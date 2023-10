[サッポロホールディングス ]

ゴルフを楽しむ大人たちへ。キャディバッグ・ネームプレート&グリーンフォークセット・NEW ERA(R)コラボ商品をECショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で販売開始!





サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、会員制サイト「CLUB黒ラベル」内のECショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で黒ラベル GOLF SERIESを展開し、そのシリーズ初の商品として「黒ラベル Caddie bag」「黒ラベル Nameplate & Green fork Set」、NEW ERA(R)とのコラボ商品「9FORTY(TM) On Par 黒ラベル」「9FORTY(TM) A-Frame Trucker On Par 黒ラベル」「Sun Visor On Par 黒ラベル」を10月6日に発売します。



「大人の☆生。」をコミュニケーションテーマに掲げている「サッポロ生ビール黒ラベル」は、多くの大人たちから愛されるゴルフを、こだわりをもったアイテムで楽しんでほしいという思いのもと、この度黒ラベルのオリジナルゴルフアイテムをご用意しました。

当社は「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」を通じて、さらなるお客様とのコミュニケーションの深化に取り組んでいきます。今後の展開にもぜひご期待ください。



商品概要





1.発売日 2023年10月6日

2.特設サイト https://theshop.c-kurolabel.jp/golf/



商品詳細





【黒ラベル Caddie bag概要】

1.商品名

黒ラベル Caddie bag(キャディバッグ)

2.販売価格

165,000円(送料込み・税込み)

3.内容

ゴルフプレーヤーの使い勝手にこだわり、機能性とシンプルで美しいデザインをつくりだす株式会社考英舎とのコラボレーション商品。ハニカム構造による収納力やクラブが取り出しやすい完全6分割、バック全体の重心を最適にするための高いハンドル位置などの充実した機能はもちろん、黒の色にこだわったボディには黒ラベルのロゴを縫い付けました。倉敷帆布を使い、熟練職人の手で裁断から組み立て、縫い合わせまで、全て手作りで仕上げた黒ラベルオリジナルの逸品です。





【黒ラベル Nameplate & Green fork Set概要】

1.商品名

黒ラベル Nameplate & Green fork Set(ネームプレート&グリーンフォークセット)

2.販売価格

12,100円(送料込み・税込み)

3.内容

金属加工に定評のある燕三条の職人の手により創られたオリジナルのネームプレートとグリーンフォークのセット。シンプルで高級感のあるマット仕上げのアルミニウム製プレートを使ったネームプレート。傷に強い高硬度皮膜をつくるDLCコーティング(注1)でマットブラックに加工されたグリーンフォーク。いずれも職人のこだわりを感じる逸品です。名入れも可能で、贈り物としてもおすすめです。



(注1)DLCとはDiamond-Like Carbonの略で、主に炭素と水素で構成される非晶質のカーボン硬質膜の事を指し、アモルファスカーボンとも呼ばれています。DLCは非常に硬く耐摩耗性に優れ、各種素材の表面改質に大きな効果があり、工業用製品をはじめとした多くの製品に使用されています。 このコーティング層は、非常に薄いにもかかわらず硬質な性質を持つため、従来にない低摩耗・高潤滑性をもたらします。



【9FORTY(TM) On Par 黒ラベル 概要】

1.商品名

9FORTY(TM) On Par(ナインフォーティ オン パー) 黒ラベル

2.販売価格

7,150円(送料込み・税込み)

3.内容

フロントからバックにかけて丸みを帯びた、流れるようなラインが特徴の「9FORTY(TM)」。黒ラベルのシンボルマークを大きく入れたオリジナル商品です。バイザーの右側にマグネットを仕込み、ボールマーカーをアタッチできる仕様です。



【9FORTY(TM) A-Frame Trucker On Par 黒ラベル 概要】

1.商品名

9FORTY(TM) A-Frame Trucker On Par 黒ラベル

2.販売価格

7,150円(送料込み・税込み)

3.内容

フロントパネル上部をつまんだ独特のシルエットが特徴の「9FORTY(TM) A-Frame」。黒ラベルのシンボルマークを大きく入れたオリジナル商品です。通気性の良いメッシュ仕様で、蒸れにくく快適に着用することができます。バイザーの右側にマグネットを仕込み、ボールマーカーをアタッチできます。



【Sun Visor On Par 黒ラベル 概要】

1.商品名

Sun Visor On Par 黒ラベル

2.販売価格

6,380円(送料込み・税込み)

3.内容

伸縮性のある7.5オンスのコットンツイル生地を使用した、手洗い可能なストレッチコットンウォッシャブルのサンバイザー。黒ラベルのシンボルマークを大きく入れたオリジナル商品です。バイザーの右側にマグネットを仕込み、ボールマーカーをアタッチできます。





<参考>

〇株式会社考英舎について

創業45年ただひたすらにプレーヤーの使い勝手にこだわり、機能性を追求することは勿論のこと、その結果として到達する「機能美」を兼ね備えたキャディバッグ作りを信条としてきました。キャディバッグのパーツは、すべて切り出して作ります。その数は数百種。 『しっかりした 丈夫なモノ を』。『使い勝手第一 機能の豊かさ を』。をコンセプトに、真摯なモノづくりを続けているブランドです。

株式会社考英舎オフィシャルサイト:http://www.koeibag.com/



○燕三条について

新潟県にある燕市と三条市は、新潟県の中心に位置する刃物、金物、洋食器の生産が盛んな金属加工技術に秀でた町です。「金物の町」として知られており、「ものづくりのまち燕三条」として世界的にも評価されています。燕三条の職人は、最新の機械設備を導入することで効率を図りながらも、代々受け継がれる昔ながらの製法を用いて、職人が細かいところまで魂を込め一つ一つ形にしていきます。そうした長年の経験で培われた技術と感覚によって、見た目の美しさと使い心地のよさを兼ね備えた逸品ができあがります。



〇ニューエラ社について

ニューエラは1920年、米国ニューヨーク州バッファローで創設されたヘッドウェア&アパレルのグローバルブランドです。MLB唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション/カルチャーの領域でも高い支持をうけています。

1954年に誕生したベースボールキャップのスタンダード59FIFTY(R)を始めとするヘッドウェアに加え、アパレル、バッグなどカテゴリーを拡大し続けています。

スポーツのフィールドでは4大スポーツ(MLB、NFL、NBA、NHL)との長年にわたるパートナーシップがあります。2012年からはNFLの公式キャップとして、2016年からはNBAの公式キャップとしても採用されています。日本においては、日本プロ野球機構(NPB)の読売ジャイアンツの公式選手用キャップをはじめ、多くの球団とマーチャンダイジングビジネスを行っています。また格闘技、ゴルフ、ダンス、サッカー、ラグビーなど多様なスポーツカテゴリーとの協業も拡大し続けています。

日本及び世界のファッションシーン、カルチャーシーンを牽引する数多くのブランド、様々なジャンルのアーティスト、企業、インフルエンサーとコラボレーションを行うことで、あらゆる分野においてニューエラはアイコニックな存在になっています。

ニューエラ社 オフィシャルサイト:https://www.neweracap.jp





〇サッポロ生ビール黒ラベルブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/beer/index.html

〇サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP https://theshop.c-kurolabel.jp/





【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール(株)お客様センター

TEL 0120-207-800



