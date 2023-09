[株式会社キョードーメディアス]





2023年10月17日(火)~21日(土)に、シアターサンモールにて舞台「回路」の上演が決定いたしました!

脚本・演出は「怪盗探偵山猫 the Stage」や「会えない無人駅」、「五月雨」、「Paradox Live on Stage」などを手掛ける新進気鋭の若手演出家・私オム。今回はオリジナル脚本で、心揺さぶる人間ドラマを描きます。

キャストは、舞台「ROOKIES」で主演の川藤幸一役や、映画「終わりが始まり」で主演を務める根本正勝。

赤塚不二夫氏の漫画「おそ松くん」を原作とするアニメ「おそ松さん」の舞台化「おそ松さん on STAGE~SIX MEN’S SHOW TIME~」シリーズにて主演の松野おそ松役や、Sanrio Kawaiiミュージカル「From Hello Kitty」の主演を務める高崎翔太。

スーパー戦隊シリーズ「特命戦隊ゴーバスターズ」のブルーバスター/岩崎リュウジ役として出演以降、品川ヒロシ氏原作の舞台「漫才ギャング-リローデッド-」主演の黒沢飛夫役や、映画と舞台が連動した「政見放送」主演の神崎蒼一郎役を務める馬場良馬。

舞台、映画、ドラマとジャンルを問わず活躍をする実力派な3名がトリプル主演を務める。

その他、演劇界のバイプレーヤーとして活躍する他、水野美紀×矢島弘一『2つの「ヒ」キゲキ』(新国立劇場)、プロペラ犬『僕だけが正常な世界』(東京芸術劇場)等、自らプロデューサーとしても活躍する宮下貴浩。

2023年9月にAKB48を卒業した、「アサルトリリィ・イルマ女子美術高校編 -The Gleam of Dawn-」 主演の上田伊万里役や、舞台「ぼくらの七日間戦争 2022」ヒロインの中山ひとみ役を務める北澤早紀と、多彩なキャストで上演する。

本作は、真実を知りたくなかった記者(根本)、法に守られた男(高崎)、妹の為に生きた男(馬場)、3人の男たちの感情の衝突を描いた物語。実力あるキャストが織りなす魂揺さぶる群像劇に、どうぞご注目ください!





<公演概要>

【タイトル】

舞台「回路」



【あらすじ】

真実を知りたくなかった記者。

法に守られた男。

妹の為に生きた男。



15年前の事件に三人の男が接触し、許容量を越えショートする。



接触しなければ消えなかった。

接触したから繋がった。



互いの思考が交流する物語。





【脚本・演出】

私オム



【出演者】

根本正勝 高崎翔太 馬場良馬 ※トリプル主演



宮下貴浩



北澤早紀



他







【日程】

2023年10月17日(火)~21日(土)



10月17日(火) 19時00分

10月18日(水) 19時00分

10月19日(木) 19時00分

10月20日(金) 19時00分

10月21日(土) 13時00分 / 17時00分



【劇場】

シアターサンモール

(〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目19−10 サンモールクレスト B1)

【チケット】

SS席:9,900円(税込)

S席:7,700円(税込)



一般発売:2023年9月16日(土)10:00~

チケットURL http://confetti-web.com/kairo



【制作】

トキエンタテインメント HIKE



【公式サイト】

https://kairo.tokientertainment.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/09-16:16)