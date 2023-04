[株式会社資生堂]





スキンケア市場16年連続売上金額No.1※1 のエイジングケア※2 ブランド「エリクシール」は、プラスチック・CO2の削減を目指すグローバルサステナビリティ活動の一環として、「ドラえもん限定デザイン」のサステナブル※3 なボトルを採用した化粧水・乳液【全2品 参考小売価格 3,000円(税込3,300円)~3,500円(税込3,850円)*】を2023年6月21日(水)に数量限定で発売します。

※1 インテージSRI,SRI+基礎化粧品(スキンケア)市場 メインシリーズランキング 2006/10-2022/9 推計販売金額

※2 エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケア

※3 リサイクルPET72%以上使用

* 価格は参考小売価格です。(店舗によって異なる場合があります)



◆「エリクシール」のグローバルサステナビリティ活動の一環である「ドラえもん」とのコラボレーションが3年目を迎えます。2023年は「Aging Care that Cares. エイジングケア。それは未来を想うケア。」をキーメッセージにキャンペーンを継続展開していきます。

◆活動の一環として、エイジングケア※2の化粧水・乳液から、「ドラえもん限定デザイン」を数量限定で発売。

◆発売に先駆けて、スペシャルムービーの公開や、「ドラえもん」デザインのオリジナルエコバッグがもらえるキャンペーンも実施します。



《「ドラえもん限定デザイン」の化粧水・乳液》

今回限定で発売する「ドラえもん限定デザイン」のエイジングケア※2 の化粧水・乳液は、「肌も地球も、時を超えて美しくあってほしい」という願いが込められたオリジナルデザインで、エリクシールのサステナブル※3 なボトルをきっかけに、サステナビリティへの興味・関心を高めていきます。

※2 エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケア

※3 リサイクルPET72%以上使用



《「ドラえもん限定デザイン」の化粧水・乳液 販売チャネル》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約10,000店です。あわせて、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」などのECサイトでも販売します。



《エリクシールオリジナル 「ドラえもん」スペシャルムービー公開》

「ドラえもん限定デザイン」のスペシャルムービー「未来を見守るドラえもん」篇と、つめかえ用パッケージの使用を促すスペシャルムービー「つめかえ用を選ぶ未来」篇を4月21日(金)より公開します。



「ドラえもん限定デザイン」のスペシャルムービー「未来を見守るドラえもん」篇

公開先:https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20230421/01/?rt_pr=trn14







スペシャルムービー 「つめかえ用を選ぶ未来」篇

公開先:https://www.shiseido.co.jp/elixir/sustainability/?rt_pr=trn14(ブランドサイトサステナビリティページ内)





《オリジナルエコバッグ プレゼントキャンペーン》

発売に合わせ、6月21日(水)より、エリクシールの化粧水・乳液の「つめかえ用2品」ご購入の方に、「ドラえもん」オリジナルデザインのエコバッグを数量限定でプレゼントするキャンペーンを実施します※4。

※4 展開チャネル: ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約10,000店です。あわせて、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」などのECサイトでも展開します。





[対象条件とプレゼント内容]

エリクシール化粧水・乳液の「つめかえ用 2 品」ご購入の方に、オリジナルエコバッグをプレゼント。

[対象商品]

エリクシール シュペリエル/エリクシール ホワイト/

エリクシール アドバンスド/エリクシール ルフレ

化粧水・乳液の本体・つめかえ用全種

[期間]

2023年6月21日(水)~なくなり次第終了





《「ドラえもん」について》

「ドラえもん」は1970年に「小学館学年別学習誌」にて6誌同時に連載が開始され、1979年からテレビアニメがスタート。世界60カ国以上でも放送され、多くの子どもたちに夢を与えてきました。

また、1980年にはアニメ映画化し、第1作の「映画ドラえもん のび太の恐竜」は、大ヒットを記録。以来、「映画ドラえもん」シリーズは定番化し、2013年には累計観客動員数1億人を突破。

2023年にはシリーズ42作品目となる「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」が公開され、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている作品です。



《エリクシールのサステナビリティ活動》

エリクシールのつめかえ用を使うと、プラスチック使用量を約85%※5、さらにCO2排出量※5 も削減できます。エリクシールは、「プラスチックごみを削減することで、持続可能な地球環境の保全に貢献したい」と考え、2012 年に発売した化粧水・乳液のつめかえ用パッケージを柱に、「毎日使う化粧品をつめかえて使用する」という習慣の紹介活動を続けてきました。また、2021年からグローバルサステナビリティキャンペーンをスタート。未来の世界に想いを繋げられるようにと願いを込めた「ドラえもん」とのコラボレーションも好評で、2023年は、「Aging Care that Cares. エイジングケア。それは未来を想うケア。」をキーメッセージに継続展開していきます。

※5 化粧水の場合、本体ボトル容器重量比





2012年の発売以来、エリクシールのつめかえ用の普及率は着実に上がっており、累計3,000万個以上※6 を販売しています。これによって、1,880トン以上※7 のプラスチック量を削減しています。なお、この活動は日本のみならず、アジアの国・地域全体に拡大し、2025年までにはエリクシールの主力商品はすべて、つめかえ(つけかえ)対応することを目指しています。



※6 化粧水・乳液のつめかえの場合、日本・中国・台湾・シンガポール・ベトナムの発売地域における自社販売出荷数量(2012年1月~2022年12月)

※7 化粧水・乳液のつめかえの場合、全数本体容器で発売した場合と比較(2012年1月~2022年12月)



《エリクシール サステナビリティムービー公開》

2023年のサステナビリティ活動のキーメッセージ「Aging Care that Cares. エイジングケア。それは未来を想うケア。」のテーマのもと、スペシャルムービーを4月21日(金)より公開します。

サステナビリティムービー「エイジングケア。それは、未来を想うケア。」篇

公開先:https://www.shiseido.co.jp/elixir/sustainability/?rt_pr=trn14(ブランドサイトサステナビリティページ内)





《「エリクシール」について》

「エリクシール」は、フランス語のelixirを語源に、年齢にとらわれることなく、ひとりひとりの肌の美しさを最大限に引き出す、「奇跡の一滴」でありたいと願い、誕生しました。以来、時代と共に変化する女性の価値観やライフスタイルに合わせて、常に進化を続けています。日本以外の国・地域では、1989 年に台湾、2004 年に中国、2022年にはベトナム・シンガポールで発売し、現在、アジアの多くの方に愛用いただいています。





【商品概要】*価格は参考小売価格です。(店舗によって異なる場合があります)

■商品名・容量・価格



エリクシール リフトモイスト ローション SP II da

(医薬部外品) 【数量限定品】

170mL

参考小売価格

3,000円(税込3,300円)



■商品特長

エイジングケア※2の化粧水から

「ドラえもん限定デザイン」登場



ハリとうるおいに満ちた「つや玉」が輝き続ける肌へ。



※2 年齢に応じたうるおいケア



エイジングケア※2化粧水しっとり

本体(ドラえもん限定デザインの化粧水:170mL)



○厳選された美容成分配合で、肌にハリを与えながら、浸透処方で角層深くまでうるおいを届けます。

○ハリとうるおいに満ちた「つや玉」が輝き続ける肌へ導きます。

-コラーゲン GL(水溶性コラーゲン、グリセリン:保湿)配合

-厳選成分 ディープモイストイン CP(メリロートエキス、グリセリン:保湿)配合

-厳選成分 M-バウンサーCP(オトギリソウエキス、グリセリン:ハリ保湿)配合

-厳選成分 イノシトール・クレソン GL(イノシット、オランダカラシエキス、グリセリン:ハリ保湿)配合

-有効成分 トラネキサム酸(肌あれを防ぐ)配合

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香りです。

○乾燥による小ジワを目立たなくします。(効能評価試験済み)

○アレルギーテスト済み(全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません)。

■テクスチャー(使用感)

II:しっとり(なめらかにうるおう しっとりタイプ)

■使用法

洗顔の後、コットンまたは手に500円硬貨大よりやや大きめにたっぷりとり、ていねいになじませます。

※肌のすみずみまで均一になじませるために、コットンでのご使用がおすすめです。





■商品名・容量・価格



エリクシール リフトモイスト エマルジョン SP II da

(医薬部外品) 【数量限定品】

130mL

参考小売価格

3,500円(税込3,850円)



■商品特長

エイジングケア※2の乳液から

「ドラえもん限定デザイン」登場



ハリとうるおいに満ちた「つや玉」が輝き続ける肌へ。



※2 年齢に応じたうるおいケア



エイジングケア※2乳液 しっとり

本体(ドラえもん限定デザインの乳液:130mL)



○厳選された美容成分配合で、肌にハリを与えながら、浸透処方で角層深くまでうるおいを届けます。

○ハリとうるおいに満ちた「つや玉」が輝き続ける肌へ導きます。

-コラーゲン GL(水溶性コラーゲン、グリセリン:保湿)配合

-厳選成分 ディープモイストイン CP(メリロートエキス、グリセリン:保湿)配合

-厳選成分 M-バウンサーCP(オトギリソウエキス、グリセリン:ハリ保湿)配合

-厳選成分 イノシトール・クレソン GL(イノシット、オランダカラシエキス、グリセリン:ハリ保湿)配合

-有効成分 トラネキサム酸(肌あれを防ぐ)配合

○リラックス感のある心地よいアクアフローラルの香りです。

○乾燥による小ジワを目立たなくします。(効能評価試験済み)

○アレルギーテスト済み(全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません)。

■テクスチャー(使用感)

II:しっとり(なめらかにうるおう しっとりタイプ)

■使用法

化粧水の後、コットンまたは手に10円硬貨大よりやや大きめにたっぷりとり、ていねいになじませます。

※肌のすみずみまで均一になじませるために、コットンでのご使用がおすすめです。





■エリクシール ブランドサイトサステナビリティページ https://www.shiseido.co.jp/elixir/sustainability/?rt_pr=trn14

■エリクシール ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/?rt_pr=trn14

■エリクシール 公式Twitter https://twitter.com/elixir_TW

■エリクシール 公式Instagram https://www.instagram.com/elixir_official_shiseido/



