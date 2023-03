[株式会社パルコ]

株式会社パルコ (本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、 渋谷パルコ 4階 PARCO MUSEUM TOKYOにて、

2023年3月17日(金)~4月2日(日)の会期で、『SUPER SENTO パルコ湯』を開催します。









2020年にスタートし、渋谷PARCO、心斎橋PARCO、浦和PARCOで開催され、多数のテレビ・ラジオ・雑誌等にて取り上げられるなど、大きな注目を集めた「POP UP SENTO パルコ湯」。



銭湯をPOPに解釈した空間に、銭湯・サウナ好きのアーティストやクリエイターがつくる様々なグッズをはじめ、全国の銭湯・サウナ施設や企業の公式グッズ、お役立ちグッズなどを集めたこの企画は、パルコの人気企画として、3年間にわたり定期開催されてきましたが、4年目を迎える2023年、“SUPER SENTO パルコ湯”としてリニューアルします。



過去最大規模の総勢57組のアーティスト・クリエイター・企業による銭湯・サウナグッズが大集合する他、銭湯ジオラマやレトロアイテムの展示や、スーパー銭湯ならではの“休憩所”も登場。お買い物の合間に、本や漫画を読んでゆっくりくつろげます。



その他、大正五年・1916年創業の渋谷区にある老舗銭湯「改良湯」や、マンガ&エッセイ『サ道』の著者であり、日本サウナ・スパ協会任命「サウナ大使」を務めるタナカカツキ氏が総合プロデュースを手掛ける新名所「渋谷SAUNAS」とのコラボレーションを予定しており、文字通り“SUPER”にパワーアップした本企画で、銭湯・サウナカルチャーを益々盛り上げて参ります。



【コンセプト】



今日はゆったり。



職場でも学校でも家でも、私たちには何かの役割があり、何かを生産し、評価にさらされている。

でも、銭湯では、私たちはただの人間になる。

あったかいお湯につかり、心地よくゆったりと過ごす、ただそれだけをするのだ。



そんな銭湯のような「今日はゆったり」が合言葉の銭湯ミュージアム「SUPER SENTO パルコ湯」。

このミュージアムでは、のんびりと好きなだけお買い物をして、時間の流れを気にせずゴロゴロしながらアートを楽しんでいってください。



銭湯が“入浴施設”というだけでなく、地域の人々との交流の場としての役割を果たしていたように、

「SUPER SENTO パルコ湯」が交流の場になり、自分らしさを解放してほしい、そんな思いを込めたイベントです。

銭湯のように自由になれるイベント「SUPER SENTO パルコ湯」で、ひと味違う銭湯体験や銭湯・サウナグッズとの出会いを楽しもう!



【展覧会概要】



タイトル:『SUPER SENTO パルコ湯』

●会期:2023年3月17日(金)~4月2日(日)●営業時間:11:00~21:00

※最終日は18時閉場 ※入場は閉場の30分前まで

●場所:渋谷パルコ 4階 PARCO MUSEUM TOKYO

●入湯料:500円(税込)オリジナルステッカー付

●主催:パルコ 、企画制作:パルコ / SENTO FOREVER / カルタ URL:https://art.parco.jp

※店舗の営業状況につきましては、渋谷PARCO公式サイトをご確認ください。※感染症拡大防止等の観点から入場者数の制限、営業時間の変更及び休業となる場合がございます。※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



【参加クリエイター・アーティスト・企業】



alie / Chain&co. / HUKKA DESIGN / IIYU TEXTILE / KougoNewyork / Marco Tokyo 銭湯 / marima / MILD RAKUGO HOUSE / mycoro / Núria Just / off~of~off / POP / PITECAN THROPUS / Rooms / SAUNA BROS. / SAUNA FURO TIMES / SAUNATOWN / SENTO FOREVER / SWAG / swimmie / TOMMY(BOY) / The Sauna / VALX / Vihta JP / WHW! / ZAF / あさ商店 / 一般社団法人湯道文化振興会 / うごく!ステッカー屋さん / 梅の湯 / 塩谷歩波 / おかわり商事 / おふろ / 改良湯 / 劇団わきみず / 金春湯 / 是永日和 / 渋谷SAUNAS / すえひろ湯 / スーパー銭湯さしすせそ / ステファニー・コロイン / てぬぐいCHILL / 東京銭湯 - TOKYO SENTO - / +O+O+O Sauna And Kitchen / 中村杏子 / なりたまゆか / 仁岸湯 / 町田忍 / ネオンマート / ビオレッティ アレッサンドロ / 風呂は命の洗濯 / 皆様石鹸 / もろはしたくみ / ゆとなみ社 / ゆにいく / 4126餃子(ヨイフロギョーザ) / ラーメンやんぐ

(順不同・敬称略)



【渋谷に”銭湯・サウナ”トライアングルが誕生!コラボ情報】



SUPER SENTO パルコ湯の会期中は「渋谷SAUNAS」「改良湯」で期間限定タイアップ!

限定ノベルティステッカーの配布(数量限定)などの特別コラボ企画を行います。



改良湯では、パルコ湯オリジナルのアロマロウリュや、パルコ湯のモチーフを使った装飾、グッズの販売も実施予定。

ひとっ風呂浴びてからパルコ湯に向かうもよし、パルコ湯を堪能してから本物の銭湯・サウナにいくもよし、それぞれの空間をお楽しみ下さい。





【渋谷SAUNAS】

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-9

営業時間:8:00-23:00(不定休)



【改良湯】

〒150-0011 東京都渋谷区東2-19-9

定休日:土曜

営業時間: 平日・日曜/祝日12:00~23:30(最終入場23:00)



【書籍を大募集!みんなで作るお風呂の本棚】



今回のパルコ湯のテーマ「今日はゆったり」に合わせて、会場の座ってくつろげるコーナーの近くに書籍コーナーを設置します。お風呂上がりに読んでほっこりするような内容の書籍を集めて、ミュージアムに来たお客さんが実際に本を手に取って楽しめる展示ブースです。銭湯やサウナ、お風呂にまつわる単行本、小説、雑誌、漫画、ZINE、写真集など閲覧用の本棚に書籍を提供してくれる方を募集します!

詳細はこちら:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj8YZBYhQ7rQDJ2bGr-Ihvre7YK2V0Q5g1ev-w4y17rjfJOQ/viewform



【銭湯・サウナグッズイメージ】













【SENTO FOREVER プロフィール】









「銭湯文化を永遠に!」をビジョンに掲げ、デザインで沸かすプロジェクトチーム。

銭湯クリエイターズマーケット「湯沸かし市」などを手がける。

銭湯やサウナをテーマにしたイベントの企画・運営、クリエイターのキュレーション、

空間プロデュース、グッズのデザインなどを通して、銭湯に行くきっかけを作り出しています。



HP:https://sentoforever.studio.site/

Instagram: https://www.instagram.com/sentoforever/

Twitter:https://twitter.com/sentoforever



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-13:46)