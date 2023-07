[株式会社サイバード]

株式会社サイバード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバード」)が手掛けるNFTプロジェクト『IKEMEN COLLECTION』にて、「IKEMEN COLLECTION: Blooming Garden」アートの全貌を北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2023」にて解禁しました。









多種多様なイケメンキャラクターと、花をモチーフとした本イラストはイラストレーターRIZ3さん(https://twitter.com/Riz3al97)が手掛け、この華やかなアートを保有することで、手に取った方の毎日を、今よりもっと輝かせることを目指しています。





■『IKÉMEN COLLECTION: Blooming Garden -The Beginning-』フリーミント開始!







アートの解禁を記念して特別に制作されたNFTアート『IKÉMEN COLLECTION: Blooming Garden -The Beginning-』のフリーミント(無料でNFTが入手できる方法)を開始しました。

販売サイト:https://ikemen-collection.net/oe/

販売期間:2023年7月1日(土)9:00~8日(土)23:59 (PST)

価格:フリー

※ガス代のみ購入者負担

※ETHチェーンでの発行





■『IKÉMEN COLLECTION』概要



公式Twitter:https://twitter.com/ikemen_collect_

公式サイト:https://ikemen-collection.net



■『IKÉMEN COLLECTION』コンセプト

Brighten Your Day



喜びと、輝きをあなたへ

日々を彩る、美しい世界への誘い



「IKÉMEN COLLECTION」- あなただけの宝物が、ここに





■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,000万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。



会 社 名:株式会社サイバード(https://www.cybird.co.jp/)

本 社:東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設 立:1998年9月29日



*サイバード及び「CYBIRD」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



