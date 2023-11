[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

各タイトルデザインのオリジナルマグカップも合わせて登場





『リネージュ』『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』などのPC向けオンラインゲームや、『リネージュM』『雀龍門M』『リネージュ2M』『ブレイドアンドソウル2』などのモバイルゲームをサービス/運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン) 以下、エヌシージャパン)は、2023年11月5日(日)より、創立22周年記念企画「NC Cafe」として、各ゲームタイトルをイメージしたブレンドコーヒーを、佐賀県吉野ヶ里町のふるさと納税の返礼品として提供すること、合わせて各ゲームタイトルデザインのオリジナルマグカップの登場をお知らせいたします。



■ゲームの世界観をブレンドコーヒーとマグカップで表現、「NC Cafe」登場!



【販売期間】

2023年11月5日(日) 18時00分 ~ 2024年4月30日(火)

【概要】

エヌシージャパン創立22周年記念企画として、エヌシージャパンファンの皆様に、よりエヌシージャパンのゲームタイトルを身近に感じていただける企画「NC Cafe」を実施します。

今回、自宅や外出先などで、カフェのように落ち着いてゲームを楽しめるよう、そしてよりエヌシージャパンのゲームタイトルについて感じていただけるよう、多数のアーティストやアニメとコラボする「OK COFFEE」とのコラボレーションを行い、エヌシージャパンの各ゲームタイトルをイメージしたオリジナルブレンドコーヒーをご用意しました。

そして、今回ご協力いただいた「OK COFFEE」の本社所在地である、佐賀県吉野ヶ里町のふるさと納税の返礼品としても採用いただいており、「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」にて返礼品として提供されています。

なお、ゲームの雰囲気をより感じていただけるよう、オリジナルマグカップも製作/販売いたします。



≪商品ラインナップ:ブレンドコーヒー≫



(参考)「リネージュ ブレンド」パッケージ



以下のブレンドコーヒーは、状態(豆 / 粉)を購入時に選択できます。

また表記の価格は「楽天市場」での販売価格となり、送料については各商品ページにてご確認ください。



●リネージュ ブレンド



【概要】

ブラジル・コロンビアを中心にブレンドした中深煎りのコクと苦味はまさに“正統派コーヒー”。

隠し味のインドネシアが正統派の中に奥深さを感じさせます。

20年以上続く伝説のMMORPG「リネージュ」だからこそ毎日飽きのこない味を目指しました!

【ブレンド内容】

ブラジル、コロンビア、インドネシア

【価格】

100g:848円(税込)



●リネージュII ブレンド



【概要】

エチオピアモカの爽やかな酸味を味わえる浅煎りと中煎りのブレンドです。

華やかさが広がった後に感じられるブラジルとコロンビアがコーヒーらしい余韻を楽しませてくれます。

ゲームに熱中し過ぎた後のホッと一息つきたい時にオススメな味わいです。

【ブレンド内容】

エチオピア、ブラジル、コロンビア

【価格】

100g:848円(税込)



●タワー オブ アイオン ブレンド



【概要】

マンデリンのスッキリとした苦味と余韻の残る豊かな風味を感じられる中煎りのブレンド。

2009年から続くやりこむ程に面白いゲーム性と同じくずっと飲みたくなる味わいです。

飲みやすい豊かなコーヒーはゲームと向き合う集中力を持続させてくれます。

【ブレンド内容】

コロンビア、マンデリン

【価格】

100g:848円(税込)



●ブレイドアンドソウル ブレンド



【概要】

ガテマラのボリューム感ある甘みが9,999兆通りのキャラメイキングができる豊かな遊び心地を表現。

コク深い甘さを引き立たせる直火式焙煎ならではの中深煎りの芳醇なブレンドです。

ゲームプレイをじっくり楽しむお供に、お菓子と一緒に楽しみたくなる一杯をどうぞ。

【ブレンド内容】

ガテマラ、ブラジル

【価格】

100g:848円(税込)



●リネージュM ブレンド



【概要】

リネージュの“正統派コーヒー”にキリマンジャロのキレを付加した中煎りブレンド。

インドネシアの醸す複雑さはまさに乱世のアデン大陸を想像させてくれます。

ケンラウヘルに相対するデポロジューを思わせるようなキリッとした鋭さを感じてください。

【ブレンド内容】

ブラジル、コロンビア、インドネシア、タンザニア

【価格】

100g:848円(税込)



●雀龍門M ブレンド



【概要】

どこにもない極深煎りのインドネシアの苦みが閉じかけた眼を覚ますブレンド。

コーヒー界の中心であるブラジル・コロンビアが引き立て役になる珍しい味わいです。

絶対に負けられない「雀龍門M」の世界を勝ち抜くギンギンなコーヒーを是非お楽しみください!

【ブレンド内容】

ブラジル、コロンビア、インドネシア極深

【価格】

100g:848円(税込)



●リネージュ2M ブレンド



【概要】

「リネージュII ブレンド」の華やかな味わいにインドネシアの奥深さをブレンドした逸品。

スマホゲームの世界を飛び出しリアルで複雑な人間模様を表現しました。

香る華やかさとコクが交わる浅煎りと中深煎りのブレンドです。

【ブレンド内容】

エチオピア、ブラジル、コロンビア、インドネシア

【価格】

100g:848円(税込)





●リネージュW ブレンド



【概要】

キレのあるキリマンジャロをコロンビア・ブラジルのスタンダードな中煎りにブレンド。

ダークファンタジー作品である「リネージュW」の世界を一閃で切り拓く剣のようなキレをご体感ください。

【ブレンド内容】

コロンビア、ブラジル、タンザニア

【価格】

100g:848円(税込)



●ブレイドアンドソウル2 ブレンド





【概要】

甘みとコクと奥深さが複雑に混ざり合ったクセになる中深煎りのブレンド。

ソウルアクションRPGとして楽しみ方が無数にある「ブレイドアンドソウル2」を、その複雑な味わいで表現しました。

このコーヒーを飲んで、冴えわたる思考を手に入れ、白熱バトルでの勝利を掴み取れ!

【ブレンド内容】

ガテマラ、ブラジル、コロンビア、インドネシア

【価格】

100g:848円(税込)



≪商品ラインナップ:カフェオレベース/ドリップバッグ≫

コーヒーが苦手な方にも是非試していただきたいカフェオレベースや、ドリップバッグ スペシャルブレンドもご用意しております。

表記の価格は「楽天市場」での販売価格となります。



●エヌシージャパン カフェオレベース 加糖

【ブレンド内容】

カフェオレベース

【価格】

600ml × 3本::4,800円(税込)



●エヌシージャパン ドリップバッグ スペシャルブレンド

【ブレンド内容】

ブラジル、コロンビア、インドネシア

【価格】

10袋セット:1,500円(税込)



≪商品ラインナップ:マグカップ≫

●リネージュ/リネージュII/タワー オブ アイオン/ブレイドアンドソウル/リネージュM/雀龍門M/リネージュ2M/リネージュW/ブレイドアンドソウル2 マグカップ





(参考)上:リネージュ マグカップ /下:リネージュII マグカップ)

【商品価格】

各2,260円(税込)



【購入方法】

≪ブレンドコーヒー/カフェオレベース/ドリップバッグの場合≫

以下のサイトにて販売/提供を行っております。

・「楽天市場」 https://www.rakuten.co.jp/okcoffee/

・「楽天ふるさと納税」 https://www.rakuten.ne.jp/gold/f413275-yoshinogari/#/category/%E9%A3%B2%E3%81%BF%E7%89%A9/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C

・「ふるさとチョイス」 https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/41327/17922?city-product_original

※「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」では、「リネージュシリーズ 全5種ブレンド」や、「エヌシージャパン × OK COFFEE ブレンド 全9種セット」などのセット提供も行っております。

※価格はサイトにてご確認ください。 (「ふるさとチョイス」及び「楽天ふるさと納税」では寄付という性質上、楽天市場での販売価格とは違い「寄付額を含む商品価格」となっておりますのでご注意下さい。また、商品の内容量も異なりますのでご確認の上でご寄付をお願いいたします。)

≪マグカップの場合≫

以下のサイトでのみの販売となります。

・「楽天市場」 https://www.rakuten.co.jp/okcoffee/



【コピーライト】

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

(C) NC Japan K.K. All Rights Reserved.

(C)NCSOFT (C)NCJAPAN



≪「OK COFFEE」について≫

コーヒーに人生をかけた男「Okada Keishi」が代表を務めるコーヒーブランド。

10万杯を飲んだ先に行き着いた究極の”OK BLEND”が代表作。

大阪・佐賀に4店舗を展開中。

自社焙煎だからこそできる味と香り、そしてOKな時間をあなたに届けます。

https://okcoffeeroastery.com/

(C) 2023, OKCOFFEE.



≪エヌシージャパン22周年記念サイト「Welcome to PURPLE World」はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/nc/2311_22ndAnive/#main

≪NC公式Xでも情報を発信します。≫

https://twitter.com/NCJ_official





■エヌシージャパンについて



http://www.ncjapan.co.jp/

2001年9月に設立された NCSOFT Corporation の日本法人。

日本国内で「MMORPG」というジャンルの草分け的存在の『リネージュ』をはじめ、『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』を提供中。

さらに、2019年にはスマートフォン向けMMORPG『リネージュM』のサービスを開始し、以降『雀龍門M』『リネージュ2M』『リネージュW』をリリースし、2023年8月には『ブレイドアンドソウル2』、9月には『PUZZUP AMITOI』をリリースしました。



【サービスタイトル一覧】

リネージュ公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage/

リネージュ2ライブサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

タワー オブ アイオン公式サイト https://event2.ncsoft.jp/1.0/aion/gate/

ブレイドアンドソウル公式サイト https://www.ncsoft.jp/bns/

リネージュM公式サイト https://lineagem-jp.com/

雀龍門M公式サイト https://jmm.ncsoft.jp/

リネージュ2M公式サイト https://lineage2m.ncsoft.jp/

リネージュW 公式サイト https://lineagew.plaync.com/

ブレイドアンドソウル2公式サイト https://bns2.plaync.com/ja-jp/index

PUZZUP AMITOI 公式サイト https://puzzupamitoi.plaync.com/

ポータルサイト「NCSOFT」 https://www.ncsoft.jp/

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan/

公式X(旧Twitter) https://twitter.com/NCJ_official



※当プレスリリースの内容は2023年11月6日現在のものです。諸般の事情により、予定を変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-18:16)