調査期間: 2023年2月13日ー20日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 545 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 545



調査方法:実地調査230、インターネット調査315



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問: リグニン製品とは何ですか? リグニン製品市場の規模と、2035 年までの予測成長率は何ですか?



リグニン製品市場とは、多くの植物、特に木材の細胞壁に存在する複雑な有機ポリマーであるリグニンから作られたさまざまな製品を製造および販売する業界を指します。リグニンは紙およびパルプ部門の残留物ですが、牧草、農業の残り物、および木質バイオマスに由来する場合もあります。 リグニン製品は、建築、農業、動物飼料、エネルギーなど、さまざまな分野で使用されています。 リグニン製品市場は、2022 年に約 9 億 2000 万米ドルを獲得し、予測期間中に約 3% の CAGR で成長すると予想されます。 さらに、世界のリグニン製品市場は、2035 年までに約 13 億 5,000 万米ドルに達すると予想されています。



質問:リグニン製品市場の成長を牽引する要因は何ですか?



リグニン製品市場のドメインの成長を牽引する主な要因は、次のとおりです。:

持続可能な素材に対する需要の高まり: 人々が従来の素材の環境への影響をより意識するようになるにつれて、持続可能で再生可能な資源に向かう傾向があります。 紙パルプ産業やその他のバイオマス源の副産物であるリグニンは、持続可能で環境に優しい物質と見なされており、化学などのさまざまな分野で需要が高まっています。 化学産業には、リグニンの他の多くの潜在的で有益なアプリケーションが存在します。 接着剤、ポリマー、ポリオール、サイジング剤、コーティング剤、乳化剤などの化学製品がその例です。



動物飼料添加物の需要の高まり: リグニンベースの添加物は、家畜の飼料に使用され、消化と栄養吸収を促進します。 肉および乳製品の需要の高まりは、動物飼料添加物の需要が増加するにつれて、リグニン製品市場を前進させる可能性があります。



以下は、リグニン製品市場のドメインの成長を促進する他の顕著な要因の一部です。



バイオ燃料と環境に優しい化学物質に対する需要の高まり



建設セクターの成長が市場の成長を後押し



リグニンの抽出、精製、修飾のための新しい高度な技術の開発







質問: リグニン製品市場の主な分類は何ですか?



リグニン製品市場は、操作、エンド ユーザー、および製品の種類によって分類できます。 これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。



ソース別





セルロースエタノール



クラフトパルプ



亜硫酸パルプ化





クラフトパルプに由来するリグニン製品は、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。クラフトパルプは、紙を生産するために木材からセルロース繊維を抽出する化学プロセスです。 この過程でリグニンが生成され、これはしばしばエネルギーとして燃焼されます。 それでも、リグニンベースの製品を作るために利用することもできます. 紙とパルプ部門の成長に伴い、クラフトパルプからのリグニンの生産が増加します。 たとえば、2021 年には米国だけで 6,500 万トン以上の紙が生産されました。



製品の種類別





リグノスルホン酸塩



クラフトリグニン



高純度リグニン



その他の製品タイプ





リグニン製品のタイプの中で、クラフトリグニンセグメントは、予測期間の終わりまでに市場収益の大きなシェアを保持すると予想されます。 クラフト リグニンは、接着剤、バインダー、炭素繊維の製造など、さまざまな用途に使用されるクラフト パルプ化の副産物です。 さらに、クラフトリグニンから製造された紙は、優れた弾力性と耐引裂性を備えたクラフト紙の製造にも使用でき、強度と耐久性が要求される商品の包装に適しています。 裂けずに長さの 4 ~ 10% まで伸ばすことができるため、梱包用途に最適です。



アプリケーション別





コンクリート添加剤



動物飼料



コンクリート添加剤



高分子



芳香族



その他





質問: リグニン製品市場 市場の成長を制限している課題は何ですか?

関連する環境への悪影響は、リグニン製品の市場成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。亜硫酸パルプに使用される硫黄ベースの化合物など、特定のパルプ化化学物質は、慎重に管理しないと環境に有害になる可能性があります。木材からリグニンを除去するために使用されるパルプ化プロセスは、かなりの量の水を必要とし、適切に管理されていないと、汚染物質が環境に排出される可能性があります. 致死化学物質である硫化水素も、このプロセスの副産物です。 たとえば、500 ~ 800 ppm の硫化水素は、人間にとって致命的となる可能性があります。

市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。

・ リグニン生産の高コスト

・ リグニンベースの製品の認識と受け入れは限定的





質問: リグニン製品市場をリードしているのはどの企業ですか? これらの企業に関する最近の市場の動向は何ですか?



リグニン製品市場をリードする次の企業は次のとおりです。

Borregaard



Domsjo Fabriker



UPM



Green Agrochem



Ingevity Corporation



Nippon Paper Industries Co. Ltd



Rayonier Advanced Materials



Shenyang Xingzhenghe Chemical Co. Ltd



Stora Enso



Fortum Corporation





以下は、リグニン製品市場における最近の動向の一部です。

・ 2022 年 12 月、Stora Enso はフィンランドにある Sunila 生産工場でリグニンの造粒を開始しました。 粒状の形態は、粉末または湿った形態と比較して、効率と取り扱いを向上させることを目的としています。

・ 2020 年 6 月、Fortum と Metsa Group は Business Finland と協力して、わらと木材パルプ繊維を織物繊維などのユニークなバイオ製品に変換するために必要な画期的な技術と革新的なビジネス アイデアの開発を目的とした世界クラスの研究開発プログラムを立ち上げました。





質問: アジア太平洋地域がリグニン製品市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本のリグニン製品市場の動向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、リグニン製品で最も収益性の高い機会を提供すると予想されます。アジア太平洋地域の人口は膨大で拡大しており、環境にやさしく、経済成長を促進できる持続可能な素材に対する需要が高まっています。リグニンベースの製品は、この問題に対する可能な解決策と見なされており、この地域ではかなりの需要が予測されています。 たとえば、中国は 2030 年までにエネルギー消費の 4 分の 1 を再生可能エネルギー源で賄うと約束しています。この分野には大きな関心と投資がありますが、日本のリグニン製品市場はまだ初期段階にあります。日本では、リグニンをベースとした製品の可能性を探るため、さまざまな研究開発活動が進行中です。 たとえば、森林製品研究所 (FFPRI) は、建設部門で使用するための新しいリグニンベースのポリマーの作成に取り組んでいます。 修飾リグニンは、FFPRI によって作成された新しい木材由来の物質であり、その熱特性と環境適合性により、石油化学材料が匹敵することはできないため、広範な産業用途が見出されると予測されています。





質問: 2035 年までにリグニン製品市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



ヨーロッパ地域は現在、リグニン製品の最大の市場であり、今後数年間で 35% の大きな市場シェアを保持し続けると予想されます。この地域は、持続可能性と炭素排出量の削減に重点を置いており、さまざまな用途でリグニンベースの製品の需要が高まっています。 EU は、資源の価値を高めながら廃棄物を削減する循環型経済の構築に取り組んでいます。再生可能な資源から得られるリグニンベースの製品は、シーラントから複合材料、バイオ燃料に至るまで、さまざまな用途に利用できる可能性があり、この問題に対する実行可能な答えと見なされています。 さらに、EU は、リグニンベースの製品の開発とマーケティングを支援するための多くのプログラムを開始しました。 たとえば、Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) は、リグニンベースの商品の開発を含む、ヨーロッパのバイオベース部門の成長を支援することを目的とした官民共同事業です。



北米地域では、持続可能性と炭素排出量の削減にも力を入れており、さまざまな用途でリグニンベースの製品の需要が高まっています。 リグニン製品業界のいくつかの重要な企業もこの地域に拠点を置いています。 たとえば、米国のエネルギー省は、持続可能でコスト競争力のあるバイオ燃料およびバイオ製品の生産を目的とするバイオエネルギー技術局 (BETO) など、リグニンベースの製品の開発を支援するためにさまざまな取り組みを行っています。 米国森林局は、リグニンベースのポリマーを接着剤、複合材、およびコーティングに使用する可能性も調査しています。 さらに、カナダでは持続可能で低炭素の材料の生産にも重点が置かれており、さまざまな用途でリグニンベースの製品の需要が高まっています。



