の急速な成長



世界のいくつかの地域では、実験室のインフラが限られていることに起因する問題



世界中のヘルスケア インフラストラクチャ開発のための資金の増加















質問:ポイントオブケアの診断と検査市場の主な分類は何ですか?

ポイントオブケアの診断と検査市場は、製品別、購入形態別、プラットフォーム別、用途別に分類することができます。これらのセグメンは、さらに次のように分類されます: -



1. 製品別

グルコースモニタリングキット



感染症検査キット



妊娠と不妊症検査キット



ヘマトロジー検査キット



カーディオメタボリックモニタリングキット



尿検査キット



コレステロール測定用ストリップ



薬物乱用検査キット



その他





さまざまな製品のうち、予測期間中、グルコースモニタリングキットの需要が最も伸びることが予想されます。これらのキットは、2020 年に最大の市場収益シェアを維持し、約 8% CAGRでした。さらに、サブセグメンは2035年まで最高速度で成長すると予想されます。世界人口の中で糖尿病の有病率が非常に高いことが、このサブセグメンの需要を促進する主な要因であると考えられています。2040年には、全世界で640百万人以上が糖尿病と共存しているはずだと推定されています。健康状態の高い普及率に伴い、血糖値の定期的なモニタリングの必要性が認識されるようになりました。この認識により、さまざまな企業による革新的な自己モニタリング型グルコース測定器が成功する機会が生まれました。確率、サンプル収集の容易さ、および迅速な結果により、この機器の需要がさらに高まります。







2. 購入形態別

処方箋に基づく試験



市販の検査薬(OTC)テスト





購入形態別に基づいて, 2035年末までに、市販の検査薬のサブセグメンが大きな市場収益シェアを占めると予想されます。このサブセグメンは2021年に約58%の市場シェアを占め、予測期間中に約12%のCAGRで成長すると予想されます。妊娠検査薬やブドウ糖検査薬の費用対効果や使いやすさが、このサブセグメントの成長の大きな要因となっています。米国2019年の血糖値測定器の最前線ブランドは、その年に約1400万台を販売したと推定されています。





3. プラットフォーム別

ラテラルフローアッセイ



分子診断



その他のプラットフォーム





4. 用途別

ホームケア/セルフテスト



病院



診療所と外来診療施設



診断ラボ



その他用途





質問:ポイントオブケアの診断と検査市場の市場制約は何ですか?

一部のPOC検査はラボ検査と比較して価格が高いことが、市場成長を抑制する主な要因の1つとなっています。一部の POC テストの州のコストは、中央研究所の統計のコストの約 5 倍と推定されました。

市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。

POC検査機器を使用する技術者のスキル不足



POCテストの使用に関する厳しい規制方針





質問:ポイントオブケアの診断と検査市場をリードしている企業とポイントオブケアの診断と検査市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、ポイントオブケアの診断と検査市場をリードする企業ですー

F. Hoffmann-La Roche Ltd.



QIAGEN GmbH



Danaher Corporation



Becton, Dickinson and Company



bioMerieux, Inc.



Abbott



Siemens Healthcare Private Limited



Zoetis, Inc



Nova Biomedical Corporation



Quidel Corporation





以下は、ポイントオブケアの診断と検査市場における最近の動向の一部です:―

Zoetisは、2022年4月に動物医療を改善するためのプラットフォーム「Vetscan Imagyst」に、人工知能(AI)による血液塗抹検査と糞便検査を追加することを発表しました。



Nova Biomedical Corporationは、2021年6月に血液ガス分析装置「Stat Profile Prime Plus」に、平均血色素濃度(MCHC)を算出する新検査を追加すると発表した。





質問:ポイントオブケア診断と検査市場において、北米が最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?

北米地域は、感染症や慢性疾患の患者数が大幅に増加していることから、ポイントオブケア診断と検査市場において最も有利な機会を提供すると予想されます。2022年には、1型糖尿病と2型糖尿病の診断済みおよび未診断のケースに苦しむカナダ人の数は、約600万人になると推定されています。しかし、約1200万人のカナダ人が、自覚症状のないまま10年以内に2型糖尿病を発症する可能性のある糖尿病予備軍として生活していることが確認されました。この慢性疾患の有病率は、PoC 診断および検査の地域市場の成長を明確に示しています。また、この地域は、2022 年の 43% を超える世界市場の収益で最大のシェアを占めています。また、COVID-19の症例数の急増、米国やカナダでの主要プレイヤー、研究開発への資金提供や民間投資のエスカレートなどが、市場拡大につながると期待されます。



質問:ポイントオブケア診断と検査市場において、2035年までに、大きな市場占有率や顕著な成長が見込まれるその他の地域はどれですか?

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大 8% の最速の市場成長を示すはずです。インドや中国などでは老年人口が増加し、それに伴い様々な慢性疾患が増加していることが、この地域の市場成長を促進する主な要因となっています。WHOによると、中国では2040年までに60歳以上の人口が総人口の約28%になるはずです。約1,100万人が死亡し、2019年のアジアにおける死亡の約36%の原因を心血管疾患が占めています。さらに、この地域の各国がCOVID-19の検査能力を高めようと努力しているため、診断キットや試薬を製造する現地メーカーがいくつか台頭してきています。医療費の増加に伴い、この地域では臨床診断ラボや病院の数も増加し、市場の成長に大きく貢献すると予想されます。COVID-19のラボ検査件数の増加は、日本での市場成長を促進する主要な要因の1つになるはずです。2021年12月30日までにCOVID-19のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査を受けた日本国内の患者数は約2,800万人です。2022年3月8日、同類のカウント数は約4,000万に達したと推定されます。



ヨーロッパ地域は、世界市場の収益において主要なシェアを占め、大きな成長が期待される地域の一つです。感染症検査キットの研究開発への多額の支出は、地域市場の成長を牽引する主な要因と考えられています。医薬品の研究開発投資において欧州最大の製薬会社は、2021 年に約 130 億米ドルを費やしたと推定されています。



