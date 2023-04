[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月6日ー2月13日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 533人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 533

調査方法:実地調査213、インターネット調査320

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:繊維用染料とはなんですか?繊維用染料市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?

染料は、繊維や布地に色をつけたり、外観を整えたりするのに有効な着色料や顔料の一群であります。デニム、ポリエステル、ウール、コットン、アクリルファー、ナイロン、シルクなど、さまざまな種類の繊維が染料を使うことで色付けされています。染料は「テキスタイル・カラント」とも呼ばれ、様々な化学物質から製造され、手に入れたい色に合わせて調合されます。繊維用染料市場は、2022年に100億米ドルを獲得し、予測期間中に4%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界の繊維用染料市場は、2035年までに180億米ドルに達すると予想されています。

質問:繊維用染料市場の成長を牽引する要因は何ですか?

以下は、繊維用染料市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

世界の繊維染料市場の大きな成長は、幅広い産業分野で様々な用途に使用される繊維製品の需要と生産率の増加に起因しています。繊維染料は、ユニフォーム、アパレル、椅子張り、シート、カーペットなど、さまざまな工程でその用途が見出されています。また、生活水準の向上に伴い、産業、商業、住宅分野での装飾を目的とした審美的に美しい布の需要が、繊維や布地の製造・生産における繊維染料の利用率を高めると予想されています。最近のデータによると、世界の繊維繊維の生産量は、2017年の98千トンから2020年には108千トンに増加しました。

世界の繊維・衣料品産業の急成長



3Dプリンターなどのデジタル印刷技術の導入が進む



サステナブルテキスタイルのための有機染料の需要増



染色用水の使用量を最小限に抑える技術の進歩



ヘルスケア、ファッション、自動車など、さまざまなエンドユーザー産業での使用。







質問:繊維用染料市場の主要な分類は何ですか?

繊維用染料市場は、タイプ別、染色タイプ別、繊維別によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

繊維別

ナイロン



ウール



綿繊維



ポリエステル



アクリル



ビスコース



その他





繊維に基づいて、綿繊維は2035年までに最大の市場シェアを占めると予想されています。この繊維タイプの需要は、快適性、自然な持続可能性、無臭、低メンテナンス、吸収性、通気性といった綿繊維の利点により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。その結果、現代人はコットンを使用したファブリックを好むようになりました。さらに、綿花俵の生産量の増加や綿花の低コスト効果特性も、市場成長にプラスに寄与すると考えられています。2022年には、世界中で約115百万俵の綿花が生産されました。





染色タイプ別

酸



ベース



リアクティブ



ダイレクト



溶剤系染料



分散型染料



その他





染色タイプに基づいて、予測期間終了時点では、ダイレクト分野が大きなシェアを占めると予想されます。繊維産業が成長しているため、生産工程で発生する化学物質の浪費量も増えています。例えば、1キログラムの糸を染めるのに、約70リットルの水が使用されるという計算があります。直接染料は生地に直接塗布するため、水の消費量を減らすことができます。これが市場成長の大きな要因となっています。さらに、水の再利用や消費量を削減するための政府規制の高まりも、セグメント成長の好機を生み出すと予想されます。





タイプ別

セルロース



プロテイン



シンセティック







質問:繊維用染料市場の市場制約は何ですか?

繊維用染料の製造・生産では、大量の化学廃棄物が発生し、排水として水域に排出されるほか、大気中にも放出されています。また、印刷、溶剤による洗浄、熱処理、乾燥、硬化、加硫などの熱処理の過程で、揮発性有機化合物(VOC)が発生します。このため、汚染レベルが上昇し、多くの死者を出す原因となっています。例えば、水質汚濁により150万人近くの命が奪われています。これが、市場成長の妨げとなる主な理由です。また、大気汚染が原因で、世界中で毎年約700万人の早死にが発生しています。



以下は、繊維用染料市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

繊維排水の処理に関する政府規則の制定



繊維用染料の認知度が低く、採用があまりされていません。



アプリケーションに関わる普遍的なディレクティブの少なさ







質問:繊維用染料市場をリードしている企業は? 繊維用染料市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、繊維用染料市場をリードする企業です -

Huntsman Corporation



Kiri Industry



Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.



Lanxess AG



Arkroma Management LLC



Atul Ltd.



Lanxess AG



DuPont de Nemours, Inc.



Jihua Group



Organic Dyes and Pigments







以下は、繊維用染料市場における最近の動向の一部です: -

2022年3月、Atul Inc.は、液体および粉末製剤の生産を強化するため、硫黄ブラック製造施設を拡張しました。同社は、さまざまな産業で使用されるバット染料、反応染料、分散染料、酸性染料、直接染料を幅広く提供しています。



2019年9月、Huntsman Corporationは新製品「HIGH IQ Cool Comfort」を発表しました。この発売により、同社はHIGH IQシリーズを拡張しました。







質問:アジア太平洋地域が繊維用染料市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本における繊維用染料市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域の市場成長の主な理由は、人口の増加とともに、繊維製品の需要や製造が増加していることです。最近の統計によると、2021年の世界の繊維輸出国のトップは中国で、その額は約1,185億米ドル、アジアの繊維輸出市場全体の52%近くを占めていることが明らかになりました。また、バングラデシュは約390億米ドルの価値を持つ主要な繊維輸出国であります。市場のもう一つの成長要因は、衣料品産業への人口の関与が高いことです。国際労働機関によると、アジア太平洋地域の衣料品産業には約6,500万人が従事しており、これは全世界の衣料品労働者の75%を占めています。日本では、主要企業が存在し、繊維産業が拡大しているため、繊維製品の需要も増加するはずです。日本は2020年に9,870件以上のサイバー犯罪を記録したことが確認されています。さらに、この地域では、スマートデバイスの採用も増加しています。これは、デジタルインフラの発展とともに、アジア太平洋地域の繊維用染料市場の成長に寄与すると考えられています。2021年、日本の卸売業における繊維製品の売上高は約2.1兆円に達した。



質問:2035年までに繊維用染料市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場の収益において大きなシェアを占めると予想されるもう一つの地域です。北米は工業化、都市化、技術進歩の面で最も発展した地域の1つであるため、産業用ファブリックの製造速度は速いと考えられています。また、この地域では労働者の人口が増加しており、労働者の安全に関する懸念が高まっているため、幅広い最終用途産業で産業用ファブリックの使用量が増加すると推定されます。

ヨーロッパ地域も、繊維用染料市場の著しい成長が期待される地域の一つです。 ヨーロッパの繊維用染料市場は、予測期間中に21%の成長を示すと予想されています。ヨーロッパ地域の市場成長の主な要因は、様々な目的で美観と耐久性に優れた繊維を必要とする同地域の企業数が増加していることです。また、同地域の政府によって開始された有利な政策が、前向きな見通しを生み出すと推定されます。





