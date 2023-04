[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月20日ー28日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 541人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 541



調査方法:実地調査220、インターネット調査312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:ホワイトオイルは何ですか?ホワイトオイル市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



ホワイトオイルは、石油由来のイソパラフィンとナフテンの混合物で、高度に精製された鉱物油です。非常に純粋で、安定しており、無色、無臭、無毒、化学的に不活性です。

ホワイトオイル市場は2022年に約26億米ドルの市場価値から、2035年までに約50億米ドル達すると予測されています。ホワイトオイル市場は2023 -2035年間に 4% の CAGR で成長しています。



問題:ホワイトオイル市場の成長を牽引する要因は何ですか?



ホワイトオイル市場の領域で成長を促進する顕著な要因の一部ですー

プラスチック製造におけるホワイトオイルの需要の高まりー生産されるプラスチックの 40% がパッケージに使用されています。世界のプラスチック包装の収益は、2022 年に約 3,700 億米ドルと評価され、2023-2035 年間に 約4% の CAGR で成長すると予想されています。ホワイトオイルは、プラスチック製造で一般的に使用されています。外食産業のカップやパッケージ、調理器具などは、すべてホワイトオイルで製造されています。ゴムやポリマー製品を軟化させるために使用されます。



製薬産業におけるホワイトオイルの応用―製薬業界では、下剤に使用され、多くの治療薬の調製にキャリアとして使用されています。ホワイトオイルは、他の合成品と組み合わせることで、高い抗菌性と化学的安定性を発揮します。混合性に優れているため、医薬品用途に多く使用されています。2021年の世界の医薬品売上高は1兆4,200億米ドルに上ります。



化粧品におけるホワイトオイルの需要の増加



食品産業におけるホワイトオイルの応用



燃料および潤滑油としてのホワイトオイルの使用



化学工業におけるホワイトオイルの使用







問題:ホワイトオイル市場の成長を阻害する課題は何ですか?



市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

変動の激しい原材料価格―石油資源から得られるため、原油価格の変動により生産が阻害されます。すでに高騰していた原油価格は、その後、ロシアとウクライナの間の戦争により、1 バレルあたり 110 米ドルを超えるまで急騰しました。



主要な石油取引地域間の政治的混乱も市場の成長に挑戦しています。





問題:ホワイトオイル市場の主な分類は何ですか?



ホワイトオイル市場の分類は次のとおりです。



アプリケーション別―(パーソナルケア、接着剤、農業)



アプリケーションに基づいて、パーソナルケアセグメントは、2021年に25%以上のシェアを獲得し、約440億米ドルの売上高で市場を支配しました。これは、人々の健康や美容に対する意識の高まりにより、パーソナルケア製品の需要が増加していることに起因しています。ホワイトオイルは、様々なパーソナルケア製品の加工時に、ベース成分として、またエモリエント剤として使用されます。化粧品、スキンケアクリーム、保湿剤、ベビー用品、ボディローション、ヘアオイル、シャンプー、香料、耐水クリームなど、さまざまなパーソナルケア製品の製造原料として使用されています。ビューティとパーソナルケア業界の売上は、2023年に約910億米ドルと評価されました。最大のセグメントはパーソナルケアで、2023年の市場規模は420億米ドルです。



質問:ホワイトオイル市場をリードしている企業は何ですか? ホワイトオイル市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、ホワイトオイル市場を築いた企業はBritish Petroleum; Renkert Oil, Inc.; ExxonMobil Corporation; JX Nippon Oil & Energy Corporation; Nynas AB; Petro-Canada; Royal-Dutch Shell N.V.; and Sinopec Corporationです。



ホワイトオイル市場の最新の開発は以下の通りです。

JX Nippon Oil & Gas Explorationは、アスピラントとグループ関連のファンドから、東京に本拠を置く海洋掘削会社であるジャパン・ドリリング・カンパニー(JDC)の発行済株式のすべてを取得することに合意した。



Nynas AB は、ヨーロッパのナフテン基油およびビチューメン市場の顧客に焦点を当てたビジネス フットプリントを作成するために、アジア太平洋地域での直接販売のプレゼンスを縮小することを発表しました。アジア太平洋地域では、Nynasはシンガポール事務所を拠点に集中化し、より効率的なオペレーションを実現します。







質問: ホワイトオイル市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



(i). アジア太平洋地域は、収益の面でホワイトオイル市場をリードしており、市場シェアは 45% です。アジア太平洋地域のホワイト オイル市場は、2022 年に 8 30百万に達し、2035 年までに 4% の CAGR で成長し、150 万米ドルに達します。化粧品、パーソナルケア製品、医薬品、その他の産業におけるホワイトオイルの主な用途は、市場の成長を牽引しています。統計によると、2023 年の APAC におけるビューティー と パーソナルケアの収益は 2,180 億米ドルに達します。市場は毎年3.93%成長し、2035年には約5,500億米ドルに達すると予想されています。



また、日本は化粧品や医薬品に多く使用されていることから、ホワイトオイルの主要市場となっています。日本の化粧品セグメントは、2023-2035年間に約2.76%成長すると予測されています。2035年までに約120億ドルの市場規模に達すると予想されています。使用するホワイトオイルは、輸入または原油から国産化されたものです。日本は目立った国内生産がなく、原油の輸入に大きく依存しており、その 80% から 90% は中東から来ています。石油の供給元としては、サウジアラビアが輸入量の40.1%を占め、次いでUAEが31.5%、クウェートが9%、カタールが8.3%を占めています。ホワイトオイルの生産は、日本では原油の輸入に完全に依存しています。

北米地域のホワイトオイル市場は、2022 年に 約427.47百万米ドルと評価され、2022 年からの CAGR が 3.2% で、2035 年までに約 965百万米ドルに達すると予測されています。ホワイトオイルを使用する主な産業は、プラスチック、包装、医薬品、化粧品です。2021年、世界の医薬品売上高に占める北米の割合は49.1%でした。世界の化粧品業界の収益のほとんどは、米国で生み出されています。2023年には約914.1億米ドルと評価されています。



ヨーロッパ地域は、商業ビルや公共インフラでのホワイトオイルの使用により、市場は収益成長の面で有望な可能性を示しています。この地域は、世界の化粧品市場の 23.4% を占めています。化粧品とパーソナルケア製品の消費額は、2021年に約870億米ドルに達しました。ドイツは 2021 年に最大の化粧品を消費し、その価値は約 140 億米ドルに上ります。化粧品とパーソナルケア製品業界はホワイトオイルに大きく依存しているため、市場の成長に貢献しています。







当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/20-20:16)