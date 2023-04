[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年03月03日ー11日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 543



調査方法:実地調査230、インターネット調査313



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:MEMSは何ですか?MEMS市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



MEMSまたはMicro Electro Mechanical Systemsは、半導体製造技術を使用して小型の機械部品と電気部品を組み合わせたシステムです。これは、エアバッグ センサー、プロジェクション ディスプレイ チップ、光学時計、およびマイクロフォン用の加速度計で使用されます。MEMS市場は、2022年に約130億米ドルを獲得し、予測期間中に約8.7%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界の MEMS 市場は、2035 年までに 354 億米ドルに達すると予想されています。



質問:MEMS市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、MEMS市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



スマート家電の使用の増加、ウェアラブル デバイスのアプリケーションの増加、およびオートメーション セクターは、MEMS 市場の成長を後押しする可能性が高い主な要因です。推計によると、2023 年には 56百万米ドル以上世帯がスマート ホーム デバイスを使用しており、2022 年から 3% 増加しています。セキュリティ カメラ、ストリーミング デバイス、食器洗い機、スマート ライト、ホーム オートメーション技術などのスマート ホーム製品は、MEMS で作られたチップや小型回路などのさまざまな技術を利用しています。



以下は、MEMS市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

エレクトロニクス業界における小型デバイスの需要の高まり



スマートフォン、センサー、フィットネス トラッカーの増加に伴うデジタル化の採用の増加



手術ロボット、赤外線画像、およびポリメラーゼ連鎖反応ツールのヘルスケア分野でのアプリケーションの増加







質問:MEMS市場の主要な分類は何ですか?



MEMS 市場は、センサーの種類、アクチュエータの種類、およびアプリケーションによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

センサーの種類別





慣性センサー



圧力センサー



化学センサー





センサーの種類に基づいて、慣性センサーセグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。慣性センサー セグメントの成長は、家庭用電化製品の需要の高まりと医療機器での使用率が高いため、加速すると推定されています。2023 年の消費者向け電子機器の成長率は 6,600 億米ドルと推定されており、推計によると、世界中で年間 20% 以上増加しています。航空宇宙および軍事では、スマート弾薬、航空機のダイナミクス制御、衝突検出、およびシート イジェクト システムに対する需要が高まっています。



アクチュエータの種類別





静電アクチュエーター



電熱アクチュエータ



電磁アクチュエータ



圧電アクチュエータ





アクチュエータの種類に基づいて、これらのタイプのアクチュエーターの中で、静電アクチュエーターは、市場分析によると、予測期間中に最大の市場シェアを獲得すると予想されます。静電アクチュエーターは、高駆動電圧、低消費電力、高周波応答、非直線性が要求される電界コンデンサーに多く採用されています。デバイス内の可動マクロおよびマイクロ構造を制御するためのスイッチ、発振器、およびセンサーでの静電アクチュエーターの使用の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。



アプリケーション別





自動車



家電



防衛



工業用



健康管理



テレコム



航空宇宙







質問:MEMS市場の成長を阻害する課題は何ですか?



MEMS ユニットの組み立て、設置、製造、およびコストは、市場の成長を妨げると推定される高価なセットアップ コストとともに非常に高くなります。市場の成長は、新しいデバイスを設計および処理するための研究開発プロセスの高コストによってさらに抑制されます。デバイスの品質と性能を判断するために使用されるテスト機器の価格も、市場の成長を妨げると推定されています。製造プロセスには、専門家が組み立てる必要があるさまざまなステップも含まれており、予測期間中に市場の成長を妨げています。推計によると、小さなスレッドのピエゾ抵抗シリコン油水圧センサーのコストは中国で 10 米ドルを超え、インドでの MEME センサーのコストは 2023 年には 130 米ドルと見積もられています。一方、他のセンサーの平均コストは、インドでは 1 米ドル未満でしました。

市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。

デバイスの有効期間を短縮するマイクロ電気機械デバイスの標準化された製造プロセスの欠如



マイクロまたは小型デバイスにセンサーを追加できない







質問:MEMS市場をリードしている企業は何ですか? MEMS市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、MEMS市場を築いた企業です -

Analog Devices Inc.



Broadcom Inc.



HP Development Company, L.P.



NXP Semiconductors



Texas Instruments Incorporated



DENSO International America, Inc.



Knowles Electronics, LLC



Panasonic Holdings Corporation



Robert Bosch GmbH



STMicroelectronics







MEMS市場の最新の開発は以下の通りです。

March 23, 2023: Texas Instruments Incorporated は、センサー、プロセッサ、レーダー、カメラを新しい自動車に搭載し、大量のデータを高速、信頼性、安全な方法で車両中に共有し、先進運転支援システム (ADAS) をサポートしました。



March 8, 2023: Analog Devices Inc. は、Envision Energy が Analog Devices Inc. の MEMS センサー技術を新世代のスマート風力タービンに採用したと発表しました。この関連付けは、振動、傾斜、およびその他の情報をリアルタイムで監視することにより、タービンの操作と設計の安全性を高めるために行われました。







質問:アジア太平洋地域が MEMS 市場で最も有利な機会を提供すると予測されているのはなぜですか? 日本のMEMS市場の動向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、MEMS で最も有利な機会を提供すると予想されます。2030 年まで、アジア太平洋地域の市場は最大 10% の CAGR で成長すると予想されます。人々の間でのデジタル技術とIoTデバイスの採用の増加、および自動車部門の拡大により、今後数年間で市場成長の需要が高まると予想されます。インドや中国などの先進国での医療機器の生産の増加は、ヘルスケアセクタの成長とマイクロ電子機械システムの進歩により、市場の成長を促進すると推定されています。India Brand Equity Foundation の 2020 年のデータによると、インドの医療機器の価値は、2050 年末までに 500 億米ドルに達すると予測されています。自動車、電子機器、およびすべてのスマートデバイスへのセンサーの取り付けが増加しているため、日本でのMEMSの需要も増加するはずです。この地域の高湿度と高温による日本での熱ストレスモニターの使用の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。熱ストレス監視セグメントは、2020 年に 20 億米ドルを生み出し、世界中で 8% の CAGR を生み出すと推定されています。



質問。2035 年までに MEMS 市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどこですか?



北米地域は、予測期間中に世界の市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。この地域は、2020 年に市場の約 28% の収益シェアを保持していました。カナダと米国の存在と、モノのインターネット (IoT) やクラウド技術などの技術に対する前向きな見通しと、この地域でインターネットを利用する人の増加は、市場の成長に有益であると予想されます。2023 年の推計によると、2021 年の北米のインターネット ユーザーの割合は約 600,900,780 人で、普及率は 40% を以上になります。さらに、自動車部門、家庭用電化製品などでの需要の増加により、市場成長のための有利な機会が増加すると予測されています。ドローン、ミサイル、車両、船舶、衛星、ロケット、宇宙船の軍事および防衛における MEMS センサーのアプリケーションの増加は、市場の成長を促進すると予想されます。



ヨーロッパ地域は、MEMS 市場で著しい成長が見込まれるもう 1 つの地域です。ヨーロッパ地域のMEMS市場は、予測期間中に最大19%の成長を示すと予想されています。地域市場の成長は、ドイツ、イギリス (U.K.)、およびフランスが主導するはずです。この地域でのスマート グリッド インフラの数の増加と環境ベースのセンサーの増加は、市場の成長を促進すると推定されています。この地域の温室効果ガスの増加につながる産業や車両からの巨大な大気汚染、温度変化、および煙の発生の存在は、今後数年間でMEMSセンサーの必要性を高め、予測期間中にの市場の成長を後押しすると推定されています。2021 年の時点で、ヨーロッパ地域は、2030 年末までにエネルギー効率を少なくとも 5% 改善し、電力相互作用を 14% 以上改善して、温室効果ガスの放出を 35% 以上削減することを目標としています。







当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/20-19:16)