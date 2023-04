[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月19日ー27日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法: 実地調査220、インターネット調査322



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: 医療用ニトリル手袋はどのように定義できますか?予測期間の終わりまでに、医療用ニトリル手袋市場の推定規模と収益成長率は何ですか?



ニトリル医療用手袋は合成ゴムでできており、さまざまな厚さがあります。ラテックスにアレルギーのある人が使用しています。 それらは一般に、耐パンク性および耐薬品性として特徴付けられます。世界の医療用ニトリル手袋市場は、2022 年に約 50 億米ドルと評価され、2035 年までに約 130 億米ドルに達すると予測されています。この市場は、2023―2035 年に、 6% の CAGR で成長しています。



質問: 医療用ニトリル手袋市場の成長を牽引している要因は何ですか?



医療用ニトリル手袋市場の成長を促進している要因は次のとおりです。

手術部位感染症の増加 - 世界的に、SSI 率は 2.5% から 41.9% であることがわかっています [3、5]。 西側諸国では、クリーン手術を受けた患者の 2 ~ 5%、腹腔内手術を受けた患者の最大 20% が SSI を発症します。米国での 2018 年の罹患率は、手術部位感染症 (SSI) で 157,500 人、推定死亡率は 8,205 人でした。 集中治療室での全死亡の 11% が SSI に関連していました。



不潔な手による感染症の世界的な急増 - 感染症の約 80% は、汚染された表面に触れる汚れた手によって伝染します。



パンデミックによりニトリル手袋の使用が急増



ラテックスアレルギー人口の増加



ニトリル手袋の利点に関する認識







質問: 医療用ニトリル手袋市場の成長を制限する課題は何ですか?



市場を制限するいくつかの課題は次のとおりです。

低い衛生基準による感染症に対する意識の欠如 -感染症のほとんどは接触によって広がり、疾病管理予防センターによると、25 人に 1 人の患者が院内感染により感染します。ニトリル手袋は、ケトン、酸化性酸、および窒素を含む有機化合物には使用できません。



従来のニトリル手袋は生分解しません。でも、現在、いくつかの生分解性バージョンが生産されています。



ラテックスよりも高価です。







質問: 医療用ニトリル手袋市場の分類は何ですか?



医療用ニトリル手袋市場は次のように分類されます-

タイプ別(ノンパウダー、パウダー)

ユーザビリティ別(使い捨て、再利用可能)

アプリケーション別(検査、手術)

手術セグメントは、収益の面でアプリケーション カテゴリをリードしています。 世界中で手術の数が急増しています。2020 年に国立医学図書館が発表したデータによると、世界中で毎年 310百万件という驚異的な大手術が行われています。



流通チャネル別(直販、医薬品販売店)



エンドユーザー別(病院と診療所、診断センター、外来手術センター、リハビリテーションセンター)



病院と診療所セグメントは市場をリードし、2022 年の世界の収益シェアの 82.5% を占めました。ニトリル手袋の需要は、健康診断や手術中の交差汚染や病原体の感染を防ぐために大幅に増加しました。院内感染のリスクが高まる中、病院部門でのニトリル手袋の需要は指数関数的に増加しています。世界保健機関によると、手術部位感染 (SSI) と尿路感染 (UTI) は、院内感染の最も一般的なタイプの 1 つです。手術を受ける患者の 11% がその過程で感染します。アフリカでは、帝王切開を受けた女性の最大 20% が創傷感染症にかかり、自分自身の健康と赤ちゃんの世話をする能力が損なわれます。SSI は、手術後の再入院の主な原因であり、SSI にかかった患者の約 3% が結果として生存できなくなります。







質問: 医療用ニトリル手袋市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



医療用ニトリル手袋市場の主なプレイヤーは、Mercator Medical SA (Poland), Hartalega Holdings Berhad (Malaysia), Top Glove Corporation Bhd (Malaysia), Kossan Rubber Industries Bhd (KRI) (Malaysia), Ansell Healthcare (US) , Medline Industries, In (USA), 3M (USA), Dynarex Corporation (USA), Shield Scientific BV (Netherlands), McKesson Corporation (USA), Honeywell International Inc. (USA), Atrium Medical Care (USA), Kimberly Clark (USA), Shield Scientific (France), Supermax Healthcare Limited (UK). などです。



医療用ニトリル手袋市場の分野における最近の開発の一部は、下記の通りです。-

Mercator Medical Group は、グループのタイの生産センターにある新しい工場で最初の生産ラインを委託しました。これにより、グループの生産能力は年間 40 億個以上に増加します。プロジェクトの総額は、約 2 億 PLN (46.7 億) と見積もることができます。



Ansell Healthcare Solutions は、医療用手袋業界の分析と Frost & Sullivan による評価に基づいて、2022 Global Company of the Year Award を受賞しました。Ansell ソリューションは、人間工学に基づいたデザインと肌に優しい技術を組み合わせ、世界中の何百万人もの労働者に高度な保護ソリューションを提供しています。





質問: 医療用ニトリル手袋市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?

北米地域は、収益の面で医療用ニトリル手袋市場をリードしています。この地域の市場は、感染症の頻度の増加、衛生基準に関する意識の高まり、および政府の規制により、約 40% の最大の収益シェアを獲得すると予想されます。さらに、ニトリル手袋は、耐久性、強度、廃棄物の発生が少ない、その他の環境上の利点などの利点を提供します。病院で手術を受ける患者の増加は、製品の普及にプラスの影響を与えています。2020 年には、米国で 4,000 万から 5,000 万件という驚異的な大手術が行われました。手術部位感染の数は、患者が 40 万日以上余分に入院し、年間 100 億米ドルの費用がかかる原因となっています。カナダ医師会ジャーナル (CMAJ) によると、世界の年間白内障手術数は 950 万件を超え、そのかなりの割合をオンタリオ州が占めています。SHOWA は現在、米国で唯一のニトリル製使い捨て PPE 手袋の製造および販売業者であり、1991 年からアラバマ州フェイエットで事業を展開しています。



アジア太平洋地域の医療用ニトリル手袋市場は堅調なペースで成長しており、今後 10 年間で高い成長が見込まれています。この地域には世界人口の 60% が居住しており、世界で最も人口密度の高い国がいくつか含まれています。医療従事者による衛生基準に関する意識の高まりと手術数の増加が、市場の成長を後押ししています。インドでは、2019―2020 年、合計 188,82,734 件の手術が公衆衛生施設で実施されました。そのうち、48,51,788 件が大手術で、1,40,30,946 件が小手術でした。





日本の医療用ニトリル手袋は、潜在的に成長する市場です。日本の病院での衛生ケアの増加により、清掃員や看護師によるニトリル手袋の消費が増加しています。2021 年に日本では 14,340,000 件を超える外科手術が行われました。手指衛生に関する手術と意識の高まりにより、医療用ニトリル手袋の需要が高まる可能性があります。

ヨーロッパ地域の医療用ニトリル手袋市場は、感染症の蔓延と安全性への懸念により、高い CAGR で成長しています。2020 年にヨーロッパでは 2,000 万件の外科手術が行われました。EU/EEA における SSI の負担は、年間 5,43,149 件と推定されました。これは、ヨーロッパの急性期病院における医療関連感染症と抗菌薬の使用に関する ECDC ポイント有病率調査のデータに基づいています。意識の高まりとともに、ニトリル手袋の市場は高い需要が見込まれています。







