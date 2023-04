[株式会社資生堂]

資生堂の日焼け止めブランド「アネッサ」は、小松菜奈さんが出演する、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル N」「アネッサ ブライトニングUV ジェル N(医薬部外品)」の新CM「うるおいホールドUVジェル」篇を、4月16日(日)よりTV放映します。新CMでは、うるおいを閉じ込めシミも防ぐ、「うるおいホールドUVジェル」のみずみずしさを、太陽の光が降り注ぐ青い空を駆ける小松菜奈さんが爽やかに表現しています。またCM楽曲には7人組ダンス&ボーカルグループのBE:FIRSTを初起用。今回のCMのために書き下ろした楽曲「Smile Again」は4月26日(水)にリリースし、ANESSA Global Campaign Songとして日本を含む9の国・地域で展開します。



《新CMについて》

新CM「うるおいホールドUVジェル」篇では、太陽の下でシティライフを楽しむ小松さんが、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル N」を塗るシーンから始まります。力強くジャンプして太陽に近づいていくと、太陽の光を浴びて小松さんの肌が輝き、近づくほどに美しくなっていく。 その秘密は、スキンケアベースのジェルがうるおいを閉じ込めシミも防ぐから。アネッサの「うるおいホールドUVジェル」を使うことで、心も身体も前向きになり、充実した毎日を過ごしてほしいという願いを込めて制作しています。



《出演者コメント・起用理由》

■小松菜奈さんのコメント

「今回の撮影は、太陽の光を浴びてアネッサのジェルのみずみずしさを表現しながら、のびのびと楽しく撮影しました!もちろん、今年の夏もアネッサを塗って、肌もしっかり守りつつ、夏を思いっきり楽しみたいです!」



■起用理由

太陽の下で美しく、自由に輝けることを応援するアネッサと、小松さんの自分らしく輝く、ポジティブなイメージが合致したため、2022年に続き起用しました。



《楽曲について・アーティストコメント・起用理由》





楽曲名:Smile Again

2023.4.26 Release



BE:FIRSTのニューシングル「Smile Again」は、切なさと儚さに溢れた、シングルリード曲としては初となるラブソング。洗練されたミニマルな音数の中で、 7人の歌声が際立った本作は、 ”君は綺麗だ”というシンプルなワードにいくつもの含みやストーリーを感じさせる。哀傷、ノスタルジー、希望、決心 ...美しいメロディにダンサブルな展開やシンガロングまで、短く長い 3分間の中でBE:FIRSTが強い愛を捧ぐ、珠玉の3rd シングル。



■BE:FIRSTさんのコメント

「ANESSA Global Campaign Songに起用いただき本当に嬉しく思っています!太陽の下に出かけたくなるような、アネッサのみずみずしい気持ちよさ、爽やかな気持ちを表現できた曲になりました。アネッサと共にグローバルに進出することは、僕らにとっての新しい挑戦なので、国を超えてたくさんの人に聴いていただきたいです。」



■起用理由

BE:FIRSTの7人のメンバーひとりひとりが持つ個性や輝き、そして唯一無二のアイデンティティは、ANESSAの掲げる”Free to Shine”の世界観を体現しているためです。また、アネッサがグローバル展開を拡大していく中で、彼らの世界進出をしていきたいという思いと重なったため起用しました。



《新CM概要》

■「うるおいホールドUVジェル」篇(15秒)

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20230411/01/?rt_pr=trn02

・放送開始日:2023年4月16日(日)

・出演者:小松菜奈さん

・タイアップ楽曲:Smile Again(BE:FIRST)

・動画公開先:YouTube/4月11日(火)11:00 ~

・放送エリア:全国

・商品:アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル N / アネッサ ブライトニングUV ジェル N(医薬部外品)



《ストーリーボード》

「うるおいホールドUVジェル」篇(15秒)



2023年新CM登場商品

2つの「うるおいホールドUVジェル」。肌の上でとろけるような、なめらかな使い心地。

うるおいを閉じ込めシミも防ぐ、ジェルタイプの日焼け止め。



■つや美肌UVジェル

保湿しながらシミを防ぎたい人へ。高いUVカット力はもちろん、長時間保湿しながら

つや肌に仕上げてくれます。

アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル N

<日焼け止めジェル> 90g ノープリントプライス



■薬用美白UVジェル

美白*1ケアしたい方へ。美白*1有効成分「m-トラネキサム酸*2」配合で、

UVケアしながらシミを防ぎます*1。

さらに、ラベンダーピンクカラーのジェルがくすみを補整し、素肌の透明感を引き出すトーンアップ効果も。

アネッサ ブライトニングUV ジェル N(医薬部外品)

<日焼け止めジェル> 90g ノープリントプライス



*1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

*2 トラネキサム酸



《プロモーション・販売チャネル》

プロモーションは、アネッサ ブランドサイト・SNSアカウント・WEB広告のほか、店頭ツール等で展開します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約20,000店のほか、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」でも販売します。



■アネッサ ブランドサイト ※4月11日11時00分頃公開予定

https://www.shiseido.co.jp/anessa/?rt_pr=trn02



《出演者プロフィール》





小松 菜奈(コマツ ナナ)



1996年2月16日生まれ、東京都出身。女優、モデル。

映画『渇き。』(2014年)で日本アカデミー賞新人俳優賞など数々の新人賞を受賞。

近年の出演作に『閉鎖病棟ーそれぞれの朝ー』『糸』『さくら』『ムーンライト・シャドウ』『恋する寄生虫』『余命10年』などがある。



《アーティストプロフィール》





BE:FIRST(ビーファースト)



BE:FIRSTは、SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOの7人組ダンス&ボーカルグループ。

それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして七者七様の個性を持った華やかさが魅力。プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出す。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/11-15:16)