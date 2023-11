[エイチーム]

ログインするだけで★4コラボメモワールがもらえる!オリジナルアパレル商品を身につけた舞台少女が登場!



株式会社エイチームのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:中内之公)と、株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明、以下ブシロード)および、株式会社TBSテレビ(東京都港区赤坂、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が共同開発したゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)』は、2023年11月3日(金)より、アニメイトのアパレル・雑貨ショップ「Space A la mode」とのコラボを開催します。





「Space A la mode」コラボ開催!オリジナルアパレル商品も販売!





アニメイトのアパレル・雑貨ショップ「Space A la mode」が、『スタリラ』をイメージしたオリジナルアパレル・雑貨をデザイン!それらを身につけた舞台少女がゲーム内に登場します。

さらに、アニメイト池袋本店4階・秋葉原1号館3階とアニメイト通販では同デザインのパーカー、Tシャツをはじめとするアパレル商品やオリジナルグッズを販売!舞台少女たちとお揃いのアイテムを実際に購入することができます。



・『スタリラ』×「Space A la mode」 ゲーム内コラボ

開催期間: 2023年11月3日(金) 16:00 ~ 2023年12月10日(日) 15:59

詳しい情報は『スタリラ』公式X(旧Twitter)でもお知らせします。

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/starlightrelive



・コラボオリジナルアイテムの販売

店頭販売期間: 2023年11月3日(金) 10:00 ~ 終了未定

通販受注受付期間: 2023年11月3日(金) 10:00 ~ 2024年1月8日(月) 23:59

アニメイト通販: https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-top/cd/2521/











ログインするだけでまひると涼の★4コラボメモワールがもらえる!





期間中『スタリラ』にログインすると、ログインボーナスとして「露崎まひる」の★4コラボメモワール「【Space A la mode】まひる」を最大2枚、「南風涼」の★4コラボメモワール「【Space A la mode】涼」を最大2枚受け取ることができます。

ログインボーナス: 2023年11月3日(金) 16:00 ~ 2023年11月17日(金) 4:59









コラボ舞台少女★5「キラめき☆アラモード 露崎まひる」が新登場!





「コラボ記念 キラめきガチャ」開催!コラボオリジナルアイテムを身にまとった★5「キラめき☆アラモード 露崎まひる」がピックアップ!

コラボガチャ: 2023年11月3日(金) 16:00 ~ 2023年11月17日(金) 15:59











SNSキャンペーン開催!リポスト10名様に3,000スタァジェムが当たる!





コラボを記念して、抽選で10名様に3,000スタァジェムをプレゼント!

『スタリラ』公式X(旧Twitter)アカウント(@starlightrelive)をフォローし、対象ポストをリポストして応募してください。

開催期間: 2023年11月3日(金) 16:00 ~ 2023年11月7日(火) 23:59

※開始時間は前後する可能性がございます。









「Space A la mode」とは





「Space A la mode」とは、プリンの周りに果物・アイスクリームなどの甘味を添えるプリン・ア・ラ・モードのように、「キャラクター」の魅力に「アパレル」「雑貨」などの新しい色を添えたグッズを取りそろえるエリアです。現在、アニメイト池袋本店4階・秋葉原1号館3階・アニメイト通販にて、商品を取り扱っています。





『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)』について





本作はミュージカルをはじまりとし、2018年7月からTBSテレビ他にてアニメ放送された二層展開式少女歌劇「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を題材としたスマートフォン向けゲームアプリ。

全編オリジナルストーリーで展開され、アニメに登場する舞台少女はもちろん、ゲームアプリオリジナルの舞台少女や、ミュージカルから派生した舞台少女が登場。作品の世界観を存分に楽しめる本格派RPG。



『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』公式サイト: https://revuestarlight.bushimo.jp/

(C)Project Revue Starlight (C) 2023 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.



利用料金: 基本無料(アイテム課金制)

App Store: https://itunes.apple.com/JP/app/id1404759803

Google Play(TM): https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atm.smile

Amazonアプリストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B07RLG1616/



ブシロードについて





ブシロードはIP(知的財産)を軸にコンテンツビジネスを展開する会社です。トレーディングカードゲームをはじめ、スマートフォン向けゲーム、ライブイベントなど多岐にわたるエンターテインメント事業を行っています。



TBSについて





放送法による一般放送事業(テレビの放送)及び、その他放送事業・放送外事業を展開する会社です。



