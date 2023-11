[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。



■次期大型アップデート「血吹雪の主 双斧」の実施が決定!



【特設サイト公開日】

2023年11月22日(水)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202312_update

【概要】

本日、「リネージュ2M」の大型アップデート「血吹雪の主 双斧」の特設サイトを公開しました。

「血吹雪の主 双斧」の特設サイト内では、新サーバー「リンドビオル」や新武器種「双斧」のほか、領地「インナドリル」の新規地域追加、新規超越神話級クラス「オルフィア」の登場が予告されています。

そのほか、12月11日(月) 20時より実施予定の「血吹雪の主 双斧」の情報などを紹介する公式生放送や、クロニクル クーポンの情報が公開されました。

12月6日(水)には、大型アップデート「血吹雪の主 双斧」の詳細を公開予定です。



●アップデートに先立ち、事前登録を開始

【開催期間】

2023年11月22日(水) 正午 ~ 2023 年12月12日(火) 23 時59分まで(予定)

【概要】

大型アップデート「血吹雪の主 双斧」の実施に先立ち、事前登録を開始しました。

12月12日(火)までに、事前登録を行うことで入手できるクーポンコードを登録すると共通報酬として「遠征隊のリング(イベント)」をもらえるほか、バーツ/ジグハルト/カイン ワールド、パプリオン ワールドのプレイヤーの報酬として「遠征隊の装備支援箱(イベント)」と「遠征隊のプレゼント箱(イベント)」、リンドビオル ワールドのプレイヤーの専用報酬として「遠征隊の装備支援箱(イベント)」と「リンドビオルのプレゼント箱(イベント)」を獲得することができます。

≪事前登録クーポンの登録はこちらから≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202312_preorder



<全ワールド共通>

■「血盟&キャラクター サーバー移動」開催



【血盟&キャラクター移動期間】

2023年11月22日(水) 14時 ~ 2023年11月28日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

血盟を他のサーバーに移動することができる「血盟サーバー移動」とキャラクターを他のサーバーに移動することができる「キャラクター サーバー移動」を本日14時より開始します。

「血盟サーバー移動」と「キャラクター サーバー移動」の利用可能回数が共有され、「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドではアカウントあたり合計3回まで、「パプリオン」ワールドではアカウントあたり合計2回まで利用することができます。また、同一アカウント内で、「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドと「パプリオン」ワールドで購入回数ならびに移動回数を共有します。

お知らせにて、サーバー移動のご利用方法や移動に関する注意事項などを記載していますので、ご確認ください。

≪「血盟サーバー移動」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=655ce127841114513efc896e

≪「キャラクター サーバー移動」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=655ce0f8841114513efc896d



■「征服!ブレムノンのシークレット ルーム」開催



【開催期間】

2023年11月22日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月29日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

期間中、全てのワールドで、毎日12時30分と20時30分に、1名のみで参加できるダンジョン「ブレムノンのシークレット ルーム」が出現します。ダンジョン内では、冒険に役立つ様々なアイテムを獲得することができます。

≪参加方法≫

・ダンジョン出現時間の10分前より、ゲーム画面左上にあるミニマップ横にアイコンが表示される。

・表示されたアイコンを通じて、ダンジョンに入場する。

入場の際、バーツ/ジグハルト/カイン ワールドはレベル30、50、55、60、70、78、パプリオン ワールドはレベル30、50、55、60から入場可能なダンジョンがそれぞれあり、出現するモンスターの強さや討伐時に獲得するEXPなどが異なります。

ダンジョンの最終ボス「ブレムノンの聖女」を倒すと、バーツ/ジグハルト/カイン ワールドでは、「祝福の聖物(イベント)」や「上級クラス/アガシオン獲得券(11回)(イベント)」などを、パプリオン ワールドでは「祝福の聖物(イベント)」や「クラス/アガシオン獲得券(11回)(イベント)」などがそれぞれ一定確率で獲得できる「ブレムノンの征服箱(イベント)」を獲得することができます。

≪「征服!ブレムノンのシークレット ルーム」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=655ce1f72fe045613f6a0520



■「征服!成長の地」開催



【開催日時】

2023年11月22日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月29日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、全てのワールドにて、1日1時間入場できるイベント ダンジョン「成長の地」が出現します。イベント ダンジョン内でモンスターを討伐することによって、多くのEXPやアデナを獲得することができます。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「征服!成長の地」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=655ce13c841114513efc896f



<バーツ/ジグハルト/カイン ワールド>

■特別出席「巡礼のデイリー マスター召喚」登場



【販売期間】

2023年11月22日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年12月6日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

2,000ダイヤでオープンすることができる特別出席「巡礼のデイリー マスター召喚」が登場しました。

毎回もらえる「水竜のマスター獲得券選択箱(刻印)」1個のほか、「水竜の最上級獲得券選択箱(刻印)」や「水竜の伝説級クラス/アガシオン挑戦券(1回)(刻印)」などのアイテムを受け取ることができます。

≪特別出席「巡礼のデイリー マスター召喚」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=655ce0e42fe045613f6a051f





■「巡礼のクラス/アガシオン宝玉ステップアップ パッケージ」登場



【販売期間】

2023年11月22日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月29日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

「水竜の宝玉箱(刻印)」50個に、クラスまたはアガシオンのマスター召喚22回分と最上級召喚66回分、「上級覚醒のポーション(刻印)」10個などがセットになった「巡礼のクラス/アガシオン宝玉ステップアップ パッケージ」が登場しました。

それぞれ4回分購入すると100アデナで、STEP1に対応した「水竜の伝説級クラス挑戦券(1回)(刻印)」または「水竜の伝説級アガシオン挑戦券(1回)(刻印)」を獲得できます。STEP2を交換すると、「水竜の光る製作の証(刻印)」1個を100アデナで獲得することができます。

「水竜の宝玉(刻印)」は使用することで「ペンタクル トークン」を獲得でき、さらに、「スキル防御力」や、「防御貫通」「祝福追加量増加」「すべてのダメージ」などのバフを一定時間受けることができるほか、製作の材料としても使用することができます。

「水竜の宝玉(刻印)」を使用して製作できるアイテムは週ごとに異なり、期間限定製作の 5週目ラインナップには、

「水竜の伝説級継承者の書選択冒険箱(刻印)」や「魔力が宿ったインク(伝説)」などのアイテムのほか、「封印された傲慢の塔8階テレポート アミュレット」「水竜の傲慢の塔テレポート アミュレット選択冒険箱(刻印)」などのテレポート アミュレットが登場しました。

各種製作の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「巡礼のクラス/アガシオン宝玉ステップアップ パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=655ce0af2fe045613f6a051d





<パプリオン ワールド>

■「集結のメダル クラス/アガシオン パッケージ」登場



【販売期間】

2023年11月22日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月29日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

「黎明のメダル箱(刻印)」30個に、クラスまたはアガシオン召喚合計176回分と、「中級覚醒のポーション(刻印)」5個、「黎明の最上級修練書選択箱(刻印)」5個などがセットになった「集結のメダル クラス/アガシオン パッケージ」が登場しました。

それぞれ4回分購入すると100アデナで、STEP1に対応した「黎明の最上級クラス獲得券(11回)(刻印)」2個、または「黎明の最上級アガシオン獲得券(11回)(刻印)」を獲得できます。STEP2を交換すると、「上級覚醒のポーション(刻印)」1個と「祝福の聖物」50個が入った「黎明の上級覚醒のポーション箱(刻印)」2個を500ダイヤで獲得することができます。

「黎明のメダル箱(刻印)」を使用すると、「勇猛のメダル保管箱(刻印)」4個とランダムなアイテムを1つ獲得できます。

「勇猛のメダル保管箱(刻印)」から獲得できる「勇猛のメダル」はタリスマン スロットに装備することでさまざまなステータスを一定時間向上することができるほか、「勇猛のメダル保管箱(刻印)」は製作の材料としても使用することができます。

「勇猛のメダル保管箱(刻印)」を使用して製作できるアイテムは週ごとに異なり、期間限定製作の5週目ラインナップには、「黎明の伝説級防具選択箱(刻印)」などの防具が登場します。

各種製作やパッケージの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「集結のメダル クラス/アガシオン パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=655ce087841114513efc896a





■「新サーバー『リンドビオル』登場記念 事前登録ページシェアキャンペーン」開催



【開催期間】

2023年11月22日(水) ~ 2023年12月12日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

リネージュ2M 新サーバー「リンドビオル」登場を記念して、事前登録ページをSNSでシェアいただいた方の中から抽選で5名様に2,000円分のギフトコードをプレゼントするキャンペーンを実施します。

【賞品】

Apple Gift CardもしくはGoogle Playギフトコード2,000円分 5名

【参加条件】

1. リネージュ2M公式X(旧Twitter)アカウント( https://twitter.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. 事前登録ページ(※URL)より、シェアボタンからX(旧Twitter)に投稿

≪事前登録ページはこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202312_preorder

≪「新サーバー『リンドビオル』登場記念 事前登録ページシェアキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/agreement/contract?seqNo=101



■ゲーム概要



最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。





【タイトル情報】



タイトル名:リネージュ2M(Lineage2M)

ジャンル:次世代オープンワールドRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/パープル(PURPLE)(NC独自のクロスプラットフォーム)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



公式サイト: https://lineage2m.ncsoft.jp/

パープル(PURPLE)公式WEB: https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/lineage2M_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg







※当プレスリリースの内容は2023年11月22日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



