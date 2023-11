[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

成長支援イベントや貴重なアイテムが獲得できるイベントも開催





株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、「ブレイドアンドソウル」シリーズ最新作、ソウルアクションRPG『ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)』に関して、パーティダンジョンが実装されるアップデートの実施と、「みんなで選ぼう!伝説衣装」「極寒の半月湖」など各イベントやキャンペーンの開催をお知らせします。



■パーティダンジョン「海蛇補給基地(難しい):2区域」が実装されるアップデートが実施!



【アップデート日程】

2023年11月22日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートにて、パーティダンジョン「海蛇補給基地(難しい):2区域」を実装しました。

本ダンジョンは、レベル60以上のキャラクターで挑戦することができ、最奥部ではボス「ポー・ファラン」と戦うことができます。

あわせて、周囲のキャラクターにバフを付与するNPC「リリー」が各地域に登場するイベント「愛虎の脱走記」と、パーティダンジョン内に特別な商人が登場するイベント「パーティダンジョン神秘の回復薬」を開催します。

11月22日(水)定期メンテナンス後から12月6日(水)定期メンテナンス前までの期間限定のイベントとなりますので、この機会にぜひ、パーティダンジョンへ挑戦してみてください。

詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪11月22日アップデート詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=655cefd12fe045613f6a0545

≪「愛虎の脱走記」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=655cef74841114513efc8984

≪「パーティダンジョン神秘の回復薬」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=655cef832fe045613f6a0541



■「みんなで選ぼう!伝説衣装」開催中!



【投票期間】

2023年11月20日(月) 12時 ~ 2023年11月26日(日) 23時59分まで

【プレゼント期間】

2023年11月29日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年12月13日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

2023年11月29日(水)に、ブレイドアンドソウル2はサービス開始から100日を迎えます。

サービス開始100日を記念して、対象の伝説衣装の中から最も人気の高い衣装を選ぶ投票イベントを開催します。

最も投票が多かった伝説衣装は、ゲーム内商店にて100金貨で入手することができます!

投票対象の衣装と投票については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪「みんなで選ぼう!伝説衣装」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=655aa4f829f53605adfb821d





■「極寒の半月湖」開催



【開催期間】

2023年11月22日 (水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月29日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、「黄金の卵」や大量の経験値が獲得できるイベントダンジョン「極寒の半月湖」が登場します。

「極寒の半月湖」は、レベル30以上から入場可能で、毎日1時間利用することができます。詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



≪「極寒の半月湖」の詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=655cef912fe045613f6a0542





■「奇縁商団:ブラックフライデー」開催



【開催期間】

2023年11月22日 (水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月29日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、秘玉商店内の奇縁商団にて、さまざまなアイテムが1秘玉で入手可能な「奇縁商団:ブラックフライデー」を開催します。バフアイテムや武功の進化&強化に必要なアイテム、製作材料など成長に役立つアイテムがお得に入手できるチャンスです。

さらに、奇縁商団で入手可能なアイテム「待ち遠しい金曜日」を通じて、特殊装身具を製作することができますので、ぜひこの機会に奇縁商団をご利用ください。



≪「奇縁商団:ブラックフライデー」の詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=655cefad841114513efc8986





■「ブレイドアンドソウル2」公式イラストコンテスト受賞者発表!



【概要】

ピクシブ株式会社が運営する「pixiv」内で実施していた「ブレイドアンドソウル2」公式イラストコンテストについて、受賞者が本日発表されました!キャラクター部門とオリジナル衣装部門で共通の最優秀賞と、各部門の優秀賞、ブレソ2賞、入賞が発表されています。詳細は、公式イラストコンテストページをご確認ください。

(C)pixiv



≪「ブレイドアンドソウル2」公式イラストコンテストの詳細はこちら≫

https://www.pixiv.net/contest/bns2





■「自己紹介&門派紹介カード投稿キャンペーン」開催!



【開催期間】

2023年11月22日(水) ~ 2023年12月5日(火) 23時59分まで

【概要】

ブレイドアンドソウル2の自己紹介カードまたは門派紹介カードを、X(旧Twitter)や公式Discordサーバー内で投稿すると抽選でプレゼントがもらえるキャンペーンを実施します。

【参加方法】

1.ブレイドアンドソウル2公式Xアカウント(https://twitter.com/BnS2_JP )をフォローもしくは公式Discordサーバーに参加

2.ブレイドアンドソウル2カードメーカーより、自己紹介カードまたは門派紹介カードを作成

3.指定のハッシュタグをつけてXもしくは、公式Discordサーバーの専用チャンネルにカードを投稿



≪「自己紹介&門派紹介カード投稿キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=655c3c3d29f53605adfb847a

≪ブレイドアンドソウル2カードメーカーはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/23/bns2/cardMaker/

≪ブレイドアンドソウル2公式X(Twitter)はこちら≫

https://twitter.com/BnS2_JP





■ゲーム概要



『ブレイドアンドソウル2』は、PC向けオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の正統後継作であるアクションMMORPGです。

相手の攻撃を見極めてからの防御や回避、「武功」の連携技を駆使するなど、キャラクター操作が鍵を握る華麗なバトルを体験することができます。

本作の特徴である「ソウル」は、武器に最大3種まで装着することができ、戦闘時に「ブレイド効果」と呼ばれる装着したソウルの固有能力が発動します。

個性あふれる多様なソウルから、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。

NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を利用することで、スマートフォンはもちろんPCでも遊ぶことが可能です。

武術と魂が織り成す新たな世界へ旅立ちましょう。



【タイトル情報】





タイトル名:ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)

ジャンル:ソウルアクションRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発・運営:NCSOFT

コピーライト:(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト:https://bns2.plaync.com/ja-jp/index

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@BnS2_JP

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BnS2_JP

公式Discord:https://event2.ncsoft.jp/1.0/re/bns2/

公式LINE:https://lin.ee/6h7hvJj

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/



※当プレスリリースの内容は2023年11月22日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



